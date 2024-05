https://latamnews.lat/20240517/putin-da-una-rueda-de-prensa-en-harbin-1150543784.html

Putin da una rueda de prensa en Harbin

El presidente ruso, Vladímir Putin, ofrece una rueda de prensa al término de su visita de Estado a China. Se trata del primer viaje al extranjero del... 17.05.2024

Anteriormente, Vladímir Putin se reunió en Pekín con el líder chino Xi Jinping y con el primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, Li Qiang, y visitó la octava Exposición Rusia-China y el cuarto Foro Rusia-China de Cooperación Interregional en Harbin.El futuro del mundo depende de toda la humanidad, pero Rusia y China son un componente importante de la civilización, señaló Putin. En sus palabras, no hay duda de que el mundo se está volviendo multipolar. A su vez, Moscú y Pekín están decididas a apoyar su formación de un mundo multipolar. Ambos países tienen su propia opinión sobre cómo desarrollarse, y este desarrollo debe ser constructivo y pacífico, agregó al respecto."Es necesario fortalecer un mundo multipolar que se está formando (...) Es importante que aquellos que tratan de mantener su monopolio en la toma de decisiones sobre todas las cuestiones entiendan que les corresponde hacer que este proceso sea pacífico, libre de conflictos, y que todos busquemos compromisos en soluciones bastante complejas que enfrentamos", indicó.Al intervenir ante la prensa, el presidente ruso enfatizó que ve el sincero deseo de China de solucionar la crisis en Ucrania. Igualmente, destacó que por el momento Rusia logra resultados en los combates en la región de Járkov, al mismo tiempo que no tiene planes de tomar bajo su control la ciudad del mismo nombre.Rusia está dispuesta a participar en las conversaciones de paz sobre Ucrania, reiteró el mandatario. Sin embargo, el país no está invitado a la denominada conferencia que tendrá lugar en Suiza, recordó. El intento de imponer a Rusia sus propias condiciones para una solución del conflicto ucraniano acabará igual que el intento de infligir a ese Estado una derrota estratégica, postuló.Los acuerdos alcanzados en Estambul sobre Ucrania podrían servir de base para posibles negociaciones, sostuvo. Asimismo, el presidente de Rusia reveló que estuvo en contacto permanente con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de la escalada actual del conflicto en Ucrania. Por ahora, la legitimidad de Zelenski como presidente de ese país es importante para Rusia, en caso de que sea necesario firmar documentos.Abordando el tema de las sanciones occidentales contra Rusia, el mandatario ruso insistió en que las sanciones causan un daño directo a toda economía mundial. Mientras tanto, las instituciones financieras de Occidente se perjudican a sí mismas con sus decisiones, prosiguió. "A medida que las autoridades de EEUU socavan la confianza en el dólar por razones políticas, están debilitando la herramienta principal, básica y más importante de su poder: el propio dólar. Se están causando un daño irreparable", declaró Putin a la prensa.El presidente ruso señaló que el uso del dólar como moneda de reserva mundial proporciona enormes beneficios a la economía y al sistema financiero de EEUU. Putin también recordó que los países europeos no aplican medidas restrictivas contra el país norteamericano, mientras que los propios estadounidenses las aplican contra los operadores económicos europeos."Los europeos se tragan todo esto, confirmando una vez más su dependencia de vasallo del soberano del otro lado del charco", expresó. Rusia, a su vez, pasa a realizar sus liquidaciones en monedas nacionales, y es imposible detener ese proceso, declaró.Durante su discurso, el presidente de Rusia abordó el tema de una tregua olímpica. En sus palabras, las acciones de Occidente violan los principios del olimpismo, mientras que Rusia y otros Estados están obligados a cumplirlos, lo que es injusto. Putin denunció la politización del deporte y violación de la Carta olímpica. Aludió, así, a la política llevada contra los deportistas rusos que no tiene nada que ver con las normas de la justicia. Putin resaltó que el movimiento olímpico está amenazado al mismo tiempo que "los dirigentes deportivos ponen el dinero en el centro de sus prioridades".

