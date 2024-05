https://latamnews.lat/20240504/perdiendo-la-guerra-en-el-sahel-seria-capaz-francia-de-implicarse-en-un-conflicto-en-ucrania-1150232387.html

Perdiendo "la guerra en el Sahel", ¿sería capaz Francia de implicarse en un conflicto en Ucrania?

Perdiendo "la guerra en el Sahel", ¿sería capaz Francia de implicarse en un conflicto en Ucrania?

La evolución negativa de la situación para Francia en el Sahel indica que París no está en condiciones de intervenir en un conflicto como el ucraniano, señala... 04.05.2024, Sputnik Mundo

En opinión del experto, Macron "nunca" enviará las tropas francesas al frente ucraniano, aunque el mandatario ha vuelto a evocar el asunto. Sus acciones corresponden a una hoja de ruta que "le han trazado desde EEUU", al tiempo cuando busca "demostrar que solo él está dispuesto a luchar".Jacques-Marie Bourget estima que el presidente francés carece de conocimientos necesarios en el asunto militar. Aunque a Macron le gusta la imagen que aporta la propia esfera con su estilo distinguido, desfiles y cuarteles, igualmente, según el experto, "no tiene una visión estratégica personal".El periodista cree que el lobby militar francés hará frente a los nuevos "ardores" de Macron, especialmente ante los anteriores fracasos del país. Este último "es lo suficientemente lúcido como para ser consciente de la debilidad de las tropas francesas, que no querrían ver a su país hacer el ridículo en una aventura militar, y que podría acabar en carnicería".A finales de febrero pasado, el presidente de Francia afirmó que había debatido con los mandatarios de algunos países miembros de la OTAN, entre ellos Alemania, Dinamarca, los Países Bajos, Polonia y el Reino Unido, el posible envío de militares al territorio ucraniano, pero no se logró un consenso.Varios Estados miembros de la Alianza Atlántica, incluidos Alemania, Bulgaria, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Polonia, la República Checa y otros, se distanciaron ya de Macron y se negaron a enviar a sus soldados a Ucrania.El 2 de mayo, el semanario británico The Economist publicó una entrevista con el mandatario francés, donde indicó seguir contemplando la idea de un posible envío de tropas a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó las declaraciones de Macron como "muy peligrosas" y añadió que Moscú sigue de cerca el desarrollo de dicha tendencia.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Moscú ha advertido en reiteradas ocasiones que la OTAN está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas serían un "objetivo legítimo" para su ejército una vez cruzada la frontera.

