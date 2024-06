https://latamnews.lat/20240627/la-iniciativa-debe-ser-de-argentina-rispideces-entre-lula-y-milei-siembran-dudas-en-el-mercosur-1155771434.html

La cumbre de presidentes del Mercosur citada para el 8 de julio en Asunción, capital de Paraguay, marcará el primer intercambio formal entre los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Argentina, Javier Milei, luego de que la tensión entre ambos escalara tras una declaración del mandatario brasileño en que reclamó "disculpas" por parte del libertario.Lula y Milei ya habían coincidido en la reunión del G7 en Roma a mediados de junio pero ambos presidentes se ignoraron mutuamente y no mantuvieron diálogo entre ellos, una señal del enfriamiento de las relaciones entre las dos potencias sudamericanas iniciado con la llegada de Milei al Gobierno argentino y sus declaraciones contra el brasileño.El líder del Partido de los Trabajadores (PT) redobló la apuesta en los últimos meses, primero revelando que no había leído una carta enviada por Milei y, a pocos días de la cumbre del Mercosur, asegurando que el argentino había dicho "muchas estupideces" que ameritaban una disculpa antes de reentablar el diálogo.Según el experto, secretario del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (NLP), el presidente brasileño busca, con sus declaraciones, "hacerle saber a Milei que las cosas que diga no le van a salir gratis".En ese sentido, el analista recordó que Lula no solo es "el presidente del país más poblado de Sudamérica" sino que se trata del líder del principal socio comercial de Argentina y de una potencia que "está jugando en otra liga diferente a la de Argentina" por la relevancia que Brasil tiene en el concierto global.A esto se suma que, consideró Rial, en este momento "Argentina necesita mucho más a Brasil de lo que ahora Brasil necesita a Argentina", no solo por las necesidades energéticas argentinas sino también porque el proceso devaluatorio que atraviesa el real brasileño "le quita competitividad a la producción argentina" y pone a la economía argentina en una posición vulnerable frente a próximas decisiones macroeconómicas que puedan adoptarse en Brasilia.Rial consideró que, así las cosas, debe ser el Gobierno argentino el que deba "tomar la iniciativa" para acercar posiciones, dado que "dadas las circunstancias Argentina necesita mucho más a Brasil de lo que ahora Brasil necesita a Argentina".Para el analista internacional, el intento por suavizar las relaciones podría hacerse por la vía presidencial, es decir por parte del propio Milei, o quizás de la canciller Diana Mondino o los propios embajadores acreditados ante cada país.Rial consideró que Milei ya dio una muestra de que puede cumplir con este objetivo en el vínculo con China, que también se había tensionado por declaraciones y actitudes del Gobierno argentino pero comenzó a normalizarse a partir de gestiones de Mondino para renovar el swap de monedas y la agenda de una visita del presidente argentino a Pekín para entrevistarse con el propio mandatario chino, Xi Jinping.¿Un efecto concreto sobre el Mercosur?La escalada de tensión entre Lula y Milei y la cercanía con la próxima cumbre del bloque regional hacen pensar que un distanciamiento entre las dos potencias impactará estrictamente en el futuro del organismo, cuya presidencia pro témpore será asumida por Uruguay en este mes de julio.Rial desestimó que las rispideces personales entre Milei y Lula tengan un efecto concreto negativo para el bloque pero advirtió que sí puede tenerlo, en cambio, es "la divergencia de concepciones" que Brasilia y Buenos Aires tienen con respecto al futuro mercosuriano. "Brasil tiene una concepción del Mercosur que ahora mismo no es compartida por Argentina, Uruguay y Paraguay", comentó.En efecto, el experto recordó que hasta ahora Uruguay era el único socio del bloque que reclamaba una "flexibilización" que le permitiera concretar acuerdos de libre comercio con otros países sin la necesidad de una aprobación del resto de los socios. La llegada de Milei al poder en Argentina cambió el escenario, sumando a Buenos Aires a una postura de "sintonía" con Montevideo que pueda poner en jaque a una filosofía más proteccionista de Brasilia.

