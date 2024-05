https://latamnews.lat/20240505/es-culpa-suya-francia-parece-dispuesta-a-separarse-de-macron-en-las-elecciones-europeas-1150252103.html

"Es culpa suya": Francia parece dispuesta a separarse de Macron en las elecciones europeas

Según nuevos sondeos de opinión, el partido francés Renacimiento (RE) está muy por detrás del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN). Un reciente artículo publicado por The Guardian, explica que Emmanuel Macron es el culpable de los malos resultados de RE. Los partidos empataron en las últimas elecciones europeas, celebradas hace cinco años.Las elecciones al Parlamento Europeo tendrán lugar entre el 6 y el 9 de junio. Los comicios serán una clara señal de cómo se desarrollarán las elecciones presidenciales en Francia en 2027.El problema político del presidente, de 46 años, "es en gran parte culpa suya", sugiere la publicación. El mandatario francés lleva "apenas dos años en su segundo mandato, sin mayoría parlamentaria en su país y con su Gobierno bajo la amenaza permanente de una moción de censura".RN está liderado por Jordan Bardella, que se convirtió en presidente del partido en 2022. Bardella solo tiene 28 años y no carga con el mismo legado que la expresidenta de su partido, Marine Le Pen, aunque al parecer dijo que se afilió al partido por primera vez debido a la influencia de esta última. Pero mientras la influencia de Le Pen en RN sigue siendo notable, los votantes más jóvenes se sienten más atraídos por Bardella.Macron fue elegido en 2017, convirtiéndose en el jefe de Estado más joven de Francia desde Napoleón Bonaparte. Pero ahora parece no estar a la altura de lo que quieren los franceses. Una encuesta publicada en marzo muestra que su partido ha perdido popularidad entre los jóvenes votantes franceses. Solo el 4% de los jóvenes de 18 a 24 años expresó su intención de votar al partido de Macron, frente al 29% de las personas de 70 años o más. La profesora de francés en la Universidad de Stanford Cécile Aldouis atribuye este hecho a que los jóvenes tienen poca o ninguna memoria histórica del nazismo de la Segunda Guerra Mundial, ya que RN ha sido criticado por no deshacerse de su legado antisemita. Otro artículo, uno del Financial Times, atribuye la caída de la popularidad del mandatario francés a la preocupación de los ciudadanos por el coste de la vida. Además, otro problema para la economía del país es el elevado déficit presupuestario, que ascendió al 5,5% del PIB el año pasado, según el diario. "El Gobierno de Macron ya ha tenido que anunciar recortes de gasto de emergencia, y es posible que se avecinen más recortes en áreas como las prestaciones sociales y los presupuestos de los gobiernos locales", recalca el periódico y añade que esto podría afectar al resultado de las elecciones presidenciales de 2027. Sin embargo, la publicación señala que aunque los franceses están utilizando las elecciones europeas como forma de protesta contra su presidente y Gobierno, muchos podrían votar de forma diferente en las elecciones nacionales.

