Lavrov explica por qué la conferencia de Suiza sobre Ucrania y Rusia está condenada al fracaso

12.04.2024

Al mismo tiempo, Moscú no ve ningún deseo de Kiev para resolver la situación de manera honesta, señaló Lavrov al comentar la posibilidad de negociaciones pacíficas sobre Ucrania. El ministro subrayó que el Gobierno de Kiev se caracteriza por ser incapaz de negociar y advirtió que esto es un problema para iniciar el proceso de diálogo.El portavoz de la Embajada rusa en Berna, Vladímir Jójlov, declaró a Sputnik que Suiza no había enviado a Moscú una invitación a la cumbre, pero que Rusia no participaría en ningún caso. El diplomático añadió que la idea de una conferencia de paz promovida por los organizadores es inaceptable para Rusia, ya que "no es más que otra versión de hacer aprobar una 'fórmula de paz' inviable que no tiene en cuenta los intereses rusos".Asimismo, el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, afirmó que el proceso de negociación sobre Ucrania sin la participación de Rusia carece de sentido.Aun así, Suiza prevé evaluar varias declaraciones de Rusia sobre la cumbre de paz y decidir si envía una invitación a Moscú en los próximos días, según el ministro de Exteriores del país europeo, Ignazio Cassis.Los días 15 y 16 de junio, la localidad suiza de Burgenstock, cercana a la ciudad de Lucerna, acogerá la primera conferencia de paz sobre Ucrania.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania. Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia.

