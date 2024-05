https://latamnews.lat/20240517/rusia-y-china-no-permitiran-que-chantaje-de-occidente-bloquee-sus-lazos-comerciales-1150569668.html

Rusia y China no permitirán que el "chantaje" de Occidente bloquee sus lazos comerciales

Rusia y China no permitirán que el "chantaje" de Occidente bloquee sus lazos comerciales

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, adoptaron una declaración conjunta sobre la profundización de la asociación integral y la... 17.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-17T23:17+0000

2024-05-17T23:17+0000

2024-05-17T23:19+0000

china

rusia

eeuu

occidente

vladímir putin

📰 primera visita de putin a china tras su investidura

xi jinping

brics

swift

sanciones

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/07/1150304163_0:6:1851:1047_1920x0_80_0_0_d2db124f51da1f5abf9ff2be690f179c.jpg

Rusia y China no permitirán que los planes de Occidente perturben sus lazos comerciales, señaló a Sputnik el profesor John Gong, economista de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Pekín, añadiendo que los dos países acordaron impulsar el nivel de cooperación bilateral en materia de inversión y al mismo tiempo resistir cualquier intento de limitar su potencial económico.Los acuerdos alcanzados durante la visita de Estado del presidente Vladímir Putin pueden verse como una "declaración rotunda" de que Rusia y China no permitirán que las relaciones comerciales entre ellos sean objeto de "chantaje o coerción por parte de un tercer país", dijo el académico. La identidad del "tercer país" aludido es obvia para todos, dijo el experto del Foro de China, en referencia a la creciente escalada de Washington con respecto a la implementación de de sanciones económicas. El comercio entre China y Rusia está creciendo muy rápidamente y la tendencia continuará, agregó Gong.Añadió que esto quedó demostrado durante la reciente reunión bilateral, cuando ambas delegaciones firmaron varios acuerdos delante del Presidente Putin y su anfitrión chino.El comercio bilateral entre China y Rusia aumentó a 240.000 millones de dólares en 2023, estableciendo un nuevo récord, según arrojan datos oficiales de las aduanas chinas. El volumen de negocios comercial entre los países en enero-marzo de 2024 aumentó un 5,2% en comparación con el mismo período de 2023, ascendiendo a 56.680 millones de dólares, según la Administración General de Aduanas de China (GACC).Garantizar que las inversiones mutuas entre China y Rusia estén protegidas de la dependencia de terceros es una "cuestión difícil", admitió el experto señalando, por ejemplo, las dificultades experimentadas por varios bancos en China al comerciar con empresas rusas, por las posibles repercusiones de hacer negocios con entes sancionados por Washington.Precisamente, el pasado mes de abril, reportes periodísticos indicaron que Estados Unidos estaba redactando sanciones con la intención de aislar a algunos bancos chinos del sistema financiero global por haber realizado transacciones con bancos rusos.Reconociendo que se trataba de un "problema difícil", Gong esperaba que los nuevos acuerdos alcanzados entre Rusia y China pudieran ofrecer "una manera de solucionarlo". Recordó cómo Irán ha sido objeto de una serie de sanciones por parte de Washington durante más de una década.“Pero eso no impide que el comercio entre China e Irán se desarrolle y crezca. Así que en realidad existen mecanismos para solucionar este problema”, señaló Gong.De cara a los cambios esperados en el sector bancario, el experto del Foro de China destacó la tendencia mundial a abandonar el dólar estadounidense en el comercio. En ese sentido, Putin destacó durante su reunión con Xi que, actualmente, ya el 90% del comercio entre los dos países se realiza en sus dos monedas nacionales."Muchos otros países están viendo y analizando este fenómeno y poco a poco empiezan a creer que un mundo de comercio prescindible del dólar es realmente posible", continuó el experto.El proceso de desdolarización es gradual, pero engloba desde "varios ángulos", destacó el economista."Hay países que tienen el imperativo de comerciar en otras monedas. Y también, desde la perspectiva de China, tenemos una agenda adicional para tratar de impulsar la internacionalización del RMB chino, del yuan chino", dijo Gong. "Eso proporciona un incentivo adicional para que China utilice su propia moneda en la medida de lo posible".Un grupo de trabajo dentro del BRICS está explorando los aspectos técnicos del comercio con otras monedas, señaló. "En este caso podría ser una moneda sintética. Hay ideas interesantes”.Como otro ejemplo, Gong mencionó que "la Autoridad Monetaria de Hong Kong está experimentando con algún tipo de mecanismo con una moneda digital en colaboración con la Autoridad Monetaria de Tailandia y la Autoridad Monetaria de los Emiratos Árabes Unidos, para explorar mecanismos de liquidación comercial digitales entre países".Rusia y China están liderando los esfuerzos de desdolarización dentro del grupo BRICS, que une a las mayores economías en desarrollo del mundo, incluidas Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos se unieron al bloque el 1 de enero de 2024, mientras que Arabia Saudita y otros 15 países solicitaron su membresía.Mientras se sigue trabajando para comerciar con otras monedas y evitar el sistema de transferencias bancarias SWIFT, controlado por Occidente, el experto aventuró que la participación del dólar en los acuerdos comerciales internacionales definitivamente está disminuyendo.Una declaración conjunta de Putin y Xi subrayó que Rusia y China condenan las iniciativas para confiscar bienes y propiedades en poder de Estados extranjeros y afirmaron su derecho a tomar medidas de represalia.Occidente ha estado amenazando con apropiarse de los activos de Rusia, congelados ilegalmente tras el conflicto de Ucrania, durante meses. En una visita a Kiev esta semana, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a utilizar los poderes recién otorgados por el Congreso para apoderarse de esos activos y transferirlos a Ucrania.Las amenazas occidentales de confiscar activos contrastan marcadamente con las realidades en el campo de batalla en Ucrania, sugirió Gong."[La amenaza de apropiarse de los activos rusos] Simplemente añade muchas dudas sobre la credibilidad del llamado orden internacional basado en reglas", dijo Gong. "La gente se preguntará si deberían poner sus activos soberanos en dólares o en euros. Y tienen que imaginar la posibilidad de que les pueda pasar algo similar".Rusia ha advertido que en caso de que EEUU lleve adelante esta idea, se creará un precedente peligroso que será "un clavo en el futuro ataúd de todo el sistema de coordenadas económicas occidental".La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, dijo que los planes de la Unión Europea de confiscar los intereses de los activos rusos incautados para Ucrania eran una "escalada de agresión económica" y advirtió que Rusia respondería de la misma manera.

https://latamnews.lat/20240517/china-y-rusia-seguiran-con-el-principio-de-no-alineacion-con-bloques-1150548131.html

https://latamnews.lat/20240517/las-negociaciones-en-pekin-revelan-el-fortalecimiento-de-la-confianza-politica-entre-rusia-y-china-1150554629.html

https://latamnews.lat/20240517/putin-indica-que-rusia-y-china-tienen-muchas-areas-prometedoras-de-cooperacion-en-el-espacio-1150547825.html

https://latamnews.lat/20240516/la-visita-practica-y-simbolica-de-putin-a-china-senala-el-rotundo-fracaso-de-las-sanciones-de-eeuu-1150528244.html

china

eeuu

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Svetlana Ekimenko

Svetlana Ekimenko

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Svetlana Ekimenko

china, rusia, eeuu, occidente, vladímir putin, 📰 primera visita de putin a china tras su investidura, xi jinping, brics, swift, sanciones, 💶 divisas, 📈 mercados y finanzas