Asesora económica de Álvarez Máynez: "El modelo neoliberal ya no funciona, necesitamos otro enfoque"

Asesora económica de Álvarez Máynez: "El modelo neoliberal ya no funciona, necesitamos otro enfoque"

24.04.2024

Con amplia trayectoria en el servicio público capitalino, especialmente en áreas vinculadas a la innovación digital y la transparencia presupuestaria, Aura Eréndira Martínez Oriol se sumó a comienzos de año al equipo de Jorge Álvarez Máynez, luego que el ex diputado federal fuese ungido como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, tras la sonada caída de las aspiraciones del gobernador de Nuevo León, Samuel García.De la misma manera que Álvarez Máynez ha buscando posicionarse como la alternativa joven y ser percibido como el representante de la "nueva política", lejos tanto de la hegemonía de Morena como de los históricos PAN, PRI y PRD, Martínez Oriol destacó en la entrevista con Sputnik que el aspirante naranja es el único candidato que defiende las ideas del progresismo económico global, presumiendo de una plataforma con perspectiva de género y la necesidad de un desarrollo sustentable.Además, la principal asesora económica del abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano, todavía muy lejos en las encuestas de la favorita, la morenista Claudia Sheinbaum y su adversaria Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, explicó en el reportaje por qué es necesaria una reforma fiscal progresiva y qué haría Álvarez Máynez para impulsar el nearshoring en caso de llegar a Palacio Nacional.¿Cómo es encarar una campaña electoral contra un presidente que tiene números tan altos de popularidad y cuya gestión económica es lo que los votantes mejor valoran?Pues ciertamente es algo complejo de afrontar, más cuando, según lo vemos nosotros, el oficialismo está usando la estructura del Estado para impulsar a su candidata. Y hay una cuestión, que no es exclusiva de este sexenio de todas formas, que es que la gente a veces percibe que los logros económicos son obra de un presidente, y además el propio presidente se echa toda la porra. Pero eso no es así, la marcha de la economía es el resultado del trabajo de muchos actores y también de las circunstancias. Sin embargo, creo que más allá de que es cierto de que es un presidente popular, una porción muy grande de mexicanos y mexicanas está desde hace tiempo sufriendo las consecuencias de las malas decisiones económicas del gobierno. Y para peor, pese a que podría parecer que no está todo tan mal, cosas como el Fondo de Estabilización Económica están en casi cero, por lo cual el horizonte es muy sombrío.Y para revertir ese horizonte sombrío, ¿que está proponiendo para estas elecciones Movimiento Ciudadano y su candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez?Jorge Álvarez Máynez lo que ha desarrollado es un plan basado en los lineamientos de un Estado socialdemócrata, pero desde un punto de vista responsable, que es lo que lo diferencia de las otras propuestas. Porque es muy normal que escuchemos a los candidatos decir, "vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro", pero nunca dicen de dónde van a sacar los recursos, no se habla de impuestos, son solo promesas. En cambio, Álvarez Máynez va de frente, porque sabe que no hay que mentirle a la gente y que el dinero no alcanza.La gran estrella del programa económico que han presentado es la reforma fiscal progresiva. ¿Podría explicarnos bien de qué se trata y cómo se implementaría?El candidato Álvarez Máynez propone un tema que a las otras candidatas les ha dado un poco de miedo de abordar, que es justamente la reforma fiscal. Se trata de una reforma gradual y progresiva, es decir, que los que más ganan, más tienen que pagar. Y también es redistributiva. O sea, no es nada más se le dé vuelta el dinero a la ciudadanía, sino que vaya a donde más haga falta. Y que mejore las condiciones de vida de las personas y que se reinvierta. Hay que recordar que los otros candidatos y sus asesores dicen que es un tema que no urge. Pero todos sabemos que eso no es cierto. Obviamente no va a ser de un día para otro, pero es necesario que se implemente y que no sea cosmética.¿Por qué cree que pese al reclamo de cierto sector de su partido sobre la necesidad de una reforma fiscal, el presidente López Obrador ha preferido no implementarla durante su sexenio?Creo que eso ha sido así porque su implementación es, finalmente, aceptar que el modelo económico que tenemos está superado. Y es algo que todos sabemos que es así, pero no lo queremos aceptar.¿En qué sentido?No se dignifica a la persona teniendo en cuenta su vida, sus circustancias, sus derechos, que es lo que propone una economía de los cuidados y feminista. Y también nuestra propuesta es ir en contra de los intereses establecidos, porque a bastantes personas en la política les gusta decir que no les gusta que haya ricos, pero es más bien que no les gustan ciertos ricos. Porque con los “ricos propios” no tienen problema.¿Y cómo se compagina la propuesta de una reforma fiscal progresiva con declaraciones recientes que hizo el candidato Álvarez Máynez de que había que trabajar para que México sea un país de empresarios?Lo que pasa es que hay una falsa ecualización de que una reforma fiscal progresiva y redistributiva afecta a los pequeños y medianos empresarios desproporcionadamente. Ese puede ser el caso si las reformas se hacen mal. O si se deja que los ricos evadan más. Pero cuando se está proponiendo que paguen impuestos los yates, o los aviones privados, eso afecta nada más al 1% más rico, no afecta a la mayoría de los empresarios. Y ese dinero podría ayudar a los emprendedores. Una de nuestras ideas es precisamente crear fondos para la innovación que sean para micro y pequeños empresarios. También un tema que nuestro candidato ha destacado es la importancia de la inclusión financiera y la simplificación de trámites relacionados con el pago de impuestos, porque hay una gran avenida en la innovación que en muchos casos se combate con la simplificaciónY más aún, el candidato ha hecho mucho hincapié en la importancia de ingresar al sistema a las personas que trabajan informalmente, no solo al que vende en la calle, sino también al que hace freelancing, por ejemplo, para que se puedan beneficiar de impuestos que ya pagan como el IVA en la forma de servicios y la seguridad social. Entonces es un poco más complejo que esta dicotomía de “les quieren cobrar a todos por abrir empresas”. Es totalmente al revés. Como te decía, el candidato ha propuesto un Fondo Nacional de Innovación para la Prosperidad que se enfoca en desarrollo de empresas o proyectos de jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, promoviendo especialmente a los que tienen en cuenta la sustentabilidad e inclusión social. Creo que el entendimiento de la reforma fiscal, de lo que se quiere hacer, es lo que puede complicarla, porque nadie quiere más impuestos, y por eso el tema le da mucho miedo a otras candidatas, pero los mexicanos no solo están listos para esa discusión, sino que saben que si no se implementa, se nos va a caer la economía. Porque ya no está ese dinero guardado que teníamos al inicio del sexenio anterior. Ya no existe.Otro de los puntos de la plataforma económica del candidato tiene que ver con la necesidad de modernizar la infraestructura del país.Sí, es muy importante el desarrollo de proyectos productivos de infraestructura, pero necesariamente tienen que estar vinculados a la sostenibilidad y al desarrollo social y el nearshoring. Este sería un gasto de inversión, pero uno que aseguraría que haya en el futuro más trabajos. Esto se contrapone al gasto corriente que caracteriza al gobierno actual, que es un gasto que no tiene retorno. Es la diferencia entre comprarte una computadora para trabajar y gastarte ese mismo dinero en cervezas o en ropa, que son cosas que no te sirven para el día de mañana.Usted menciona el nearshoring, que en los últimos años ha sido señalado como una oportunidad histórica para México gracias a la creciente relocalización de empresas extranjeras y el deseo de establecer sus fábricas más cerca para evitar tardanzas en las cadenas de suministro. ¿Cuáles son las propuestas del candidato Álvarez Máynez con respecto a este fenómeno?Lo que nosotros queremos es un gobierno federal que tenga un mayor liderazgo en captar y gestionar esas inversiones, porque hasta el momento son los estados los que se han encargado de esto, con toda la carga administrativa que eso conlleva. Porque ese tipo de inversión extranjera son un gran motor para la economía, pero también es algo que conlleva complicaciones, costos y cuellos de botella que hay que lidiar. Puedo mencionar el tema de la falta del agua, el tema de la generación de energía, de asegurar condiciones favorables de seguridad, de tener una fuerza laboral capacitada, especialmente en algunos sectores que requieren alta especialización. Entonces todos estos puntos son parte de una estrategia bastante más holística, más completa que la actual, que básicamente corre por cuenta de cada gobierno estatal, sin casi intervención de Palacio Nacional. Por supuesto, el gobierno federal luego se cuelga las medallas en los montos de inversión extranjera directa que vienen por ese camino, cuando es sabido que las personas que lo han ido a buscar son los gobernadores y sus representantes. Pero el candidato Álvarez Máynez es consciente de que se necesita un mayor respaldo federal y eso es lo que proponemos, más involucramiento para que haya más trabajo y más desarrollo.Con respecto a lo que decía de la necesidad de brindar mayor seguridad para que eso impulse el desarrollo, ¿cree que el incremento de la violencia registrado en los últimos años ha impedido un crecimiento más importante del país?Pues eso es innegable. Cuando una persona experta en evaluación de riesgos ve lo que pasa en seguridad en México, eso sin dudas se convierte en un factor importante que hace disminuir las chances de que se instalen plantas, oficinas. Porque para las empresas, brindar la seguridad que el Estado no puede asegurar, representa un costo extra, haciendo que la operación sea más cara, además de las condiciones de riesgo que implican para su fuerza de trabajo. ¿Y cuál es su evaluación personal sobre lo que ha sido la gestión económica de López Obrador en este sexenio? ¿Ve algún aspecto que le merezca algún elogio o considera que ha sido uniformemente negativo?Me parece que ha conservado algunas condiciones de estabilidad que han caracterizado a la economía de México en los últimos años, y eso es positivo. La independencia del Banco Central, que en algún momento de la campaña anterior se puso en duda de que se mantendría, también es algo destacable. También puedo decirte que el actual gobierno ha continuado con la política de digitalización y simplificación para la recaudación impositiva que se estableció en gobiernos anteriores. Y esos números de recaudación han mejorado. También estamos de acuerdo con lo relacionado a la suba del salario mínimo, algo en lo que fue clave el Congreso. Me parece que esas políticas deberían de continuarse, aunque también creemos que muchas se podrían haber profundizado y mejorado. Tuvo mayoría todo el tiempo y no dejó avanzar todos los avances que se propusieron.¿Qué cosas le parecen, en materia económica, que se deberían haber hecho durante este sexenio que no se realizaron?Precisamente, una reforma fiscal progresiva y amplia como la que proponemos. Tenía la oportunidad de deshacer todos los nudos de este tema, de implementar una política radical. Esa cita con la historia se dejó pasar y estamos viendo ya ejemplos como el de [Luiz Inacio] Lula en Brasil, o el de [Gustavo] Petro en Colombia, que no lo están dejando pasar. Él podría haber sido esa vanguardia y tomó la decisión de no hacerlo.Menciona los ejemplos de Lula y Petro en la región como gobiernos que están llevando adelante una política impositiva que ustedes quieren para el país. ¿Las gestiones económicas de qué otras naciones usted admira o podrían ser un norte para una potencial presidencia de su fuerza política?Primero, déjame decirte que no me parece lo más ideal hacer un collage de políticas, porque termina con un “grandes éxitos” que no acaba de sonar bien. Pero sí nos estamos fijando en legislaciones y prácticas que nos parecen son interesantes y de vanguardia. Por ejemplo, Francia, que acaba de aprobar una carga impositiva mayor a las empresas que se dedican al fast fashion, algo que sabemos es súper contaminante y que las condiciones laborales de las personas que trabajan en esa industria son deplorables. También seguimos con mucha atención lo que ha puesto sobre la mesa el presidente Lula en la última reunión del G20, proponiendo un impuesto global a las grandes fortunas. Y también la propuesta en Colombia de cotizar como horas trabajadas el tiempo que una madre cuidó a su hijo nos interesa mucho.Entonces, como te decía, no es un solo país el que nos inspira, sino que nos interesan varias políticas que se están discutiendo e implementando. El mundo cambia y no podemos seguir pensando las mismas cosas, la gente quiere otras soluciones también porque tiene otros problemas. Y hay que estar a la altura de ese desafío.

