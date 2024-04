https://latamnews.lat/20240412/moscu-critica-a-occidente-por-organizar-consultas-sobre-ucrania-sin-incluir-a-rusia-1149686496.html

Moscú critica a Occidente por organizar consultas sobre Ucrania sin incluir a Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Los intentos de celebrar eventos para encontrar una solución al conflicto en Ucrania sin la participación rusa no tendrán ningún resultado...

Los días 15 y 16 de junio, la localidad suiza de Burgenstock, cercana a la ciudad de Lucerna, acogerá la primera conferencia de paz sobre Ucrania. El portavoz de la Embajada rusa en Berna, Vladímir Jojlov, comunicó a Sputnik que Suiza no había invitado a Rusia a la reunión. En sus palabras, si Moscú "recibe una invitación para tal evento, no la aceptará", pues la cumbre es "otra opción para impulsar una fórmula de paz [ucraniana] inviable que no tiene en cuenta los intereses rusos".En cuanto a la disposición de Ucrania a celebrar conversaciones con Rusia, indicó que el Kremlin "no la ve".Agregó que "la disposición para el diálogo y las negociaciones fue confirmada ayer [el 11 de abril] por el presidente" del país, Vladímir Putin.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania. Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia.

