"Es urgente haya una reforma sobre las fiscalías" de México: ¿la propuesta de AMLO es factible?

El 1 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que, conforme avance la discusión para la posible aprobación de la reforma judicial, podrían delinearse cambios para las fiscalías del país."Si se avanza con la reforma al Poder Judicial, luego podría continuarse con las fiscalías. Son procesos (...). El Poder Judicial está echado a perder por la corrupción que predomina", declaró el mandatario. Y es que elegir a jueces y magistrados a través del voto —como lo estipula la iniciativa de reforma judicial— no sería suficiente para comenzar a solucionar la gran cantidad de problemas que tiene la Justicia mexicana, alertan los analistas. "El Poder Judicial, desde hace muchos años, se ha visto rebasado, se ciñe al poder económico de las personas que llegan a ser procesadas. Hay una exigencia pública [para que se tomen medidas al respecto]", agrega. En este sentido, Javier Oliva, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en temas de seguridad, comenta en una charla para este medio que si bien la iniciativa de López Obrador es positiva, es precipitado enarbolarla a meses de finalizar su mandato.Resarcir los dañosLa propuesta para modificar las fiscalías en México no es un tema aislado. Éste entra en la agenda nacional en una época clave para el futuro de la nación latinoamericana: se acerca el inicio de un nuevo mandato, que será encabezado por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y está en juego la reforma al Poder Judicial.Mientras la discusión por los cambios sugeridos en la iniciativa que, entre otros, precisa la elección de magistrados por vía electoral, los comentarios a favor y en contra también han abierto la puerta a ver qué pasa en cada peldaño del sistema judicial mexicano.Para Ramos Muñoz, la posible reforma a las fiscalías también es una manera de resarcir los daños y evitar más casos en los que, por errores cometidos en los órganos de justicia, salgan de prisión delincuentes de alta peligrosidad.Uno de los casos que tuvo mayor impacto en los últimos meses fue la liberación de Abraham “N”, alias Don Rodo, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, debido a irregularidades en su arresto, ocurrido en abril de este año. Su salida fue criticada por López Obrador, quien indicó el 24 de abril que México "no podía ser la burla de nadie", en referencia a los jueces que llevaron el caso del presunto narcotraficante mexicano.Mirar hacia otros sectoresSi bien la reforma a las fiscalías mexicanas es un paso relevante para la impartición de justicia equitativa, también se tiene que mirar hacia otros rubros del sistema, por ejemplo, los ministerios públicos, añade Oliva Posadas."De manera urgente, se necesita cambiar la integración de las carpetas de investigación porque, en la medida que no son bien presentadas, los delincuentes son liberados rápidamente", acota.Asimismo, recuerda la relevancia de los más de 300 centros penitenciarios en el territorio mexicano.Por último, el experto puntualiza que es necesario apoyar y cambiar la estructura de las policías municipales mexicanas. "No necesariamente tiene que ver con el tema del Poder Judicial, pero sí directamente en materia de seguridad pública", concluye.

