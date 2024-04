https://latamnews.lat/20240424/gobierno-de-argentina-reivindica-defensa-de-universidad-publica-pese-a-recorte-de-fondos-1149978843.html

Gobierno de Argentina reivindica defensa de universidad pública pese a recorte de fondos

Gobierno de Argentina reivindica defensa de universidad pública pese a recorte de fondos

Sputnik Mundo

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno de Argentina se consideró este miércoles "uno de los mayores defensores de la universidad pública", tras la multitudinaria... 24.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-24T15:41+0000

2024-04-24T15:41+0000

2024-04-24T16:06+0000

américa latina

argentina

gobierno de argentina

educación

recorte

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/02/01/1147909115_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_4208caa14b1a5de48b21289cd9eed889.jpg

Después que Milei reaccionara a la marcha con un posteo en el que muestra a un león –animal con el que se identifica– bebiendo de una taza con el texto "lágrimas de zurdos", Adorni señaló que el presupuesto universitario "se va a seguir discutiendo en las próximas partidas". A lo largo de su intervención, el portavoz presidencial aseguró que "las universidades públicas no se van a cerrar", y descartó que esa posibilidad esté en la agenda del Ejecutivo en un futuro. "Las universidades no se van a quedar sin presupuesto, no se van a quedar sin poder pagar la luz", aseguró el representante del mandatario argentino tras la marcha que llevó a las calles a 800.000 personas en esta capital, y que en todo el país movilizó a un millón, según la Universidad de Buenos Aires (UBA).Adorni también manifestó el respeto de la actual gestión "a todo aquel que quiera manifestarse" y se congratuló de que la manifestación fuera "en paz" y "sin violencia".En esa línea, el funcionario señaló que el Ejecutivo estaba en contra de que la movilización se entremezclase "con cuestiones de carácter político y [que] la vieja oposición lo termine usando para hacer política".El Gobierno argentino abrió la posibilidad de que se convoque una reunión con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las 57 universidades nacionales y que fue una de las instituciones convocantes de la marcha del 23 de abril, para atender los reclamos presupuestarios que plantean desde los centros de estudios.Durante su comparecencia, el portavoz también insistió en la realización de auditorías dentro de las universidades, por ser "sumamente necesarias y un pilar de todo esto".La actual gestión transfirió en la víspera de la marcha 21.888 millones de pesos (unos 21 millones de dólares) para gastos de funcionamiento y para los hospitales universitarios.Esos fondos —que incluyen un aumento de 70% para el mes de marzo y que tendrán para mayo otro incremento del 70%, cuando la inflación acumulada en el último año llegó al 287,9%— representan apenas el 8,9% del gasto total de universidades nacionales.La UBA, que es la institución universitaria más relevante del país, se declaró en emergencia presupuestaria a raíz del ajuste de las partidas del Gobierno. Los aumentos presupuestarios concedidos por el Ejecutivo de Milei a las universidades representan solo un aumento general de 4,1%, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

https://latamnews.lat/20240423/miles-de-estudiantes-marcharon-en-argentina-contra-el-ajuste-de-milei-a-las-universidades-1149962742.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, gobierno de argentina, educación, recorte