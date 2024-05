https://latamnews.lat/20240510/los-viajes-de-milei-al-exterior-una-agenda-personal-que-atrae-la-mirada-internacional-1150355811.html

Los viajes de Milei al exterior: una agenda personal que atrae la mirada internacional

Desde su llegada al poder, el presidente argentino, Javier Milei, ha viajado cuatro veces a EEUU, la mayoría para participar de foros o recibir galardones. En... 10.05.2024, Sputnik Mundo

Desde que asumió la Presidencia de Argentina, Javier Milei acumuló varios viajes fuera de su país para participar en foros empresariales, recibir distinciones y hasta celebrar ritos religiosos. En sintonía con su política exterior, EEUU parece ser su destino predilecto, ya que lo visitó en cuatro ocasiones desde que ganó las elecciones.Las agendas de Milei en el exterior son variopintas, aunque siempre escapan de lo que podría considerarse una gira oficial de un mandatario. Su primera visita como presidente fue en febrero, cuando viajó a Washington para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora —un foro político organizado por liberales de distintos países— y donde se cruzó con el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021). Aquel encuentro marcaría lo que sería una costumbre: viajes de pocos días sin agenda oficial divulgada por el Gobierno argentino y participación en eventos a título personal.Algo similar sucedió en abril, cuando Milei volvió al país norteamericano para ser declarado "embajador internacional de la luz" por la organización judía Jabad-Lubavitch en Miami y luego reunirse en las oficinas de Tesla en Austin, Texas, con el magnate Elon Musk, con quien cruzaba elogios en la red social X, también propiedad del empresario.Esa gira incluía una visita posterior a Dinamarca, donde sí tendría una agenda oficial y se subiría a uno de los aviones F-16 adquiridos por Argentina, pero debió cancelarla por razones de seguridad, en medio de la escalada de tensión entre Israel e Irán.Milei y Musk se volvieron a encontrar un mes después, esta vez en Los Ángeles. Allí el presidente argentino participó de una conferencia organizada por el Instituto Milken para invitar a empresarios internacionales a apostar por Argentina para convertirla en "la nueva meca de Occidente".El mandatario argentino también había visitado Israel en febrero. Allí se entrevistó con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, pero dedicó gran parte de la visita a ceremonias religiosas y visitar dos veces en pocas horas el Muro de los Lamentos.El analista remarcó que el mandatario busca explícitamente mantener "una vida entre comillas privada que, sin embargo, es pública", algo que para el experto puede relacionarse con "su ideología liberal, que considera que su individualidad no termina en la responsabilidad presidencial".En efecto, Burdman señaló que Milei se diferencia de otros presidentes que, al asumir la primera magistratura, dejan de lado ciertas agendas personales "entendiendo que una vez que son presidentes dejan de ser personas individuales". El actual mandatario argentino, por el contrario, "hace publicidad de su individualidad y por eso hace más viajes privados que públicos".Consultado por Sputnik, el analista internacional Gonzalo Fiore coincidió en que hasta ahora los viajes internacionales hechos por Milei "obedecen más a cuestiones personales que a la agenda política del Estado argentino" y que, por el momento, no está claro el criterio del Gobierno a la hora de definir las giras al exterior.Un símbolo para empresarios y políticosEl analista consideró que la frecuencia con la que Milei es invitado a dar conferencias y participar de homenajes tiene que ver con que "se convirtió en un fenómeno atractivo para una camada de dirigentes empresariales y políticos, sobre todo en EEUU". Esos dirigentes, consideró, encuentran en el presidente argentino "un símbolo de lo que ellos mismos quieren representar" en sus países.En ese contexto, Burdman destacó que Milei adquiere un valor como "símbolo doméstico" para estos sectores por sí mismo y no por su lugar al frente de Argentina como actor internacional. "Tanto en EEUU como en España lo que dicen es 'falta un Milei acá'", comentó.Algo similar sucede, según Burdman, con los dirigentes del partido español VOX, a quien Milei tiene previsto visitar en el mes de mayo en Madrid. "Estos alineamientos con Milei le sirven a esta nueva derecha internacional porque de alguna forma obtienen identidad partidaria internacional", explicó.Entre Musk y Meloni: ¿sirven las alianzas internacionales de Milei?Musk se ha consolidado como uno de los principales socios internacionales de Milei, al menos en cuanto a lo discursivo. El presidente argentino no solo se ha asegurado de tener fotografías y videos junto al empresario, sino que ambos suelen mantener interacciones en X. Luego de su último encuentro en Los Ángeles, Musk publicó: "Recomiendo invertir en Argentina".Burdman se mostró escéptico en relación con la influencia de Musk en "el mercado" a nivel general, aunque consideró que quizás sí pueda "arrastrar a alguno que otro del club de billonarios que integra".De hecho, tanto Burdman como Fiore señalaron el hecho de que, al día siguiente de la publicación de Musk llamando a invertir, las acciones de empresas argentinas en la bolsa de Nueva York tuvieron una significativa caída.Para Fiore, los encuentros con Musk son por el momento más que nada "una declaración de intenciones" y su correlato con nuevas inversiones para Argentina también tendrá que ver con "la seriedad que tenga Musk para sus pares". Además, recordó que Argentina aún debe "estabilizar su economía y su sistema político interno" antes de volverse atractiva para empresarios internacionales.En contrapartida, los analistas sí consideraron útil la alianza política que Milei parece abonar con la primera ministra italiana, Georgia Meloni, con quien se reunió en febrero durante una visita a Italia. Ambos han mostrado sintonía política y personal, al punto que Meloni invitó a Milei a participar de la cumbre del G7 que se realizará en junio en Italia."La relación con Meloni puede ser beneficiosa porque es la primera ministra italiana. Diferente es el caso del líder de VOX, Santiago Abascal, que de hecho nos está trayendo problemas con el Gobierno español", apuntó Fiore.Burdman, en una línea similar, recordó que Meloni es la única dirigente de una "nueva derecha internacional" que, además de Milei, está efectivamente en cargos de Gobierno. Otros referentes políticos que el presidente argentino considera cercanos como Trump o el propio Abascal se mantienen fuera del poder, por lo que difícilmente puedan reportar beneficios concretos a Argentina en este momento.Para Burdman, es posible que este tipo de gestos de Milei no tengan un efecto positivo pero tampoco negativo para Argentina y su política exterior. En ese sentido, recordó que "muchas cosas que hacía Trump, por ejemplo, no resultaron beneficiosas, pero tampoco perjudiciales; fueron más bien neutras".

