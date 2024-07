https://latamnews.lat/20240703/no-coincide-con-los-intereses-de-argentina-el-desplante-de-milei-a-lula-y-al-mercosur-1155870628.html

"No coincide con los intereses de Argentina": el desplante de Milei a Lula y al Mercosur

"No coincide con los intereses de Argentina": el desplante de Milei a Lula y al Mercosur

El presidente argentino, Javier Milei, se ausentará de la primera cumbre del Mercosur a la que es convocado para participar de un encuentro de líderes... 03.07.2024

Cuando la región esperaba algún gesto que acercara posiciones entre los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Argentina, Javier Milei, el mandatario argentino decidió redoblar la apuesta cancelando su participación en la próxima cumbre del Mercosur y adelantando, a su vez, un eventual encuentro con el expresidente Jair Bolsonaro en Brasil.La decisión de Milei de no concurrir a la cumbre del Mercosur citada para el 8 de julio en la capital de Paraguay, Asunción, fue comunicada por su vocero oficial, Manuel Adorni, durante su rueda de prensa diaria.Si bien el funcionario atribuyó la decisión de Milei a una "sobrecarga de agenda" porque debía estar en la ciudad argentina de Tucumán para suscribir un acuerdo político con gobernadores de su país, el mandatario argentino sí se hará un espacio para viajar al balneario brasileño Camboriú (estado de Santa Catarina) para participar de una cumbre de la CPAC (Conferencia de Política de Acción Conservadora) que se realizará entre el 6 y el 7 de julio.La participación en ese evento promete cruzar a Milei con Bolsonaro, un encuentro que podría ahondar más la tensión surgida con Lula da Silva.Para el experto, la ausencia de Milei en la cumbre de presidentes del Mercosur —a la que sí asistirán sus pares de Brasil, Paraguay, Uruguay y el más recientemente incorporado Bolivia— se condice con la imagen negativa que el mandatario tiene del bloque y de la participación estatal en el comercio internacional."La asociación entre Estados para mejorar el comercio no es la idea que Milei tiene del comercio", apuntó Riom, recordando que el actual titular del Gobierno argentino llegó a plantear la necesidad de "disolver" el bloque regional durante la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia. Milei había declarado, en una entrevista con la agencia Bloomberg en agosto de 2023, que el bloque constituye "una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien" y solo favorece a "empresarios prebendarios".Riom puso en duda que Milei concrete efectivamente una salida de Argentina del Mercosur, aunque estimó que el presidente argentino está dejando en claro que el bloque "no va a estar en las prioridades de su Gobierno".Pelearse con los socios para acercarse a EEUU ¿ha servido?El experto enmarcó la postura de Milei dentro de un estilo de política exterior que ya ha llevado al actual presidente argentino a tener roces con otros gobiernos como el de Pedro Sánchez en España, el de Andrés Manuel López Obrador en México, el de Gustavo Petro en Colombia y, más recientemente, con el Gobierno de Luis Arce en Bolivia por su postura respecto al fallido golpe de Estado en ese país.Este tipo de conductas del Gobierno argentino se vuelven especialmente delicadas en los casos de Brasil y China, ya que se trata de rispideces con los dos mayores socios comerciales de Argentina.Riom advirtió que, en contrapartida, el alineamiento automático de Milei con EEUU y otros países de lo que él considera "el mundo libre" como el Reino Unido o Israel no redundaron en acuerdos comerciales o inversiones que suplan lo que Argentina puede perder por la mala relación con sus socios tradicionales.De hecho, señaló que son varias las empresas de origen estadounidense como la petrolera ExxonMobil o de origen británico como el banco HSBC que en los últimos meses anunciaron su salida del mercado argentino. "Evidentemente esa relación que privilegia Milei no se traduce en beneficios para Argentina", enfatizó Riom.En ese contexto, el analista sostuvo que la de Milei "es la peor gestión de política exterior desde que Argentina regresó a la democracia en 1983" y aventuró que "los próximos cuatro años van a ser muy difíciles para Argentina en términos de comercio e inversiones".

