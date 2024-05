https://latamnews.lat/20240502/tenemos-que-enfrentarnos-a-la-verdad-la-industria-militar-occidental-va-a-la-zaga-de-rusia-1150175254.html

"Tenemos que enfrentarnos a la verdad": La industria militar occidental va a la zaga de Rusia

"Tenemos que enfrentarnos a la verdad": La industria militar occidental va a la zaga de Rusia

Las armas occidentales no llegan en las cantidades que necesitan las autoridades de Kiev, mientras que Rusia se muestra más eficaz en sus esfuerzos militares... 02.05.2024

A pesar de todos los esfuerzos, los aliados occidentales de Kiev fracasan en seguir el calendario de los suministros anunciados, lamentó Kuleba. Igualmente, las FFAA de Ucrania carecen de la artillería, mientras que lo aprobado en nuevos paquetes de asistencia "todavía está en camino". A su vez, las fuerzas rusas siguen avanzando sobre el terreno, destruyendo posiciones ucranianas. Ante lo mencionado, el ministro ucraniano cuestionó la eficacia de Occidente en caso de que tengan lugar "otras crisis de la misma magnitud". Asimismo, el redactor jefe del medio estadounidense, Ravi Agrawal, aprovechó la oportunidad de preguntar sobre el destino de los acuerdos de Estambul, que fueron parte de las negociaciones entre Rusia y Ucrania al inicio de la operación militar especial. Sin embargo, el ministro de Exteriores ucraniano se limitó a señalar que a Ucrania no le convenía hablar de que el país debe hacer concesiones, pues cree que la conversación debe girar en torno a que Rusia las haga.Añadió que "los acuerdos de Estambul no existieron".Rusia lanzó la operación militar especial en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio cometido por parte de Kiev.La parte rusa ha reiterado su disposición a dialogar con Ucrania en repetidas ocasiones. El 28 de febrero de 2022, ambos países entablaron negociaciones para llegar a un acuerdo, pero no lo lograron. La última ronda presencial de estas consultas se celebró el 29 de marzo de 2022 en Estambul, a puerta cerrada.Desde entonces, el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, no solo se negó a negociar con Moscú, sino también firmó en octubre de 2022 un decreto sobre la prohibición de tales conversaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin.En su última entrevista en directo para tres emisoras de radio rusas, entre ellas Sputnik, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, reveló que las garantías de seguridad de los acuerdos de Estambul eran serias, casi iguales al artículo quinto del Tratado de Washington que constituyó a la OTAN. No obstante, no se aplicaban a Crimea y a Donbás, lo que en general significaba que no se podían tocar, subrayó el ministro.Pero, prosiguió, Kiev decidió en el último momento introducir modificaciones "menores" en la cláusula sobre ejercicios militares con participación extranjera, lo que era un indicio de que alguien podría prohibirlos en las conversaciones. "Al final, estábamos dispuestos a aceptar que, como quería la delegación ucraniana, estas garantías fueran extremadamente serias", señaló.En noviembre de 2023, el líder de la facción Servidor del Pueblo en la Rada Suprema, David Arajamia, también respondió a una pregunta sobre por qué Ucrania se negó a negociar con Rusia en 2022. "Cuando volvimos de Estambul, Boris Johnson [entonces primer ministro británico] vino a Kiev y dijo que no firmaríamos nada con ellos en absoluto. Y 'vamos a combatir'", reveló.

