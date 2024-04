https://latamnews.lat/20240416/aguinaldo-de-30-dias-en-mexico-cuales-serian-los-beneficios-y-a-quienes-podria-afectar--1149550941.html

Aguinaldo de 30 días en México: ¿cuáles serían los beneficios y a quiénes podría afectar?

Aguinaldo de 30 días en México: ¿cuáles serían los beneficios y a quiénes podría afectar?

Sputnik Mundo

El pasado 28 de febrero, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado dio visto bueno al incremento del aguinaldo de 15 a 30 días del sueldo... 16.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-16T20:52+0000

2024-04-16T20:52+0000

2024-04-16T20:52+0000

méxico

coparmex

salario mínimo

aguinaldo

trabajo privado

💬 opinión y análisis

economía

jornada laboral

https://cdn.img.latamnews.lat/img/106344/73/1063447363_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_efcc870bba0e18e1853b8398eb785737.jpg

Semanas después, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) lanzó un documento en el que detalló algunos desafíos que podrían enfrentar los patrones o dueños de empresas para implementar un aguinaldo del doble del monto que se acostumbra hasta ahora.En principio, Héctor Amaya Estrella, presidente del IMPC, se dijo sorprendido por la rapidez con que fue aprobada en comisiones esa iniciativa, también recordó que el IMCP está a favor de que mejoren las condiciones de los empleados, pero reconocen que un aguinaldo de 30 días representaría desafíos para los empleadores.El contador también prevé que con la posible aprobación de la iniciativa podría generarse un alza en el precio de los productos y por ende inflación, pues los empresarios tendrían que vender sus productos a mayor costo para solventar un aguinaldo del doble."Ahora bien, (...) nada más pensemos de dónde va a salir ese dinero si el empresario lo tiene que pagar, qué bueno que le vaya mejor al trabajador, pero definitivamente que entonces el empresario tendrá que vender los bienes y servicios a mayor costo, porque a su vez se le incrementa sus costos con el tema laboral es una escalada, pues al momento en el cual, el patrón tiene que aumentar los costos también se genera una inflación en el país", añadió el contador.Tomando en cuenta lo anterior, el IMCP propone llevar a cabo el incremento de manera paulatina y no de golpe, pues de esa manera las empresas podrían absorber de forma más fácil el sobrecosto que significaría pagar el doble de aguinaldo a cada trabajador."Quizá la mejor forma de aumentar el aguinaldo sea hacerlo de manera paulatina, a lo mejor que en lugar de 15 a 30 días se aumentará de 15 a 20 y después a 30, de una manera escalonada para que los presupuestos de los patrones puedan ir generando el recurso necesario para este sobrecosto", dijo a Sputnik el presidente del IMPC.Aunque los contadores y también organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidan discutir más el tema o realizar el cambio de manera paulatina, lo cierto es que al artículo de la Ley Federal del Trabajo en el que se establece esa prestación no se ha modificado en 50 años.Iniciativa presentada desde hace tres décadas La iniciativa para aumentar el monto del aguinaldo fue presentada en 2023 en cuatro ocasiones tanto por diputados como por senadores, pero estás no son las únicas veces que se ha buscado lograr esta mejora para los trabajadores, pues desde 1989 la diputada María Guadalupe Rodríguez Carrera del Partido Acción Nacional (PAN) planteó en una iniciativa de reforma que el aguinaldo fuera de al menos 30 días y propuso adicionalmente que se aumentara un día más por cada año subsecuente de servicios, a partir del tercero de antigüedad.La iniciativa de 1989, que obviamente no avanzó, argumentaba que era necesario incrementar esa prestación porque desde entonces resultaba insuficiente “debido a la grave crisis económica que agobia al país desde hace varios años”, se lee en la presentación.Las propuestas presentadas más recientemente sostienen que esa prestación no se ha actualizado en más de 50 años, que los trabajadores del estado en México ya perciben alrededor de 40 días de aguinaldo y que países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Perú, Argentina, Guatemala y Chile ya establecen el aguinaldo equivalente a 30 días de salario.Sobre los escenarios previstos por el IMCP y la Coparmex, Salazar, también creador de la cuenta en X de ‘El hada de las vacantes’, dijo que él no era tan pesimista, pues recientemente se ha demostrado que las mejoras en la situación de los trabajadores alcanzadas en los últimos años no han generado problemas graves a los empresarios ni a la economía."Sopesando lo que dicen los empresarios, la verdad es que no, no soy tan pesimista. Como ellos muchas cámaras empresariales estuvieron diciendo por años que si subían el salario mínimo era, pues casi inminente que la inflación subiera a más de dos dígitos y eso la verdad es que no, no pasó con todo y la inflación que ha habido de forma global en México, pues se ha mantenido estable", dijo Salazar.

https://latamnews.lat/20240111/la-reduccion-de-la-jornada-laboral-en-mexico-aumentara-el-precio-de-los-productos-1147259835.html

https://latamnews.lat/20231126/la-situacion-laboral-en-mexico-siempre-ha-sido-pesima-la-precaria-realidad-de-los-trabajadores--1146030002.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Daniel García

Daniel García

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniel García

méxico, coparmex, salario mínimo, aguinaldo, trabajo privado, 💬 opinión y análisis, jornada laboral