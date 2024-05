https://latamnews.lat/20240502/rusia-esta-preparada-las-tropas-de-francia-en-ucrania-causarian-enormes-perdidas-para-paris-1150188269.html

"Rusia está preparada": las tropas de Francia en Ucrania causarían "enormes pérdidas" para París

"Rusia está preparada": las tropas de Francia en Ucrania causarían "enormes pérdidas" para París

El posible despliegue de las fuerzas de Francia en Ucrania tendrá graves consecuencias para el país, declaró a Sputnik el miembro del Consejo de la Federación... 02.05.2024

De acuerdo con el senador ruso, a Macron le convendría darse cuenta de que una agresión contra Rusia podría desembocar en ataques en el propio territorio de Francia. En su opinión, resulta poco probable que otros países de la OTAN le apoyen en caso de que se produzca tal escenario de escalada.Tsékov no desmanteló la propia posibilidad de que tropas francesas entren en el territorio de Ucrania, aunque sea una agrupación limitada. No obstante, calificó la retórica del presidente de Francia de "palabras altisonantes" para este momento. "Occidente entiende que Ucrania está perdiendo, de ahí [surgen] tales declaraciones de Macron", subrayó.A su vez, el diputado de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso) por la región de Crimea y miembro del Comité de Seguridad, Mijaíl Sheremet, insistió en que Ucrania "no interesa a Occidente como Estado", sino que es una herramienta "para debilitar a Rusia".El 2 de mayo, el semanario británico publicó una entrevista con el mandatario francés, donde indicó seguir contemplando la idea de un posible envío de tropas a Ucrania."Si Rusia decide ir más allá, todos tendremos que hacernos esta pregunta de todos modos (...). Si Rusia rompe las líneas del frente, si hay una solicitud de Ucrania, que hoy no existe, tendremos que hacernos esta pregunta legítimamente. Creo que descartar algo de antemano significaría no sacar las lecciones de los últimos dos años", señaló Macron.A finales de febrero pasado, el presidente de Francia informó que había debatido con los mandatarios de algunos países miembros de la OTAN, entre ellos Alemania, Dinamarca, los Países Bajos, Polonia y el Reino Unido, el posible envío de militares al territorio ucraniano, pero no se logró un consenso.Varios Estados miembros de la Alianza Atlántica, incluidos Alemania, Bulgaria, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Polonia, la República Checa y otros, se distanciaron ya de Macron y se negaron a enviar a sus soldados a Ucrania.Moscú, en respuesta, destacó que algunos países del bloque militar valoraron con sensatez el peligro potencial que conlleva el plan de París.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Moscú ha advertido en reiteradas ocasiones que la OTAN está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas serían un "objetivo legítimo" para su Ejército una vez cruzada la frontera.

