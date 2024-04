https://latamnews.lat/20240423/gobierno-de-argentina-da-por-zanjada-la-discusion-presupuestaria-con-las-universidades-1149951411.html

Gobierno de Argentina da por zanjada la discusión presupuestaria con las universidades

Gobierno de Argentina da por zanjada la discusión presupuestaria con las universidades

Sputnik Mundo

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno de Argentina consideró resuelto el conflicto presupuestario con las universidades nacionales públicas en el mismo día en... 23.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-23T16:36+0000

2024-04-23T16:36+0000

2024-04-23T16:36+0000

américa latina

argentina

educación

recortes

presupuesto

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/05/1149496361_0:88:3325:1958_1920x0_80_0_0_d3f74c2bba8a5efb24a00159ebb30ec0.jpg

Ajuste universitario: senadora rechazó reclamo y pidió "acomodarse al presupuesto" Sputnik Mundo En Argentina, la Marcha Federal Universitaria provoca voces a favor y en contra. Conversamos con la senadora Carmen Álvarez Rivero, quien alude a que el problema es de gestión de recursos y no de financiamiento. En otro orden, en Brasil el expresidente Jair Bolsonaro afianza su relación con Elon Musk.

Pese a que fue desmentido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las 57 universidades nacionales del país, el portavoz del presidente Javier Milei volvió a insistir en que hubo un acuerdo por el que el Ministerio de Capital Humano resolvió aumentar 70% en marzo y en mayo los gastos del funcionamiento de las casas de estudio. El Ministerio de Capital Humano informó en la víspera que en total había transferido 21.888 millones de pesos (21 millones de dólares) para cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Esta partida, que incluyó un aumento de 70% para el mes de marzo y que prevé otro incremento del 70% en mayo, se aplica solo para gastos de funcionamiento, que representan el 7,9% del gasto total, y para los hospitales universitarios, que absorben otro 1% adicional. La ampliación de estas dos partidas implica que el presupuesto total solo mejora 4,1%, es un 71% inferior a las asignaciones otorgadas en 2023, y convierte la partida de 2024 en la más baja desde que comenzaron los registros, en 1997, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Pero para el Gobierno, el reclamo presupuestario "no solo está resuelto, sino que está transferido", insistió el portavoz presidencial. El portavoz presidencial, que reconoció el carácter autárquico de las universidades, aprovechó para cuestionar que los extranjeros puedan asistir gratis a los centros de estudios. La protesta fue convocada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que está integrado por ocho sindicatos estudiantiles y docentes, y por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo no estatal que reúne a los rectores de las 57 universidades nacionales y 14 provinciales que tiene el país. El Frente Sindical convocó por primera vez a un paro universitario para el 14 de marzo. En aquella ocasión, las 57 universidades públicas nacionales paralizaron sus actividades por el recorte presupuestario del Gobierno, que el 24 de marzo enfrentó su primera huelga general por parte de la principal central sindical del país, la Confederación General del Trabajo (CGT). La Universidad de Buenos Aires (UBA) se declaró en emergencia presupuestaria a raíz del congelamiento de las partidas presupuestarias dispuesto por el Ejecutivo de Milei, un presidente que tiene por objetivo disminuir la inflación a costa de reducir abruptamente el gasto público y la emisión monetaria. Varias facultades de la UBA limitaron la iluminación en pasillos, aulas y oficinas para tratar de garantizar las actividades y proyectos académicos considerados prioritarios, como el dictado de clases, becas, o el comedor. La comunidad universitaria pública de Argentina, integrada por más de dos millones de estudiantes, más de 155.000 profesores y unos 60.000 mil no docentes, aspira a que la marcha federal universitaria de este martes sea inédita. En todo el país funcionan en total 112 universidades, de las cuales 50 son privadas y otras cinco son universidades públicas provinciales, de acuerdo a la Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2021-2022 del Ministerio de Educación.

https://latamnews.lat/20240314/universidades-publicas-de-argentina-sostienen-un-paro-nacional-por-recorte-de-presupuesto-1148963134.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, educación, recortes, presupuesto