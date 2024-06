https://latamnews.lat/20240626/dijo-muchas-estupideces-lula-aclara-que-pretende-una-disculpa-del-presidente-argentino-1155725004.html

"Dijo muchas estupideces": Lula aclara que pretende una disculpa del presidente argentino

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró en una entrevista que pretende que su par argentino, Javier Milei...

Lula añadió que "no es un presidente de la República quien creará una cizaña entre Brasil y Argentina. El pueblo brasileño y argentino es mayor que los presidentes. Quieren vivir bien, quieren vivir en paz. Si el presidente de Argentina quiere gobernar Argentina ya está bien, que no intente gobernar el mundo". Los cortocircuitos entre los mandatarios de las dos principales economías de Sudamérica comenzaron aun antes de que el argentino fuera investido, cuando en plena campaña llegó a descalificar a Lula como "corrupto", "comunista" y "socialista envenenado" y se manifestó dispuesto a cortar relaciones con el país vecino. Una vez al mando del Ejecutivo, Milei intentó recomponer relaciones con Itamaraty (sede del Ejecutivo brasileño) aunque no en forma directa, sino a través de su cuerpo diplomático. Así, la canciller argentina, Diana Mondino, envió dos cartas al presidente brasileño; la primera, para invitarle a la asunción del 10 de diciembre pasado, lo cual declinó Lula; la segunda y más reciente fue en abril, con la propuesta de mantener un encuentro bilateral. La cumbre del G7, realizada a mediados de este mes en Italia, podría haber sido una excusa para el encuentro entre ambos líderes, quienes participaron del mitin, pero evitaron cruzarse e, incluso, fotografiarse juntos. Brasil es el país que más productos argentinos importa desde hace tres décadas: según datos de mayo de este año, ese país capitalizó el 77,6% de las ventas argentinas al Mercado Común del Sur (Mercosur) y generó ingresos por 1.105 millones de dólares.

