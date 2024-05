https://latamnews.lat/20240506/la-fortaleza-de-la-economia-mexicana-un-factor-que-ha-neutralizado-los-ataques-de-la-oposicion-1150240991.html

La fortaleza de la economía mexicana, un factor que "ha neutralizado" los ataques de la oposición

elecciones presidenciales en méxico (2024)

méxico

xóchitl gálvez

claudia sheinbaum

jorge álvarez máynez

partido acción nacional (pan)

morena

Si bien en los casi 5 años y medio que Andrés Manuel López Obrador lleva siendo el presidente de México no han faltado las críticas a su gestión, desde el cuestionamiento al manejo de la pandemia por COVID-19 hasta la cancelación del aeropuerto de Texcoco y más recientemente las supuestas presiones del oficialismo al Poder Judicial, poco parecen haber hecho mella en los chances de una continuidad en el poder del gobernante partido Morena.Según todas las encuestas que miden la intención de voto para las elecciones presidenciales a realizarse el 2 de junio, la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, exhibe una contundente ventaja sobre Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición opositora Fuerza y Corazón Por México (que aglutina al PAN, el PRI y el PRD), mientras que el aspirante de Movimiento Ciudadano, el joven Jorge Álvarez Máynez, está en un distante tercer lugar.Los motivos para explicar la inmovilidad en las preferencias, según los analistas, van desde la propia popularidad de López Obrador y la disciplina de Sheinbaum para presentarse como la candidata que continuará con las políticas de la llamada 4T, hasta la dificultad de Gálvez para construir un perfil propio y despegarse de la mala imagen en la opinión pública de los partidos por lo que se postula.Sin embargo, todos los expertos coinciden que el principal factor apuntalando la campaña del oficialismo son los datos positivos de la economía mexicana, que incluyen una apreciación de la moneda del 16,6% con respecto al dólar a lo largo del sexenio, una cifra anual récord de inversión extranjera alcanzada en el 2023, un fuerte crecimiento del salario real (doblando los montos en el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto) y del consumo de bienes y servicios, y una inflación controlada de alrededor del 4%."En ese sentido, creo que el principal atractivo para los votantes, más allá de cifras macroeconómicas, es la percepción de que el Gobierno de López Obrador tuvo éxito abandonando un modelo económico que privilegiaba el mercado exterior y las ganancias de las empresas, por otro centrado en el mercado interno y el poder adquisitivo de la mayoría de la población. Esa apuesta por una mejor redistribución del ingreso, un constante aumento de los sueldos y la puesta en marcha de ayudas y becas ha hecho que la mayoría de la población sienta una diferencia, para mejor, neutralizando la potencial efectividad de los ataques opositores al Gobierno", explica.En ese sentido, señala Cruz, los embates constantes de Gálvez contra el presidente López Obrador y la candidata Sheinbaum, no han logrado sumarle demasiados más allá del núcleo duro anti lopezobradorista, calculado entre 35% y 40% del electorado."Creo que sus propuestas económicas [las de Gálvez] no han sido claras, principalmente porque cambian de acuerdo a qué auditorio le esté hablando. Y eso inevitablemente provoca suspicacia entre el electorado. Pero más allá de la inconsistencia de su discurso, lo cierto es que todo el mundo sabe que sus asesores económicos y su programa representan la fórmula de las últimas décadas de los gobiernos del PAN y del PRI. Es decir, libre mercado sin regulaciones, privatizaciones, reduccción del Estado. Entonces una candidata que tenga estas propuestas, por más que intente ser presentada con un envase fresco, va a tener dificultad en el México actual en obtener un éxito electoral", añade.Si bien, apunta Cruz, la candidata Gálvez ha prometido mantener los populares programas de ayudas económicas establecidos por López Obrador destinados a jóvenes y personas de la tercera edad, entre otros, la exsenadora panista ha cometido deslices como, por ejemplo, afirmar que si habías llegado a los 60 años sin amasar un patrimonio eras "bien güey"."Creo que hubo un doble discurso por parte de Gálvez que la ciudadanía en su mayoría ha captado, porque son ellos los que durante décadas llevan sufriendo las políticas neoliberales que prometen un bienestar para todos, pero que luego solo se traducían en un beneficio principalmente para los políticos y los empresarios. Por eso, cuando Gálvez y su equipo dicen que mantendrán los programas sociales, pero a la vez declaran que las empresas extranjeras deben tener más facilidades para instalarse en el país, o que hay un gasto demasiado grande del Estado, sugiriendo que se implementarán políticas de ajuste o que se irá para atrás en derechos para los trabajadores, los votantes se dan cuenta que le están vendiendo las mismas políticas que rechazaron hace apenas unos años", dijo Cruz.A diferencia del caso de la candidata de la coalición del PAN-PRI-PRD, el aspirante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ha logrado diferenciarse con una serie de propuestas que apuntan a ganarse el voto joven, según la opinión del analista."El debate económico ha brillado por su ausencia en esta campaña"No todos comparten la opinión de Cruz sobre la buena gestión del Gobierno de la 4T. El doctor Arturo Huerta, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, le dijo a Sputnik que incluso la premisa, ampliamente compartida por la ciudadanía mexicana, según todas las encuestas, de que la economía ha sido exitosa durante este sexenio, está completamente equivocada."Es algo difícil de explicar, y es la razón por la que incluso en los debates televisivos los candidatos opositores no hicieron demasiadas críticas a la gestión económica, pese a que el promedio anual de crecimiento ha sido de 0,8%, muy por debajo de las pasadas administraciones", dijo el analista a tiempo de añadir que el debate sobre las políticas económicas "ha brillado por su ausencia" en la actual campaña presidencial."El Gobierno de López Obrador ha hecho un gran show de toda su inversión social, y eso está muy bien, pero mientras sea nada más una política para aminorar las condiciones de desigualdad y pobreza de manera provisoria. Eso no puede ser nunca la base de tu desarrollo, porque las personas podrán consumir más o estar un poco mejor, pero no salen realmente de la pobreza de esa manera", añade.En su opinión, es "entendible" que para la gente tener un poco más de dinero en el bolsillo pese más a la hora de votar que, por ejemplo, el déficit vaya a cerrar este año en un 5,9% con respecto al PBI, pero esa situación, afirma, no significa que las cosas vayan bien."Un peso fuerte puede ser bueno para el ciudadano en el corto plazo, pero si esa política se mantiene, genera menos crecimiento, menos producción nacional y menos trabajo. Y eso no es precisamente una política anti-neoliberal, todo lo contrario. Porque las empresas, para contrarrestar la pérdida de competitividad por el dólar bajo, prefieren no tomar más gente o no aumentar los sueldos", explica. Eso es algo que la oposición tampoco dice claramente porque, estimo, tampoco quieren hacer enojar al sector financiero y a la banca, que son actores muy importantes de la política mexicana. Pero, en mi opinión, estamos asistiendo a una fiesta que nos saldrá muy cara".

méxico

