Asesor económico de Xóchitl Gálvez: Vendrán inversiones porque ella "garantiza certidumbre jurídica"

Fernando Galindo, quien sustituyó a Carlos Urzúa tras su inesperada muerte como principal consultor en temas económicos de la candidata de la coalición Fuerza

El economista y exlegislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), dijo en entrevista con Sputnik que aceptó inmediatamente la propuesta de encabezar el equipo económico de la campaña de la abanderada opositora y candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, que aglutina al PRI, Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). "La conocía por nuestro trabajo en el Legislativo y coincidía con sus postulados, así que más allá del lamentablemente suceso que fue la muerte del doctor Urzúa, no implicó un aterrizaje complicado ingresar en su campaña sino algo que hice con mucho gusto, sabiendo que ella es la mejor opción para estas elecciones en materia de políticas públicas", dijo Galindo.El economista destaca el aumento del salario mínimo y la implementación de programas sociales y para adultos mayores del actual gobierno, reiterando que serán mantenidos por Gálvez en caso de llegar al poder, pero señala que la mala praxis económica de la 4T ha sido muy grave y es necesario un cambio de rumbo profundo para que México vuelva a la senda del alto crecimiento.¿Cuál es su evaluación de lo que ha sido la gestión económica del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador?Pues mira, yo creo que más allá de valoraciones personales, los resultados en materia económica se pueden medir con números. Y hemos tenido hasta el momento durante el sexenio un nivel de crecimiento económico promedio de alrededor del 0,9%. Eso es menos de la mitad del crecimiento que se tuvo en la administración anterior. Entonces, la realidad es que hoy tenemos una economía que no está creciendo a los niveles que se tenía anteriormente. Sin duda hubo una afectación por la pandemia del COVID, pero no se han generado las condiciones ni siquiera para regresar a los niveles del 2018. Otro de los ejemplos del fracaso de esta administración tiene que ver con la incapacidad de generar trabajo. Hoy tenemos un promedio por año de creación de empleos cercano a los 389.000, la mitad de los que se generaron en la administración anterior. Recordemos que durante el gobierno de Peña Nieto se crearon cuatro millones de empleos, mientras que durante este sexenio esta cifra ha caído a 1,9 millones.Entonces ya aquí tenemos dos puntos muy preocupantes, el bajo crecimiento y la insuficiente generación de trabajo. Y a eso hay que sumarle otras cosas, como el aumento de la pobreza extrema y el incremento de los precios, principalmente en la canasta básica, que ha generado una indudable pérdida en la capacidad de las familias mexicanas de tener una mejor calidad de vida, pese incluso al incremento del salario mínimo.El presidente López Obrador había prometido en campaña y en los primeros meses de su sexenio que el país crecería un 6% en su gobierno. ¿Por qué no se logró?Creo que por varias razones. Una es que [el presidente] cambió las reglas que están establecidas en la ley, no dio certidumbre jurídica para que lleguen las inversiones al país. Otra es que redujo la infraestructura que genera la multiplicación del valor en la economía. También falló en sus políticas con respecto a Pemex, principalmente en cuanto a la refinación, provocando pérdidas de alrededor de 800.000 millones de pesos y la necesidad de hacer aportaciones patrimoniales cercanas a los seis puntos del PIB. Todo esto ha derivado en un ajuste de programas que daban un servicio fundamental a las familias mexicanas, como las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles, los programas de seguridad en las entidades operativas. Todos estos elementos han influido en esta reducción del crecimiento económico en los últimos años.¿Y por qué cree que pese a estos indicadores negativos que usted menciona, la gestión económica es el aspecto mejor valorado del presidente López Obrador en todas las encuestas?Eso sería entrar en el terreno de las especulaciones, algo que no es recomendable cuando hablamos de economía, porque los números son tangibles, medibles, y las estadísticas nos permiten conocer la realidad. Y las cifras arrojan claramente que los números económicos del sexenio son malos. Que hay menos crecimiento, menos empleo, que las cosas cuestan más, que hay más pobres en el país. Y otra cosa importante: no hemos logrado potenciar el fenómeno mundial que estamos viviendo de relocalización de empresas extranjeras.¿Por qué cree que el gobierno de López Obrador no ha podido, según su visión, aprovechar mejor el fenómeno del nearshoring?Por varios motivos: la falta de inversión en infraestructura, la falta de un Estado de derecho sólido. También porque tenemos problemas significativos en materia de seguridad pública, que no permiten captar las inversiones que el país podría tener. Y es ahí donde creo que la propuesta de Xóchitl Gálvez es distinta, porque el eje de su política económica es el ciudadano, que es quien tiene que controlar al gobierno, no al revés.Hablemos entonces de las propuestas de la candidata Xóchitl Gálvez. ¿Podría contarnos a grandes rasgos sobre su plataforma económica, que usted ayudó a elaborar?El eje de la política económica de la candidata Xóchitl Gálvez se basa en siete elementos fundamentales. El primero es tener un Estado de derecho, que la ley sea la ley y se cumpla. Segundo, el tema de seguridad. Nuestra promesa es darle seguridad a las personas y a las empresas, para que puedan establecerse aquí y garantizarles que nadie los va a molestar en el desempeño de sus actividades. En tercer lugar, tener energía suficiente, barata y limpia. Es fundamental generar incentivos en esta materia, hacer una transición energética sostenible que permita generar las condiciones para que las inversiones se establezcan. El cuarto elemento, tener una infraestructura sostenible. Para eso debemos hacer una inversión importante en carreteras, en transporte, en tener una política de vivienda para que las empresas puedan relocalizarse. Como siguiente punto, voy a decirte que es muy importante la inversión en ciencia, tecnología y talento humano. Y tenemos que capacitar a nuestros trabajadores, porque es fundamental tener un incremento de la productividad. Y el último aspecto es tener finanzas públicas sanas. Tenemos que garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y el largo plazo. Hacer una revisión profunda de lo que está pasando en Pemex y la relación fiscal entre la empresa y el gobierno. Y la certidumbre jurídica, que la candidata garantiza, combinado al saneamiento de las finanzas públicas, va a producir que se potencie la llegada de inversiones a nuestro país.Sin embargo, en el último trimestre del 2023 se registró un récord en inversión extranjera en la historia del país.Porque mucha de la inversión que llega a nuestro país deriva de los tratados internacionales que se crearon en administraciones anteriores. Por eso, el próximo gobierno tiene que potenciar la inversión en infraestructura, que se ha visto disminuida en la actual administración, para poder generar empleo y que las familias mexicanas tengan salarios dignos.¿Hay alguna política que destaque del presidente López Obrador en materia económica y que continuaría en un potencial gobierno de Xóchitl Gálvez?Bueno, la candidata Xóchitl Gálvez ha sido muy clara en ese aspecto. Los programas sociales, la pensión a los adultos mayores, todo eso se va a mantener y se va a mejorar. Y se va a mejorar porque a partir de la propuesta de la candidata Xóchitl Gálvez, la pensión de adultos mayores va a ser a partir de los 60 años. Y se van a dar mejoras porque van a poder acceder, por ejemplo, a medicinas en caso de que el Estado no se las pueda proveer. Van a poder acceder a consultas médicas en caso de que el Estado no se las pueda proveer en tiempo y en forma; hoy se tardan muchos días en darte la cita para la atención médica.Entonces se va a ampliar el programa, se les va a una mejor calidad de vida, para que no tengan que gastar de sus bolsillos cuestiones que tengan que ver con su salud. Así que ese es nuestro compromiso, mantener los programas que están funcionando, como el mencionado, y el de las becas para jóvenes, y mejorarlos y potenciarlos.

