Diplomacia con motosierra: Milei quiere ser "líder del neoconservadurismo global"

La acusación del argentino a Pedro Sánchez de 'haber puesto en peligro la unidad del Reino' español se inscribe en un marco signado por una ola de agravios... 08.05.2024, Sputnik Mundo

El histrionismo diplomático de Javier Milei no conoce de fronteras continentales. Tras una sucesión de injurias a mandatarios latinoamericanos, el outsider argentino embistió contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, acusándolo de haber puesto en peligro a la clase media "con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte".La intromisión en la política interior de países ajenos no es una novedad, así como tampoco los descalificativos personales. Si bien el disruptivo comunicado de la Administración Milei fue en respuesta a las declaraciones del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible español en torno a un supuesto consumo de drogas del líder argentino, su publicación puede inscribirse en una estrategia geopolítica mentada.Una pieza en el rompecabezas mundial"Son declaraciones absolutamente desafortunadas, pero tienen que ver con un plan ligado al neoconservadurismo a nivel global. Es tal el ahínco contra referentes del multipolarismo como Biden o Sánchez, que buscan recuperar su terreno perdido a través de la confrontación directa, hasta en términos personales", dijo a Sputnik el analista internacional Sebastián Schulz.De acuerdo a dicha perspectiva, no sería una casualidad que la arremetida contra del líder del Partido Obrero Socialista Español (PSOE) tuviera lugar a pocos días del acto Europa VIVA 24, la convención anual de Vox, a la cual fue invitado el mandatario argentino.Según el sociólogo, "Milei eligió a Pedro Sánchez a raíz del ataque vertido desde otros sectores conservadores de España. En síntesis, está claro que busca legitimarse ante figuras de un perfil similar al suyo, como Pedro Abascal, el referente de Vox".No todas las voces son coincidentes al respecto. De acuerdo al geopolitólogo argentino Jorge Elías, más que tratarse de un plan pergeñado para hacerse con el liderazgo de las nuevas derechas a nivel mundial, las expresiones del Gobierno argentino pueden explicarse por los rasgos personales del jefe de Estado.Según el experto, Milei "concibe a las relaciones diplomáticas exclusivamente desde la ideología: no son prioritarios los intereses del país, sino los personales, como la idea de congraciarse frente a Washington o Israel. Por eso el presidente se entrometió en una discusión que nada tiene que ver con Argentina".Intereses de fondoSi bien el fundador y líder de La Libertad Avanza ha expresado que su alineamiento geopolítico se limita Estados Unidos e Israel, en el plano empresarial Milei apuesta por el respaldo de un sector importante del establishment económico mundial, representado en figuras como la de Elon Musk, el magnate fundador de Tesla, SpaceX y OpenAI que se ha mostrado públicamente con el argentino.En este punto, Schulz consideró que "los grupos de capital concentrado han encontrado en este tipo de líderes una referencia política para captar el descontento social hacia el establishment progresista, producto del cual emergieron figuras como las de Milei".De este modo, el investigador apuntó que "el Gobierno busca formar parte de una especie de internacional neoconservadora, alineando al resto de la región con Estados Unidos. Por eso apuesta contra la estrategia latinoamericanista impulsada por líderes regionales que buscan reforzar la importancia del continente"."Hay una transición hegemónica en curso, dado cómo cruje el modelo unipolar impulsado por Estados Unidos tras los Tratados de Bretton Woods. En ese marco, Milei está expectante de lo que suceda en las elecciones en Estados Unidos, con una clara preferencia por Trump, dado que un virtual triunfo del republicano podría consolidar su posición", afirmó el sociólogo.Los límites del histrionismoEn apenas cinco meses de presidencia, Milei ya ha conocido el costo de los agravios. Si bien proliferaron descalificativos a diversos mandatarios (como Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro o Lula da Silva), fue el caso del presidente Chino, Xi Jinping, el que marcó un punto de quiebre, después de que el argentino afirmara -en alusión a Pekín- que no haría negocios "con ningún comunista".El principal obstáculo de la prédica quedó rápidamente al descubierto: más allá de ser el segundo mayor socio comercial de Argentina -además de una de las potencias más importantes del mundo-, China tiene en su poder la decisión de renovar el swap (intercambio de monedas) equivalente a 6.000 millones de dólares que Buenos Aires deberá devolver en caso de no prorrogarse el acuerdo.En ese marco se inscribieron las declaraciones de la canciller, Diana Mondino, quien destacó que iniciativas como la Franja y la Ruta constituyen una "oportunidad para pegar un gran salto para la economía argentina".Según el sociólogo, el límite de los agravios de Milei lo marcará -además de la dependencia económica- la "legitimidad interna que tenga, que puede verse amenazada por el impacto del ajuste fiscal que está desplegando".Consultado al respecto, Elías afirmó que "hasta ahora Milei no ha tenido una discusión lo suficientemente importante como para generar una respuesta contundente por parte del sector económico. Creo que es relativo el impacto de sus declaraciones".

2024

