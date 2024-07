https://latamnews.lat/20240704/dolar-al-alza-podrian-brasil-y-otras-economias-emergentes-depender-menos-de-la-divisa-de-eeuu-1155911148.html

Dólar al alza: ¿podrían Brasil y otras economías emergentes depender menos de la divisa de EEUU?

Dólar al alza: ¿podrían Brasil y otras economías emergentes depender menos de la divisa de EEUU?

Sputnik Mundo

A pesar del declive de la influencia estadounidense, parte de la economía mundial, especialmente en Occidente, todavía se guía en gran medida por el dólar... 04.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-04T15:02+0000

2024-07-04T15:02+0000

2024-07-04T15:02+0000

américa latina

brasil

dólar

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

💶 divisas

desdolarización

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/15/1149905815_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ee2f26daae97f49672860a1fbf719c94.jpg

En los últimos días, la subida del dólar, atribuida a actitudes del Gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, ha llamado la atención sobre la importancia de la moneda extranjera para la economía brasileña, especialmente en un momento en que el país presenta otros indicadores positivos en el sector.Un estudio de Austin Rating, considerando la Ptax (media diaria del dólar, calculada por el Banco Central), comparando 118 monedas mundiales, muestra que no es solamente el real brasileño el que está perdiendo valor frente al dólar. Otras 84 monedas/naciones también presentan depreciación frente a la divisa americana, debido a diversos factores, como la inflación en EEUU y en varios países, y los elevados tipos de interés.En Brasil, sin embargo, el aumento ha sido visto por muchos como un gran problema derivado principalmente de las medidas y declaraciones de Lula, cuyas críticas al presidente favorable al mercado del Banco Central, Roberto Campos Neto, y la defensa de una mayor inversión social han sido tratadas como signos de irresponsabilidad fiscal.Reducir la dependencia del dólar es una preocupación que ya han expresado diferentes miembros del actual Gobierno brasileño. Y es actualmente una de las principales agendas debatidas por el grupo BRICS, del que Brasil es uno de los principales miembros. Aunque complicado y largo, este proceso es considerado cada vez más plausible por diferentes actores de la escena internacional.La subida del dólar y cómo esto afecta a BrasilElton Gomes, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Federal de Piauí, abordó la cuestión de la hegemonía del dólar y su impacto en la economía mundial, y concretamente en la brasileña. A su juicio, la posición dominante de una moneda en la economía mundial no es permanente, sino el resultado de un proceso histórico.En esta dinámica, en la que mantener una fuerte capacidad exportadora es vital para la salud económica de la nación brasileña, el dólar desempeña un papel crucial, siendo la principal referencia para la fijación de precios internacionales de los bienes exportados e importados por Brasil.El aumento del valor del dólar, y en consecuencia la devaluación del real, tiene un efecto dominó en todos los bienes y servicios consumidos en el país, advierte el analista. Esto incluye desde servicios básicos, como el transporte, hasta operaciones complejas en las que participan multinacionales y grandes agentes económicos.Bruno Mota, economista con un máster en Desarrollo Regional y Urbano, comparte la opinión de Gomes.El economista añade que es plausible que el escenario internacional tenga un impacto significativo en la devaluación del real. En concreto, factores como la política monetaria estadounidense, las tensiones geopolíticas y las fluctuaciones en el precio de las materias primas podrían afectar a la moneda brasileña.También señala que el Banco Central, independiente del Gobierno, puede y debe intervenir vendiendo reservas de dólares para aumentar la oferta e intentar reducir el valor de la moneda estadounidense, reduciendo el impacto en la economía y en la población más pobre.Para el economista Brenno Almeida, especializado en planificación y gestión pública de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Pernambuco, la subida real del dólar se debe mucho más a un fenómeno especulativo del mercado, "que naturalmente interfiere en la oferta de esta moneda en el mercado, y al comportamiento del propio Banco Central, que, en cierto modo, es relativamente permisivo con este comportamiento especulativo"."El gasto está siendo controlado, el Gobierno no está obteniendo beneficios, gastando dinero para aumentar el apoyo político, todo lo contrario, las cosas están haciéndose por la necesidad de reconstruir el país. Es importante considerar que estamos en un contexto en el que gran parte de la maquinaria administrativa está siendo redimensionada para atender las demandas reales del país, están haciéndose inversiones públicas para reconfigurar el perfil de nuestra economía. La expansión del crédito para el sector rural, por ejemplo, es un factor significativo y el mercado se está callando al respecto", añade Almeida.Salud fiscalGomes subraya que tanto el balance de pagos como la salud fiscal de Brasil son factores vinculados al valor del dólar. Para él, Brasil ha seguido políticas macroeconómicas exitosas que comenzaron bajo la gestión de Fernando Henrique Cardoso y fueron mantenidas por los gobiernos subsiguientes.Sin embargo, en su opinión, estas políticas comenzaron a ser subvertidas bajo el Gobierno de Dilma Rousseff, lo que resultó en una grave recesión. A pesar de los intentos de corregirlas durante los Gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro, en su evaluación, el profesor ve un cambio de rumbo con el actual Gobierno de Lula, que tiende a aumentar el gasto público sin recortes significativos, influido por la necesidad de servir a múltiples intereses dentro del presidencialismo de coalición de Brasil.Agrega que las metas comenzaron a ser subvertidas en el Gobierno Dilma, generando la mayor recesión de los últimos tiempos y luego hubo la corrección del rumbo, la reanudación de esto en el Gobierno de Temer. En el Gobierno Bolsonaro, en su turno, se mantuvo un parámetro similar, pero después vino la pandemia, y se siguieron adoptando los elementos de la receta macroeconómica, que ha sido exitosa en Brasil.El analista también menciona las recientes políticas del ministro de Finanzas, Fernando Haddad, que incluyen aumentos de impuestos, lo que refleja un intento de recaudar fondos para las políticas de bienestar y la intervención estatal en la economía."Las medidas que ha defendido el actual ministro de Finanzas, Fernando Haddad, que se han traducido en mayores impuestos, por lo que el dólar alto tiene un efecto sistémico, sobre todo en la economía, aumenta el precio de los pasajes, aumenta el precio de los alimentos, aumenta el precio de la información y la tecnología, productos indispensables en el mundo moderno. Así que hay que tenerlo en cuenta", indica.Desdolarización en el horizonte del sur globalElton Gomes destaca la competencia entre el dólar, como moneda dominante, y otros contendientes emergentes, como el yuan chino y el rublo ruso, monedas de países que han encabezado los esfuerzos por invertir el papel desempeñado por la divisa estadounidense en el sistema internacional.El gran reto de esta hegemonía, en su opinión, es precisamente conseguir que otras monedas tengan el mismo grado de aceptación. Esto no ocurrirá de un día para otro.El economista Brenno Almeida señala que las economías periféricas, en su mayoría las del sur global, donde se encuentran la mayoría de los países BRICS, "son economías que tienen al dólar como su término de intercambio importante, pero son economías que hoy concentran una parte significativa de los consumidores y de la producción mundial. Así que vemos ahí un horizonte para que se hagan nuevas mediaciones".El economista concluye que ante los problemas ligados a la dependencia del dólar, están surgiendo nuevas configuraciones para garantizar a otras economías menos desarrolladas la posibilidad de participar en los intercambios económicos mundiales de forma más eficaz.

https://latamnews.lat/20240703/no-coincide-con-los-intereses-de-argentina-el-desplante-de-milei-a-lula-y-al-mercosur-1155870628.html

https://latamnews.lat/20240704/mexico-se-coloca-como-primer-socio-comercial-de-eeuu-en-los-primeros-meses-de-2024-1155899220.html

https://latamnews.lat/20240703/el-gobierno-de-argentina-preve-una-caida-del-pib-de-35-e-inflacion-de-130-en-2024-1155897027.html

https://latamnews.lat/20240702/brasil-busca-llegar-a-puertos-peruanos-y-chilenos-mediante-rutas-de-bolivia-1155863429.html

https://latamnews.lat/20240629/pequenos-reactores-nucleares-el-futuro-de-la-energia-y-nuevo-campo-de-asociacion-brasil-rusia-1155809527.html

https://latamnews.lat/20240628/colonialismo-tecnologico-que-provoca-la-fuga-de-cerebros-de-brasil-1155755119.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Armando Holanda

Armando Holanda

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Armando Holanda

brasil, dólar, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis, 💶 divisas, desdolarización