Las marcas occidentales de automóviles eléctricos "no sobrevivirán en la guerra" con las chinas

Al mismo tiempo, medios informan que los distribuidores de automóviles chinos renunciaban a las marcas extranjeras de vehículos con motor de combustión interna en favor de los modelos eléctricos domésticos, mientras que los fabricantes locales tienen previsto lanzar hasta 71 nuevos modelos de EV en su mercado nacional en 2024, según Oilprice.De acuerdo con el medio, "aún hay margen para más modelos" de los fabricantes chinos, y sus nuevos autos son más espaciosos, más seguros y, en general, mejores, además de cargarse más rápido.En este entorno y ante una "guerra de precios", las marcas extranjeras de EV tienen "pocas posibilidades" de competir con éxito con aquellas chinas, lo que hace temblar a los fabricantes occidentales.Estos mismos automóviles "mejorados tecnológicamente" no tardarán en aparecer en Europa, donde competirán con marcas europeas costosas, y esta lucha "no tiene fin a la vista", explica. Por otra parte, a pesar de la "amenaza", algunos fabricantes europeos se muestran reticentes a los intentos de la UE de evitar la "avalancha" de los EV procedentes de China, y la razón es que dependen del suministro chino de materiales clave y fabrican en ese país algunos de sus modelos."No creemos que nuestra industria necesite protección (...) Se puede poner en peligro fácilmente nuestras ventajas imponiendo aranceles a las importaciones", comentó el director ejecutivo de BMW, Oliver Zipse.Sin embargo, la competencia de los vehículos eléctricos económicos de China es "un problema para los gigantes automovilísticos no chinos", opinan en Oilprice.

