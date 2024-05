https://latamnews.lat/20240516/lula-rechaza-invitacion-para-asistir-a-la-cumbre-sobre-ucrania-en-suiza-1150536605.html

Lula rechaza invitación para asistir a la cumbre sobre Ucrania en Suiza

Lula rechaza invitación para asistir a la cumbre sobre Ucrania en Suiza

Sputnik Mundo

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) – El presidente brasileño, Lula da Silva, rechazó la invitación para participar en la cumbre sobre el conflicto en Ucrania, que se... 16.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-16T22:20+0000

2024-05-16T22:20+0000

2024-05-16T22:20+0000

brasil

luiz inacio lula da silva

ucrania

suiza

américa latina

rusia

política

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/10/1150536825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1f353d2d396affe6eeb6acc76673f73.jpg

En un comunicado remitido a Sputnik, la secretaría de Presidencia de Brasil informó que "Lula no comparecerá a la cúpula sobre Ucrania". No obstante, el mandatario sí "recibió con interés" la invitación para participar en la cumbre del G7, que se celebrará pocos días antes en Italia, y está analizando si acudirá o no. El Gobierno de Suiza invitó a Lula a participar en la llamada "cumbre de la paz" a través de una invitación oficial remitida al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, el 30 de abril. Según fuentes diplomáticas citadas por medios brasileños, la presencia de Lula en la cumbre no tiene sentido porque Rusia fue excluida. Desde que arrancó la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el presidente brasileño siempre se mostró contrario a las sanciones contra Moscú y a favor de negociaciones entre los dos lados del conflicto.

https://latamnews.lat/20240326/macron-buscaria-convencer-a-lula-de-cambiar-su-postura-sobre-ucrania-1149252100.html

brasil

ucrania

suiza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, luiz inacio lula da silva, ucrania, suiza, rusia, política