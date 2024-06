https://latamnews.lat/20240626/los-controversiales-premios-recibidos-por-milei-con-los-que-busca-ser-influencer-global-1155734246.html

Los controversiales premios recibidos por Milei con los que busca ser "influencer global"

Los controversiales premios recibidos por Milei con los que busca ser "influencer global"

Sputnik Mundo

El presidente argentino, Javier Milei, acumula galardones internacionales que, aunque cuestionados, le sirven para mostrarse como un referente global de las... 26.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-26T23:09+0000

2024-06-26T23:09+0000

2024-06-26T23:14+0000

américa latina

javier milei

argentina

isabel díaz ayuso

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/1a/1155733999_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_1fd00a48cab7ab1f06b60a71131143f7.jpg

Además de por los frecuentes viajes al exterior para participar de foros empresariales o eventos partidarios, los primeros meses de gestión del presidente argentino, Javier Milei, se caracterizan por la acumulación de premios y distinciones individuales al mandatario que, según él, lo consolidan como un referente internacional.La más reciente gira de Milei a Europa le ha servido para recolectar galardones. El 22 de junio, en su primera parada en la ciudad alemana de Hamburgo, el presidente argentino recibió el Premio de la Sociedad de Hayek, otorgado por la Sociedad Friedrich August von Hayek, una organización destinada a promover los valores de la "libertad individual", según su propio sitio web.Los galardones más polémicos vinieron en las siguientes paradas de la gira: en España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le otorgó a Milei la Medalla Internacional entregada a diferentes personalidades por la capital española. Creada en 2017, la distinción ya había sido otorgada a otros dirigentes controversiales como el opositor venezolano Juan Guaidó o Volodímir Zelenski.Apenas obsequiado el galardón, el honor fue cuestionado por la oposición madrileña al entender que los criterios de Díaz Ayuso para premiar a Milei no se cumplían con requisitos formales para el acto. De hecho, el presidente argentino no estaba en España en visita oficial, y el encuentro con la titular del Gobierno de Madrid alimentó las rispideces con el Gobierno de Pedro Sánchez.Las cosas no fueron mucho más claras en República Checa, donde Milei se hizo de un premio entregado, supuestamente, por el Instituto Liberal de Praga. El diploma que le entregaron y el mandatario argentino difundió en sus redes destaca que el honor obedece a su "contribución con la proliferación del pensamiento liberal y por hacer que las ideas de libertad, propiedad privada, competencia y la vigencia de la ley se hagan realidad".Apenas horas después, sin embargo, el presidente del Instituto Liberal de Praga, Martin Panek, aclaró a la agencia EFE que la organización no tenía nada que ver con el reconocimiento y que el acto en el que participó Milei había sido organizado por un exintegrante de la organización y por fuera de los criterios utilizados habitualmente.En abril de 2024, en tanto, Milei también había viajado específicamente para recibir un galardón: en esa oportunidad fue nombrado como "Embajador Internacional de La Luz" por la comunidad judía en esa ciudad.En diálogo con Sputnik, el politólogo argentino Emanuel Porcelli consideró que la "agenda de premios" que lleva adelante el mandatario "lo que desnuda es la ausencia de una agenda oficial de un jefe de Estado". En efecto, el mandatario argentino parece centrar sus salidas del país en apariciones públicas personales que consolidan una "diplomacia presidencial" antes que en agendas basadas en el trabajo de su canciller o sus embajadores.En ese marco, Porcelli consideró que el presidente argentino muestra, con esta forma de conducta, "su lado más libertario" al "escindirse de su rol de jefe de Estado" para participar de este tipo de eventos más a título personal que oficial.Premios por lo que dice y no por lo que hacePara el experto, una de las particularidades de estos galardones es que no se relacionan tanto con éxitos de su gestión como presidente, que apenas sobrepasa el semestre, sino más con la posición de Milei como un presidente de ideología libertaria. Mientras a otros mandatarios los premian por sus acciones en el Gobierno, Porcelli indicó que "en el caso de Milei es mucho más inmaterial, por las ideas de la libertad, con una lógica mucho más líquida".Porcelli señaló que, incluso a pesar de carecer de agendas oficiales en sus viajes al exterior, Milei apunta a "legitimar el ser una figura de carácter global". Para el analista, el presidente argentino "está logrando" ese objetivo al ser protagonista de artículos en revistas internacionales, incluso cuando las notas son críticas con su figura.Para el experto, el perfilismo internacional que ha llevado a Milei a ser el presidente argentino que más ha viajado en sus primeros meses de Gobierno después de la restauración democrática de 1983 "hasta podría ser contraproducente" para los intereses nacionales, especialmente por el efecto de sus declaraciones personales en contra de mandatarios de países importantes para Argentina como Brasil, España o China.En ese sentido, el politólogo consideró que la visita de Milei a China prevista para julio tras acordar la renovación del swap de monedas, será un "termómetro" de cómo el mandatario argentino puede hacer converger su agenda personal con los intereses objetivos de su país.

https://latamnews.lat/20240626/milei-niega-que-vaya-a-devaluar-la-moneda-en-medio-de-la-creciente-incertidumbre-cambiaria-1155711047.html

https://latamnews.lat/20240626/dijo-muchas-estupideces-lula-aclara-que-pretende-una-disculpa-del-presidente-argentino-1155725004.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

javier milei, argentina, isabel díaz ayuso, 💬 opinión y análisis