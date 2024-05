Dinero, "ideología" o aventura: ¿qué motiva a los mercenarios a luchar junto a los ucranianos?

https://latamnews.lat/20240501/dinero-ideologia-o-aventura-que-motiva-a-los-mercenarios-a-luchar-junto-a-los-ucranianos-1150162840.html

Ucrania ha recibido una gama heterogénea de individuos procedentes de diversas partes del mundo para formar al grupo de mercenarios que trabajan junto a las tropas ucranianas. De acuerdo con información del Ministerio de Defensa ruso, la mayoría de los ciudadanos que desembarcaron en territorio ucraniano para participar en el conflicto son polacos, alrededor de 3.000. En el campo de batalla, se reporta que también hay georgianos, norteamericanos, canadienses y británicos.¿Qué significa ser mercenario?Antes de comprender las motivaciones de quienes se convierten en mercenarios y abandonan sus países para sumarse al conflicto armado "lejos de casa", es necesario comprender, según Caballé, qué significa ser un mercenario.En este sentido, el mercenario no es miembro de las fuerzas armadas de ese país. Caballé explica además que, según el artículo 47 del Derecho Internacional Humanitario (DIH), "un mercenario no tiene derecho a ser combatiente o prisionero de guerra", y establece que es mercenario toda persona que:¿Quiénes son los mercenarios que aceptan luchar en Ucrania?Según el analista militar Rodolfo Laterza, el perfil de estos mercenarios es típicamente "individuos con antecedentes penales y problemas económicos".Además, enumera características que generalmente se pueden detectar en estos mercenarios, o incluso cruzarse en un mismo individuo:El origen de los mercenarios también puede presuponer, según Laterza, las motivaciones que llevaron a estos individuos a participar en conflictos, en este caso, en Ucrania.De acuerdo con la explicación del experto, los mercenarios de países como Suecia y Finlandia, que cuentan con un alto Índice de Desarrollo Humano (IDH), son por lo general "aquellos que tienen problemas de conducta y mentales".Entre todas estas características, Laterza también percibe una especie de nihilismo hacia la vida por parte de sujetos que eligen el riesgo en los campos de batalla.Para el especialista, no tienen "un sentido de vida centrado en la construcción de una familia o de una sociedad pacífica"; esta movilización vital, si podemos considerarla así, centrada en la compensación, muchas veces se considera como una aventura. "Como si fuera una guerra, un safari. Y cuando se encuentran con ello, degeneran aún más en términos de comportamiento, de conducta".Respecto a las calificaciones de estos individuos en el ámbito militar, Laterza afirma que los mercenarios europeos y los colombianos, en su mayoría, tienen aptitud militar, pero también hay algunos "aventureros y personas con ciertos niveles de problemas criminales".¿Cuánto ganan los mercenarios en Ucrania?Caballé señala que hay denuncias de exmilitares de Chile y Perú, por ejemplo, a quienes prometieron salarios generosos, que oscilaban entre 2.000 y más de 3.000 dólares mensuales. "Se trata de cantidades muy superiores a lo que normalmente se paga en las fuerzas armadas de estos países", argumenta.Por otro lado, según Laterza, las promesas no siempre se cumplen y "muchos se quejan de la falta de pago de las cantidades pactadas".“Muchos se quejan de que ese pago no llega, que el pago sólo llega en una o dos cuotas y se ven obligados a pagar sus propios uniformes, pagar la comida, pagar sus propios viajes. […] Muchos no tienen asistencia médica o son obligados a pagar la asistencia médica", informa.¿Hay brasileños involucrados en este emprendimiento?Según Caballé, sí, hay brasileños luchando junto a las fuerzas ucranianas. Sin embargo, afirma que no se conoce el número exacto, pero estima que "alrededor de dos docenas de ellos ya habrían muerto en Ucrania".También señala que "no es raro" encontrar en las redes sociales a brasileños peleando en Ucrania. Respecto al perfil de estas personas, el experto afirma que son similares a otras que están en el mismo emprendimiento: "Van detrás de una buena recompensa en efectivo", además de "otras motivaciones".A mediados de marzo pasado, el Ministerio de Defensa ruso informó que 13.387 mercenarios extranjeros han llegado a Ucrania para luchar del lado de Kiev desde el inicio de la operación militar especial. Durante este periodo, fueron abatidos casi 6.000 de ellos.

