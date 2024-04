Nicolás Maduro denuncia que Milei representa el "nuevo colonialismo" en Argentina

"Si no, veamos aen Argentina, en el nuevo colonialismo, si se le puede poner 'nuevo' al colonialismo, porque, ya Argentina salió ayer (23 de abril), un millón de hombres y mujeres salieron a las calles a decir: 'No al fascismo, no a la venta del país'", expresó Maduro durante su intervención en la cumbre de la ALBA, en Caracas.