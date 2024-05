https://latamnews.lat/20240518/un-espaldarazo-a-ucrania-por-que-el-sur-global-rechaza-la-cumbre-en-suiza-1150575431.html

"Un espaldarazo a Ucrania": ¿Por qué el Sur Global rechaza la cumbre en Suiza?

La ausencia de Sudáfrica y de Brasil a la cumbre convocada por Suiza en torno a Ucrania es una forma de respaldar la postura de Rusia —que no fue invitado al... 18.05.2024, Sputnik Mundo

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/12/1150575272_0:90:1736:1067_1920x0_80_0_0_5f2bda245305af19a215b805ae8165a5.jpg

El 16 de mayo se informó que tanto Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, como Lula da Silva, de Brasil, no acudirían al encuentro que se realizará el 15 y 16 de junio de 2024 en Bürgenstock. Aunque el portavoz de Ramaphosa argumentó que "los procesos constitucionales postelectorales que requerirán su presencia", fuentes diplomáticas citadas por medios brasileños reportaron que la presencia de Lula en la cumbre no tiene sentido porque Rusia fue excluida.Tanto el especialista como la doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Claudia Serrano, coincidieron además en que la pertenencia de Rusia, Brasil y Sudáfrica al grupo de los BRICS permite impulsar en conjunto el abordaje de otras visiones con miras a la resolución del conflicto."Tanto Sudáfrica como Brasil han ido estrechando o fortaleciendo una serie de reuniones político-diplomáticas, así como de ámbito económico, en el que han puesto el dedo sobre la llaga sobre la necesidad de consolidar un sistema multipolar", ahondó la doctora Serrano.En el caso particular de ambos países, la especialista también destaca que, con Sudáfrica, el país ha dejado entrever su desacuerdo con las políticas de Occidente contra Rusia, como la imposición de sanciones económicas. En el caso de Brasil, destaca los estrechos lazos económicos que unen a ambas naciones.De acuerdo con Suiza, la cumbre busca "inspirar un futuro proceso de paz y desarrollar elementos prácticos, así como medidas para ese proceso. Todos los Estados presentes en la cumbre deben contribuir con sus ideas y visiones".Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha señalado que el proceso negociador sobre Ucrania no tiene sentido sin la participación de Rusia.El maestro Martínez Serrano insistió además que, sin la presencia de todas las partes involucradas, en la cumbre solo se daría el "visto bueno" a Ucrania y condenaría a la parte rusa."La respuesta de los participantes será de aquellos que tienen un apoyo incondicional a Ucrania, principalmente países de Europa Occidental que han establecido un apoyo a esta nación y han condenado la postura rusa, algunas de ellas incluso con sanciones económicas a la contraparte rusa, desde posturas de limitar el espacio aéreo hasta sanciones financieras", consideró el maestro Martínez Serrano.¿Qué esperar de la cumbre?Los analistas consultados por Sputnik consideran que tanto la exclusión de Rusia, como los retos inherentes a la complejidad del conflicto crean una serie de obstáculos para que la cumbre cumpla con los objetivos delineados.Al respecto, recordó que, en la Cumbre de las Américas, Estados Unidos presionó a los países de América Latina y el Caribe a apoyar la causa ucraniana, sin embargo, tuvo poco éxito.Para el especialista Martínez Serrano, hay un escenario negativo en el que la cumbre se convertirá en comparsa del mundo occidental y de las economías que conforman el G7 en torno a dar un espaldarazo a Volodímir Zelenski, esto "mientras la nación ucraniana está francamente destrozada, la moral del pueblo ucraniano está por los suelos y buena parte de la población ucraniana ha huido del conflicto bélico".En un sentido similar se expresó la doctora Serrano, quien recordó que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha emprendido sin éxito intentos de encabezar acuerdos de paz "solo porque es un mandatario o es un representante subregional que no tiene el mismo alcance que el resto que los que han estado convocando".¿Paz o escalada de conflicto?A la par de la convocatoria de Suiza a la cumbre en torno a Ucrania, Emmanuel Macron, presidente de Francia, declaró recientemente que "si Rusia llega demasiado lejos, todos los europeos debemos estar listos para actuar, para disuadirlos".Además, el mandatario afirmó a finales de febrero que había debatido con los mandatarios de algunos países miembros de la OTAN, entre ellos Alemania, Dinamarca, los Países Bajos, Polonia y el Reino Unido, el posible envío de militares a Ucrania, pero no se logró un consenso.Martínez Serrano consideró que el discurso de Macron tiene más tintes electorales que de una verdadera intención de participar en el conflicto: "No creo que el presidente francés tenga las agallas para poder realizar una operación militar de esta naturaleza".La doctora Serrano anticipó que la presión de Francia tendría más un rol social que militar, esto frente a una posible crisis de refugiados que pueda agudizarse por el conflicto.

ucrania, brasil, brics, luiz inacio lula da silva, matamela cyril ramaphosa, suiza, 💬 opinión y análisis