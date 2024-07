https://latamnews.lat/20240713/la-oferta-exportable-es-limitada-los-retos-de-mexico-para-diversificarse-por-su-relacion-con-eeuu-1156047848.html

"La oferta exportable es limitada": los retos de México para diversificarse por su relación con EEUU

"La oferta exportable es limitada": los retos de México para diversificarse por su relación con EEUU

Sputnik Mundo

La economía de México está tan acoplada a la Estados Unidos que es prácticamente imposible avanzar en una diversificación de su comercio hacia otras latitudes... 13.07.2024

Por ejemplo, apenas la semana pasada, informó que en los primeros cinco meses del 2024 China se convirtió en el principal importador de alimentos de Chile y desplazó a Estados Unidos como el máximo comprador de productos alimenticios del país sudamericano.Según la Dirección General de Promoción de Exportaciones de Chile, de los 9.950 millones de dólares que el país latinoamericano vende en productos alimenticios a los distintos mercados del globo, 2.567 millones de dólares fueron compras de China y 2.436 millones de dólares de los norteamericanos, nación que históricamente lideró este ítem en los envíos nacionales.A decir del profesor Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, es prácticamente imposible que en países como México se dé un escenario similar al de Chile y China, ya que el sector privado mexicano hay una capacidad exportadora limitada y muy acoplada a la demanda de Estados Unidos, además de que una enorme parte de las exportaciones se dan entre la empresa matriz y sus subsidiarias, ya sea en México o en Estados Unidos."El mercado mexicano de exportación depende de lo que se demande, de lo que se compre en la Unión Americana, especialmente, porque este su producción está muy dirigida a mercado, dejando fuera a otros mercados muy importantes".De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, hasta abril de 2024, el 83% de los productos exportados por México tenían como destino EEUU, siendo las partes y accesorios de vehículos automotores la principal venta. De acuerdo con el maestro Martínez Cortés, un comercio más intenso con China podría darse, pero a largo plazo, en unos 10 años, si se llegan a instalar más plantas del país asiático en la nación latinoamericana, un asunto crucial para ambos países y para Estados Unidos y que está en centro de debate y será uno de los asuntos fundamentales en la revisión del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) que iniciará en julio de 2026.El coordinador del LACEN de la UNAM explica que el proceso de diversificación comercial no depende de voluntad política que pudiera acelerarse, por ejemplo, con el cambio de gobierno en México que tendrá lugar el 1 de octubre, o en Estados Unidos, que celebrará elecciones el 5 de noviembre."Es una cuestión totalmente de la empresa decidir si arriesga hacia nuevos mercados, tomando en consideración la cuestión geográfica que tenemos con Estados Unidos, el tráfico preferencial que se le brinda a mercancías mexicanas por parte de Estados Unidos y Canadá", señala el catedrático de la UNAM.Para el maestro en Economía, otro factor que pesa en el fenómeno de concentración del comercio con Estados Unidos es que muchas empresas exportadoras en México se beneficias de incentivos a la exportación del gobierno mexicano, además de que sus ganancias provienen del tipo de cambio.Por ejemplo, de las 37.000 unidades económicas exportadoras que hay en México, cerca de 6.305 empresas tienen una figura Imex que les otorga incentivos y "muchas miran hacia EEUU y escasamente, ven hacia otros mercados"."La principal ventaja de la empresa exportadora es el tipo de cambio; la empresa no invierte hacia adentro, no hace innovación tecnológica, no se moderniza, no invierte en capital intelectual; entonces para la empresa le es mucho más fácil, y por obvias razones, ver hacia el norte del país y no hacia otros horizontes", afirma el catedrático de la UNAM.Soberanía en riesgoPara el maestro Martínez Cortés, en este sentido será fundamental la posición que adopte México en la revisión que se lleve a cabo del T-MEC en julio de este 2023, ya que incluso estará en riesgo la propia soberanía nacional.El académico recordó las advertencias de la embajadora Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, en el sentido de que Washington no aceptará la importación sin aranceles de autos chinos fabricados en México, independientemente de quien ocupe la oficina oval a partir de enero de 2025. "No va a ser un día de fiesta", dijo Tai el pasado 6 de marzo en referencia a la revisión del tratado comercial de los países norteamericanos.Para el coordinador del LACEN, es significativo que ni la actual secretaria de Economía mexicana, Raquel Buenrrostro, ni el próximo titular de la cartera, Marcelo Ebrard, ni la propia presidenta electa, Claudia Sheinbaum, hayan respondido a las advertencias de la embajadora Tai a pesar de la gravedad de las mismas. "Es muy peligroso y lo dice la embajadora tajante", concluyó el académico.

