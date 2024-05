China y Rusia seguirán con el principio de "no alineación con bloques"

"En el futuro, los dos países seguirán con el principio de 'no alineación con bloques, no confrontación y no atacar a terceros', profundizarán continuamente la confianza política mutua y lograrán el desarrollo y el renacimiento a través del respeto y apoyo mutuo", afirmó Liu Bin, comentando la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a China.