https://latamnews.lat/20240517/la-visita-de-putin-a-china-podria-presionar-a-occidente-a-negociar-con-rusia-sobre-ucrania-1150530839.html

La visita de Putin a China podría presionar a Occidente a "sentarse a negociar" sobre Ucrania

La visita de Putin a China podría presionar a Occidente a "sentarse a negociar" sobre Ucrania

Sputnik Mundo

Estados Unidos y la Unión Europea (UE) se verían presionados a sentarse con Rusia en la mesa de negociaciones sobre el conflicto en Ucrania, luego de que el... 17.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-17T03:16+0000

2024-05-17T03:16+0000

2024-05-17T03:35+0000

internacional

política

china

vladímir putin

ucrania

otan

brics

rusia

xi jinping

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/11/1150542450_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_51e1e970900f6b71e0b4757b6f8b9e8c.jpg

"La pelota está de nuevo en la cancha de Estados Unidos y de Europa", dijo el catedrático Humberto Morales, director de centro de Estudios de Economía e Historia Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).Para el académico, uno de los aspectos más relevantes de la visita del mandatario ruso a China es que el plan de 12 puntos propuesto por Pekín para tratar de aliviar la crisis ucrania vuelve a adquirir relevancia geopolítica. En febrero de 2023, el Gobierno chino presentó un plan para que empiece con las negociaciones para un eventual acuerdo de paz entre Moscú y Kiev. Este plan contempla que se deje de suministrar armamento a Kiev y que se ponga fin a las sanciones occidentales contra Rusia. "Ya será decisión de Washington y Bruselas sentarse a negociar, porque los frentes son muchos: el problema de Israel no termina, las guerras comerciales cada vez son más fuertes y la presión china en el mercado mundial es muy dura", asegura. Según el experto, la situación en Occidente podría ser más adversa, ya que hay procesos electorales en juego, tanto en Europa (para definir al Parlamento) como en Estados Unidos, donde Biden y Trump se juegan la Casa Blanca. "Europa corre el riesgo de una división interna muy fuerte. Por otro lado, energética y económicamente, el desgaste ha sido muy brutal para Alemania y para Francia, y no estoy muy seguro de que pueda sostener esta sangría económica mucho tiempo más", considera. Una apuesta peligrosa de WashingtonDe acuerdo con Morales, el encuentro entre los presidentes Xi y Putin también envía un mensaje a Estados Unidos de que ellos están negociando un nuevo mercado paneuroasiático, apenas días después de que Washington anunciara que va a elevar las tarifas arancelarias a productos chinos como vehículos eléctricos, acero, aluminio, semiconductores y otros, una medida que, a decir del especialista, es de carácter electoral y busca atraer el voto de las clases medias y empresariales. Sin embargo, dice el académico, esa medida económica contra Pekín podría ser riesgosa para el propio Biden y sus aspiraciones políticas. Sin embargo, la jugada puede significar la apertura de un frente de guerra peligroso para Estados Unidos, opina el académico. "Puede llegar a ser muy costoso para su propia economía, porque de todas maneras el mercado de exportación de China es muy grande a nivel mundial".Además, asegura, China está sacando bonos en euros por más de 130.000 millones, y está "tirando el dólar a la basura".La transformación del orden mundialPara la maestra Imelda Ibáñez Guzmán, investigadora del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, la visita del presidente Putin a China es una muestra de que el orden mundial se está transformando hacia un orden multipolar y policéntrico, en el que se busca que no haya una hegemonía y que se respete un equilibrio de intereses en la política internacional.Para la académica, la alianza estratégica de Rusia y de China tiene el objetivo de construir un orden internacional donde todos los actores tengan derecho a tener un espacio y puedan interactuar más hacia una cooperación que hacia un conflicto."Ellos no están a favor, ni Rusia ni China, de generar alianzas militares, porque eso conllevaría a socavar más el orden internacional", comenta la también integrante del Grupo se Estudios sobre Eurasia.Para la investigadora, el encuentro entre ambos líderes en la capital china no podrá revertir por sí mismo las tendencias negativas en el desarrollo de la política internacional, pero sí podría ayudar a una estabilidad internacional.Para la especialista, la visita del mandatario ruso a China no se puede enmarcar solo en el ámbito de la cooperación militar, sino que es mucho más amplia.

https://latamnews.lat/20240516/putin-llega-al-gran-salon-del-pueblo-de-pekin-para-reunirse-con-xi-jinping-1150509815.html

https://latamnews.lat/20240516/rusia-gira-hacia-el-este-en-medio-de-sanciones-y-refuerza-los-lazos-economicos-con-china-1150520958.html

https://latamnews.lat/20240516/la-visita-practica-y-simbolica-de-putin-a-china-senala-el-rotundo-fracaso-de-las-sanciones-de-eeuu-1150528244.html

china

ucrania

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Ricardo Perez https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Ricardo Perez https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ricardo Perez https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

política, china, vladímir putin, ucrania, otan, brics, rusia, xi jinping, 💬 opinión y análisis, sanciones, unión europea (ue)