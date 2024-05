https://latamnews.lat/20240517/putin-indica-que-rusia-y-china-tienen-muchas-areas-prometedoras-de-cooperacion-en-el-espacio-1150547825.html

Putin indica que Rusia y China tienen muchas áreas prometedoras de cooperación en el espacio

HARBIN, CHINA (Sputnik) — Hay muchas áreas prometedoras de cooperación de Rusia y China en el sector espacial, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Rusia, agregó, era y sigue siendo un líder en una serie de áreas en lo que respecta al espacio, mientras que China, destacó, ha demostrado "logros excepcionales" en la exploración espacial. Ambos países también tienen planes en la exploración de la Luna, aseguró Putin.Además, en opinión del líder ruso, las tecnologías espaciales serán esenciales en futuro para el desarrollo exitoso de los ámbitos de trabajo.El líder ruso, en el marco de su viaje a China, visitó la Universidad Politécnica de la ciudad china de Harbin donde asistió a la exposición dedicada a las tecnologías espaciales. En particular, al presidente se le mostró un modelo de un astromóvil marciano con tecnología de despliegue automático de banderas.Representantes de la parte china señalaron que les gustaría seguir trabajando junto con Rusia en el sector espacial para que las banderas china y rusa se levanten juntas en Marte."Es una buena idea", respondió Putin.Además, subrayó que la cooperación en la ciencia y la educación ocupa un lugar especial en las relaciones entre Moscú y Pekín.El líder ruso agregó que los dos países "pueden hacer mucho" en áreas de alta tecnología si unen sus esfuerzos. En el marco de la cooperación científica chino-rusa, señaló, se están elaborando numerosos proyectos innovadores que no pueden ser implementadas por ningún país por sí solo. En particular, continuó, "las comunidades científicas de dos países trabajan sobre soluciones técnicas que posibilitan reducir radicalmente las emisiones de carbono".También en el Instituto Central de Investigaciones Nucleares en la ciudad de Dubná, en la provincia de Moscú, con asistencia activa china se construye el acelerador de iones pesados del colisionador NICA y sus experimentos, según el mandatario, "posibilitarán hacer descubrimientos de nivel mundial, impulsar el progreso científico-técnico" beneficiando no solo a Rusia y China, sino a toda la humanidad.Harbin, importante centro económico, es la segunda escala de Putin en su visita de Estado de dos días a China que empezó el 16 de mayo en Pekín. La visita a China es el primer viaje al extranjero de Putin tras su reelección como presidente de Rusia.

