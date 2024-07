https://latamnews.lat/20240716/mexico-necesitaria-armas-legales-y-tecnologicas-para-aprovechar-su-oro-blanco-1156164998.html

México necesitaría armas legales y tecnológicas para aprovechar su 'oro blanco'

México necesitaría armas legales y tecnológicas para aprovechar su 'oro blanco'

16.07.2024

claudia sheinbaum

andrés manuel lópez obrador

En junio pasado, la minera china Ganfeng Lithium solicitó un arbitraje internacional contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, después de que el Gobierno de López Obrador cancelara las concesiones obtenidas por esa empresa en Bacadéhuachi, estado de Sonora (norte). La firma —que presentó el recurso en conjunto con Bacanora Lithium Limited y Sonora Lithium (ambas de Reino Unido)— argumenta que hizo diversas inversiones en la materia, por lo que solicita no solo recuperar sus concesiones, sino obtener una compensación económica."Hay dos escenarios: uno en el que [el Gobierno mexicano] y las empresas llegan a un acuerdo fuera del CIADI, lo que hace más sencillo negociar con las compañías y que no se realice el procedimiento en la instancia internacional (...). El otro es la demanda ante el [organismo del Banco Mundial], donde regularmente México siempre pierde y no solo sería [ser vencido], sino que pagaría todo el servicio de la demanda", expone en entrevista para Sputnik el doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Aníbal García Fernández.El experto precisa que, sumado a este escenario, se deben revisar diversos acontecimientos geopolíticos y económicos."Se espera que el litio [en México] comience a producirse entre 2025 y 2026. Aún faltan años y pueden ocurrir varias cosas, como el cambio de gobierno en México y Estados Unidos; el desarrollo de eventos internacionales como el conflicto en Ucrania y el desacople comercial entre Pekín y Washington, donde debemos prestar atención en cómo impacta este ajuste en el CIADI y en la querella [sobre litio en México]", subraya.Los permisos para este proyecto, según García Fernández, fueron avalados en el sexenio del expresidente de México Enrique Peña Nieto (2012-2018), "lo que crea derechos para las compañías, que siempre van a apelar a este tipo de aspectos".En este rubro también se debe tomar en cuenta que, en septiembre de 2023, meses después de la nacionalización del litio, la Cámara Minera de México (Camimex) calificó como inviable la cancelación de nueve concesiones a Ganfeng Lithium.¿Sale perdiendo México?Recientemente, el diario español El País reveló que la explotación y exploración del mineral en el territorio mexicano estaba en pausa por el arbitraje internacional solicitado por Ganfeng y por la falta de tecnología para explotar el litio. Según lo mencionado por la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Aleida Azamar, a ese medio, la misión también se dificulta porque las reservas de litio mexicano son de tipo arcilloso."Hasta el momento, solo hay dos o tres empresas en el mundo que han demostrado tener capacidades técnicas, económicas y operativas para hacer viable un proyecto con estas características, entre ellas está Ganfeng Lithium, que ahora mismo es la dueña de Bacanora Lithium, en Sonora", expuso.Pero hay otros rubros que requieren analizarse a detalle, asevera García Fernández, quien también es integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Según él, al involucrar compañías del Reino Unido y de China, el Estado mexicano debe ceñirse a los acuerdos bilaterales de inversión que tiene con esos países, mismos que fueron firmados entre 2006 y 2008.El experto dice tampoco debe perderse de vista el T-MEC, pacto comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El litio en el siguiente sexenioEl destino de la producción del litio en México será un tema fundamental durante el mandato de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el cual iniciará en octubre próximo. Tiene tal relevancia que está contemplado en su plan energético, donde menciona que, de ser necesario, la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) podría participar en la explotación del mineral.En este sentido, García Fernández considera que la inclusión de la firma en el sector del litio podría apuntalarla de cara a la transición energética que se vive en México y el mundo. "Es lo que tenemos que hacer en el país: ver de qué manera incluir a las compañías que tenemos actualmente, como Pemex o CFE [Comisión Federal de Electricidad], que puedan servirle a Litio Mex, compañía enfocada en ese mineral, en el sentido de vincularse no solo con conocimiento, sino con investigación, innovación, ciencia y tecnología. Esto derivaría en una estrategia aplicable a largo plazo", concluye.

