Javier Milei, ¿un presidente aislado del resto de mandatarios de Latinoamérica?

Javier Milei, ¿un presidente aislado del resto de mandatarios de Latinoamérica?

A cuatro meses de su asunción, el líder argentino no ha entablado un fluido diálogo con ninguno de sus pares en la región.

Cuando asumió como presidente de la República Argentina, el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei evidenció un tajante alineamiento internacional irrestricto hacia Estados Unidos e Israel. Sin embargo, el libertario decidió soslayar el capítulo regional: las contadas referencias a otros mandatarios latinoamericanos fueron, mayoritariamente, en términos despectivos.Cuenta de ello dan las públicas expresiones del argentino sobre dirigentes de peso en el continente, tales como el mexicano Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó de "ignorante"; o el colombiano Gustavo Petro, tildado de "asesino terrorista"; o el líder brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a quien consideró un "corrupto" y "comunista" (calificativo que alcanza incluso al mandatario chino, Xi Xinping).Si bien cada uno de estos episodios contó con su respectiva respuesta —a través de comunicados de la Cancillería de cada uno de los países aludidos o de descargos de los mandatarios en sus redes—, el fenómeno exhibe un incontrastable común denominador: el postergado lugar que ocupa Latinoamérica en la construcción geopolítica del líder argentino.Un nuevo capítulo de la saga de idas y vueltas de Milei con sus pares regionales tuvo como protagonista al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Invitado a la cena anual de la Fundación Libertad en Buenos Aires, el mandatario uruguayo decidió tomar distancia de las ideas del argentino al defender el rol del Estado.Frente al auditorio en el cual se encontraba Milei, Lacalle Pou consideró que "para que haya libertad, tiene que haber Estado fuerte". El contraste con el libertario —cuya premisa durante la campaña electoral consistió en blandir una motosierra sobre la administración pública— resulta evidente.¿Sin alianzas?De acuerdo al especialista, la diplomacia del líder de La Libertad Avanza orbita en torno a un solo eje central de su estrategia: la relación con Washington y sus aliados. "No pareciera haber una política exterior muy fina. Está claro que hubo un alineamiento explícito con Israel y Estados Unidos, pero no mucho más. Pareciera que el resto de los países no son relevantes en absoluto, incluyendo a los de la región", consideró.Consultado por Sputnik, el analista Néstor Guzzetti —miembro del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos—, agregó que "el gobierno ha asumido ser la nave insignia de la Casa Blanca en la región, y por eso no se identifica mucho con los otros líderes cercanos. Pocas veces hemos visto a un mandatario que prácticamente no tuviera aliados cercanos en el subcontinente".En este sentido, el experto apuntó que el posicionamiento esgrimido por el presidente argentino "atenta contra la integración de los países regionales en un bloque estratégico". Sin embargo, si este experimento sale bien, "seguramente se replique en otras naciones del continente".Del Mercosur a los BRICSLa cosmovisión libertaria es de alcance global. Así como decidió ausentarse de la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAG), Milei ha hecho pública su lectura sobre la intrascendencia del Mercado Común del Sur (Mercosur).Según Venturino, el posicionamiento del mandatario argentino exhibe un común denominador respecto a otros bloques estratégicos de calibre mundial. "Milei cerró las puertas a que se consolidara una fuerte alianza sudamericana, así como rechazó unirse a los BRICS, en una decisión muy condicionada por su inclinación ideológica".En ese marco pueden inscribirse, por ejemplo, las declaraciones del líder de La Libertad Avanza en la última edición del Foro Económico de Davos, donde afirmó que "Occidente está en peligro porque quienes deben defender sus valores se encuentran cooptados por una visión socialista".De acuerdo a Venturino, el relato del libertario remite a "una narrativa de un mundo capitalista enfrentado al comunismo que quedó trunca hace más de 40 años, pero a la que Milei se aferra casi ciegamente"."Decidir no comerciar con China acusando a sus dirigentes de comunistas responde a un razonamiento muy errado, además de simplista. Sobre todo porque en el mundo de hoy es prácticamente imposible no comerciar con China: sin ir más lejos, hoy es nuestro segundo socio de mayor relevancia", remarcó.

