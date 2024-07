https://latamnews.lat/20240713/sheinbaum-revive-la-oficina-de-la-presidencia-con-cardenas-batel-cual-es-la-importancia-del-cargo-1156098506.html

Sheinbaum revive la Oficina de la Presidencia con Cárdenas Batel: ¿cuál es la importancia del cargo?

Sheinbaum revive la Oficina de la Presidencia con Cárdenas Batel: ¿cuál es la importancia del cargo?

Sputnik Mundo

La virtual mandataria electa de México, Claudia Sheinbaum, presentó a un nuevo integrante de su Gabinete y, con él, revivió un área que desde hace cuatro años...

La persona que encabezará este despacho es Lázaro Cárdenas Batel, un político mexicano con una amplia trayectoria profesional.En ese mismo evento, Cárdenas Batel indicó que era un privilegio colaborar en el próximo Gobierno federal, mismo que arrancará el 1 de octubre de este año."Con todos [los integrantes del Gabinete], habremos de mantener siempre coordinación y diálogo efectivos y respetuosos, al igual que con autoridades locales, miembros de otros poderes y con los distintos sectores de la sociedad, en cumplimiento de los objetivos de su Gobierno, programas y proyectos y aquellas tareas que [Sheinbaum] indique para servir a la gente y al país", declaró.Pero, ¿cuál es el significado de que esta oficina resurja y que sea de la mano de uno de los integrantes de una familia con gran trayectoria política? Sputnik te explica los detalles al respecto.Una oficina cercana al poderLa Oficina de la Presidencia de México fue creada en diciembre de 1988 por el entonces mandatario Carlos Salinas de Gortari. El titular de esta área, desde esa época hasta la fecha, es designado por quien encabece el Poder Ejecutivo.El propósito de este despacho, que en ese entonces se llamaba Oficina de Coordinación de la Presidencia de la República, es asesorar y coordinar diversas acciones técnicas del jefe de Estado, así como dar seguimiento a las estrategias implementadas desde ese nivel.El primer personaje que encabezó esta oficina fue José María Córdoba Montoya. Posteriormente, algunos de los que han tenido este encargo han sido Luis Téllez, Juan Camilo Mouriño, Aurelio Nuño, Patricia Flores Elizondo y, finalmente, Alfonso Romo, quien renunció a esta encomienda en 2020.¿Quién es Lázaro Cárdenas Batel?Lázaro Cárdenas Batel nació el 2 de abril de 1964 en Michoacán, estado al oeste de México. Es hijo de Celeste Batel, expresidenta del DIF Michoacán e impulsora de la democratización del país, y del político y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Es nieto del expresidente mexicano Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), a quien sus detractores lo tachaban de comunista por sus políticas progresistas.Estudió Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Al inicio de su trayectoria política estuvo afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), institución que abandonó tras el surgimiento del PRD.Con esta última fuerza política fue diputado federal por Michoacán (1997-2000) y senador federal por el mismo estado. Posteriormente, Cárdenas Batel fue gobernador de la entidad mexicana (2002-2008), el primero en no pertenecer al PRI.Fue uno de los primeros gobernadores en denunciar el crecimiento de los grupos dedicados a la comercialización de drogas en el territorio mexicano. En noviembre de 2006, solicitó al Gobierno federal que brindara mayor apoyo a Michoacán y al resto de los estados. En cuanto Felipe Calderón asumió la Presidencia de México, en diciembre de ese mismo año, envió alrededor de 7.000 soldados a esa entidad. Días después, inició la guerra contra el narcotráfico, que ha dejado miles de personas desaparecidas y fallecidas.De acuerdo con el diario mexicano Excélsior, Lázaro Cárdenas Batel también se ha desempeñado como asesor principal en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y jefe de misión de diversas observaciones electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA). Además, dio cátedra en el Woodrow Wilson Center.En el sexenio del actual jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue coordinador de asesores de la Presidencia, cargo que desempeñó de 2018 hasta marzo de 2023, cuando se le designó como consultor especial en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).El sello de esta nueva eraLa razón por la que Sheinbaum decidió darle una nueva oportunidad a la Oficina de Presidencia es un ejemplo de su interés por tender puentes con diversos sectores, reflexiona en entrevista para Sputnik Sánchez Gudiño, doctor en ciencia política por la UNAM Hugo.Asimismo, Ramírez Hernández puntualiza que también es una manera de dejar claro que, en el próximo Gobierno mexicano, la jefa de Estado no será la única en encargarse de todos los asuntos."López Obrador era todólogo (...). Lo que está haciendo Sheinbaum es decir 'vamos a repartir las tareas, yo no voy a hacer todo'", acota.Respecto a la designación de Cárdenas Batel en esta encomienda, los expertos, quienes son docentes en la UNAM, coinciden en que es una forma de reconciliación con el líder moral de la izquierda mexicana y padre del próximo jefe de la Oficina de Presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, quien en los últimos años tuvo fricciones con López Obrador.Sumado a ello, la experiencia con la que cuenta Cárdenas Batel tanto nacional como internacionalmente le hace un perfil atractivo para discutir y resolver problemáticas esenciales en la agenda, al menos en los próximos meses, como los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos."Sheinbaum empieza bien. Está generando un Gabinete plural, de conciliación y coordinación política con puertas abiertas. Hay gente cercana a Marcelo Ebrard, está Mario Delgado y personajes del equipo de López Obrador, así como de la propia [virtual mandataria electa]", concluye Ramírez Hernández.

