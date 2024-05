Las negociaciones en Pekín revelan "el fortalecimiento de la confianza política" entre Rusia y China

"Al subrayar que [China y Rusia] se adherirán a los principios de no alineamiento, no confrontación y no dirección de las relaciones contra terceros países, China está señalando a EEUU y a Europa que las relaciones chino-rusas se construyen sobre la base del respeto mutuo y la cooperación, Moscú y Pekín no son una alianza dirigida contra ningún tercer país ni un bloque de confrontación [contra nadie]", subraya el investigador.