Chetumal ahora es una zona libre de impuestos: ¿Un paso más para impulsar el desarrollo de México?

Chetumal ahora es una zona libre de impuestos: ¿Un paso más para impulsar el desarrollo de México?

01.05.2024

El presidente de México declaró el pasado 26 de abril que firmó un acuerdo por el cual Chetumal se convierte en zona libre, lo que, explicó el propio mandatario, significa que "van a poder comprar todo a precio muy bajo, mercancías de todo el mundo, como era antes". Para el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Oscar Rojas, la decisión del Gobierno de México "nos da una noción para concebir otro tipo de políticas que, si las mezclamos con las industriales, México puede que, un corto plazo, se posicione como una economía de desarrollo medio". En este sentido, el doctor en economía por la misma casa de estudios, César Salazar, comentó en una charla para este medio que esta región principalmente se podría transformar primordialmente en un punto turístico de mayor relevancia para el país latinoamericano."Podría [posicionarse] como un factor turístico donde se exploten las cosas locales porque un europeo o estadounidense no vendrá a comprar tus productos acá en México. Eso, comercialmente, no es atractivo. Pero la franja donde se encuentran Quintana Roo y Yucatán se han convertido en un importante polo [para el desarrollo de los servicios de visitantes nacionales y extranjeros]", aseveró.El decreto firmado por el Ejecutivo mexicano se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de mayo y en él se estipula que los estimulos fiscales son aplicables a toda la ciudad, así como el descuento de 100% del impuesto general de importación de mercancías que sean ingresadas al municipio de Othón P. Blanco, al que pertenece la región.Ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las exenciones en Chetumal serán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2030.En el mismo documento, también se anuncia la creación del Tianguis del Bienestar Yum Kaax, para fomentar la participación de los comerciantes.¿Por qué Chetumal?Según Rojas, la elección de Chetumal como una zona libre de impuestos fue por dos factores: economía regional y las estrategias de comercio internacional."No solo se trata de intercambios interfronterizos, sino que algunos mercados dependen de su posición en el país y que, por su territorio, crucen grandes flujos comerciales (...). [Por esta razón], son consideradas dentro de la política industrial como posibles áreas de políticas diferenciadas de lo que sucede en el resto del mercado interno", precisó.De acuerdo con Salazar, quien también es profesor en la UNAM, esto también va de la mano con proyectos posicionados en esta área, como el Tren Maya o el nuevo Aeropuerto Internacional "Felipe Carrillo Puerto", ubicado en Tulum, Quintana Roo.Acerca de si alguna otra región de México pudiese ser declarada como libre de impuestos, los expertos mencionan diversas zonas que, en su opinión, son proclives a ese beneficio, más allá del norte de la nación latinoamericana."Puede ser dentro del Corredor Interoceánico, que conecta el Océano Pacífico y el Atlántico, por lo que, con buenos estímulos fiscales e infraestructura", podría crecer aún más y captar inversiones de diversos países, expuso Salazar.El 'secreto' para que funcioneLos especialistas coincidieron en que la fórmula para que Chetumal pueda beneficiarse de la exención de gravámenes es que el Gobierno sepa hacia dónde encaminar a esta ciudad de Quintana Roo.Sumado a ello, el experto añadió que, para que esto funcione, se deben realizar campañas para que las empresas se interesen en colocarse en la localidad."Estas son las que pueden generar más beneficios y que estos se repartan entre las sociedades. Con ello, se le daría un sentido de mayor desarrollo. De lo contrario, cuando no lo haces con ayuda políticas colaterales, se forjan economías enclave, donde puedes ser exitoso, pero el beneficio solo es para unos cuantos, pero no para el resto de la sociedad ", detalló.Oscar Rojas destacó que este tipo de planes están relacionados con la recuperación de la noción de economía social y solidaria."Es decir, no solo se trata de las grandes industrias; ni siquiera de las cadenas productivas industrias. Esto se enfoca en que el flujo económico tenga la posibilidad de impulsar otras formas y procesos en la materia, que cambian a la sociedad, la cultura y las oportunidades para la gente", finalizó.

