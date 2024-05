https://latamnews.lat/20240514/el-banco-de-mexico-cerro-2023-con-perdidas-millonarias-deben-encenderse-las-alarmas-1150381101.html

El Banco de México cerró 2023 con pérdidas millonarias: ¿deben encenderse las alarmas?

La principal causa de esta caída, que dejó como resultado que el capital contable sea de -728,6 millones de pesos (alrededor de 43,3 millones de dólares), fue la apreciación del peso mexicano durante 2023, misma que perdura hasta este 2024 y que lo mantiene entre las 16 y 17 unidades por dólar.Con ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cerrará su sexenio sin que el banco central obtenga remanentes y que estos puedan ser empleados por dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Para entender mejor lo ocurrido, Sputnik explica las consecuencias de este resultado y lo que podría pasar a futuro con Banxico en esta materia.¿Es preocupante?Tras la publicación del estado de cuenta de Banxico, diversos especialistas señalaron que la institución encabezada por Victoria Rodríguez Ceja podría estar en peligro y que, incluso, si fuese una entidad privada, estaría en la quiebra. El experto recuerda que el objetivo de Banxico, de acuerdo con la Constitución mexicana, es procurar la estabilidad del poder adquisitivo.En este sentido, el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Oscar Rojas, dice en una charla para este medio que el banco central mexicano funciona como amortiguador de las relaciones del país con la economía internacional."El elemento central en este asunto es el tipo de cambio, que ha tenido una apreciación sistemática. Por lo tanto, es normal que, a determinada cantidad de dólares, estén representados menos pesos. No hay ningún problema [con la pérdida] porque de eso se tratan precisamente las compensaciones [de la institución] (...). No hay un riesgo; es su funcionalidad tradicional", subraya.Precisiones sobre este resultadoRueda, quien también es maestro en economía por el Colegio de México (Colmex), expone que, además del mantenimiento del poder adquisitivo, el banco central nacional necesita apostar por el crecimiento económico y la estabilidad financiera."Si el Banco de México quisiera ganar, lo que haría sería depreciar fuertemente el peso y eso no nos conviene", destaca.Asimismo, el experto dice que, de 2004 a la fecha, en solo siete ocasiones ha existido un resultado positivo por parte de Banxico y solo en cuatro se han generado remanentes.Al respecto, Rojas indica que esto es parte del cambio de modelo económico impulsado por el actual mandatario mexicano.Este resultado "es parte del cambio de modelo (...). Con el proceso de reindustrialización, se ponen en primer lugar la dinámica de producción real sobre la economía financiera, que representa más el corte neoliberal. De todas maneras, todo es un conjunto y debe equilibrarse", asevera.¿Habrá algún cambio con la decisión de Banxico?El 9 de mayo, el banco central mexicano mantuvo sin cambios la tasa de referencia, es decir, se quedó en 11% como se estipuló en abril, cuando se recortó de 11,25 a 11%, hecho que no se veía desde los primeros meses de 2021.En una entrevista previa con Sputnik, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), un think tank de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ignacio Martínez Cortés, indicó que la decisión de política monetaria dependería del nivel inflacionario que, horas antes anunciara el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)."La tasa de interés es la variable económica que representa el precio del dinero, es decir, es el costo de obtener crédito. Por ello, entre más alta sea la tasa de interés, más alta también serán las tasas bancarias. A mayor tasa de interés, se inhibe el consumo, buscando fomentar el ahorro y previniendo con ello el alza de la inflación", refirió LACEN en un comunicado.En este sentido, Rojas apunta que las pérdidas referencia por el banco central no impactarán la variación de la tasa de interés, ya que esta sigue las acciones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) y la inflación en el territorio mexicano."Estamos muy influidos [por la Fed], por lo que hay que mirar más hacia el largo plazo. Considero que existirá una tendencia en el Banco de México a mantener o bajar el referencial, pero en un ritmo mucho más lento de lo que se pudo haber planeado a principios del año", concluye.

