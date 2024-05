https://latamnews.lat/20240502/no-son-armas-milagrosas-rusia-destruye-el-poder-ilusorio-de-la-otan-con-una-exhibicion--1150164234.html

"No son armas milagrosas": Rusia destruye el poder ilusorio de la OTAN con una exhibición

02.05.2024

La exhibición al aire libre de armas y equipos militares extranjeros en la Plaza de la Victoria de Moscú se perfila como quizás el mayor golpe psicológico y de relaciones públicas de Rusia en la guerra proxy de la OTAN en Ucrania.Durante el evento fueron exhibidos decenas de vehículos capturados y piezas de armamento de doce países (la mayoría de ellos miembros de la OTAN), desde un tanque Leopard-2, IFV Marder y Bradley hasta vehículos Humvee, Husky y MRAP, un obús remolcado M777 y equipos más exóticos, como un tanque con ruedas francés AMX-10RC.Siempre que fue posible, los equipos se han restaurado a condiciones de funcionamiento o semifuncionamiento y se han revestido con banderas para dar a los visitantes una idea de los países que más han contribuido a la guerra proxy de Occidente contra Rusia en los últimos dos años. Los puestos informativos proporcionan datos sobre los fabricantes de los equipos, sus características técnicas y tácticas, así como el lugar y las circunstancias en las que cayeron en manos de las tropas rusas.La exposición sirve como una confirmación visual y táctil de sentimientos que se hicieron evidentes por primera vez el otoño pasado, después del catastrófico fracaso de los ejércitos ucranianos armados y entrenados por la OTAN para romper las defensas rusas en Zaporozhie, Jersón y Donbás en la muy promocionada contraofensiva de verano.Esa campaña desangró a las fuerzas mercenarias ucranianas y aliadas, y desacreditó el viejo mito que surgió en los años 80 sobre la superioridad militar de Occidente sobre sus análogos soviéticos y rusos. Un gesto importante"Este es un gesto: estamos demostrando nuestra fuerza, y en algunas áreas nuestra superioridad, al hacer alarde de este equipo de la OTAN, no sólo ante nuestro propio pueblo, sino también ante Occidente", dijo a Sputnik Alexéi Podberezkin, director del Centro de Estudios Político-Militares de la Universidad de Moscú al comentar la exhibición. Earl Rasmussen, un veterano de 20 años del ejército estadounidense convertido en comentarista militar y de asuntos exteriores, está de acuerdo en que la exhibición está diseñada para "enviar una señal a Occidente"."[El evento da cuenta] que Rusia está ahí [arriba], que es muy capaz, que su ejército es capaz. Hasta ahora han destruido casi el equivalente a tres ejércitos ucranianos. Y seguirán haciéndolo. Así que cualquier cosa que envíe Occidente, esas armas serán destruidas", afirmó el teniente coronel retirado.La exhibición es básicamente "una humillación para Occidente", agregando insulto a la herida con respecto a las decenas de miles de millones de dólares que se han desperdiciado en Ucrania, dijo el analista. "En cualquier caso, muestra básicamente que los paquetes de ayuda" proporcionados por los países occidentales "no van a cambiar el resultado y serán esencialmente un desperdicio de fondos y de vidas, lamentablemente".El fiasco de las armas occidentalesLa exhibición es también otro recordatorio apropiado y oportuno para Occidente de que su tecnología militar, incluidos los Leopards, Abrams y Bradleys, no son las "armas milagrosas" que se promocionaban antes de la muy promocionada contraofensiva de Ucrania el año pasado, que se llevó a cabo contra el muro de defensas rusas bien preparadas, dijo Podberezkin.En cualquier caso, el observador estadounidense está seguro de que los ingenieros militares y científicos de defensa rusos ya han examinado minuciosamente el equipo, analizando la capacidad del blindaje, los sensores, las capacidades y equipos de comunicaciones y objetivos, y sus características de interoperabilidad."Hay mucha información que probablemente Rusia ya conoce. Y es posible que tampoco se hayan proporcionado a Ucrania muchas capacidades altamente clasificadas y altamente sensibles, por lo tanto, habrá límites a lo que los ingenieros rusos podrán descubrir. Pero definitivamente proporciona una base para llenar algunos vacíos [informativos]. Estoy seguro de que los ingenieros y diseñadores han descifrado esto para poder cambiar y modificar fácilmente los equipos rusos para contrarrestar cualquier capacidad que aún no hayan abordado", concluyó Rasmussen.

