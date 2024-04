https://latamnews.lat/20240424/milei-promete-fondos-para-las-universidades-tras-historica-movilizacion-en-argentina-1149987954.html

Milei promete fondos para las universidades tras histórica movilización en Argentina

Milei promete fondos para las universidades tras histórica movilización en Argentina

Sputnik Mundo

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Javier Milei, aseveró que su gobierno garantizará fondos para el funcionamiento de las universidades en un... 24.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-24T21:05+0000

2024-04-24T21:05+0000

2024-04-24T21:05+0000

américa latina

política

javier milei

cristina fernández de kirchner

argentina

universidad de buenos aires (uba)

la libertad avanza

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/18/1149987796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb08fd8abcf4f6c0ecbedfdc29c86ee1.jpg

"Vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades y vamos a auditar cómo se utilizan", señaló Milei en la nota que tituló "Causas nobles. Motivos oscuros" publicada este 24 de abril. En referencia a los dirigentes políticos que participaron de la movilización, el mandatario señaló que "aquellos que pretenden seguir viviendo a expensas de los argentinos se montaron sobre una mentira para promover sus intereses". A un día de la Marcha Federal Argentina en la que participaron 800.000 personas en la ciudad de Buenos Aires y un millón en todo el país, según la Universidad de Buenos Aires (UBA), Milei afirmó que "en ningún momento el Gobierno nacional insinuó la intención de cerrar" las instituciones educativas. El presidente, que enfrentó en la víspera a la que quizás sea la mayor movilización de los últimos años, recordó que el 24 de abril fueron transferidos fondos para los gastos de funcionamiento de las instituciones educativas y para los hospitales universitarios, dos ítems que representan apenas el 8,9% de los gastos totales. "Así es como ayer vimos las mismas caras de siempre de aquellos que quieren que la Argentina no cambie para defender sus privilegios", sostuvo antes de mencionar a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), al exministro peronista de Economía, Sergio Massa, entre otros dirigentes opositores y a las dos centrales obreras del país. Pese a que la Auditoría General de la Nación debe informar al Congreso y no al Poder Ejecutivo, el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha) insistió en que auditarán los fondos porque es dinero que surge "del esfuerzo que hacen la mayoría de los argentinos que viven debajo de la línea de la pobreza y no puede ni debe ser utilizado para engordar los bolsillos de algunos que han hecho un negocio de la educación pública". Los recursos transferidos por el gobierno el 24 de abril fueron la mitad de lo que solicitaba el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que reúne a los rectores de las 57 universidades nacionales del país y que convocó a la Marcha Federal junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina. La UBA, la institución universitaria más relevante del país, se declaró en emergencia presupuestaria a raíz del ajuste de las partidas del gobierno. Los aumentos presupuestarios concedidos por el Ejecutivo de Milei a las universidades representan solo un aumento general de 4,1%, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

https://latamnews.lat/20240424/mexico-califica-recorte-financiero-a-universidades-argentinas-como-el-regreso-del-neoliberalismo-1149979853.html

https://latamnews.lat/20240423/miles-de-estudiantes-marcharon-en-argentina-contra-el-ajuste-de-milei-a-las-universidades-1149962742.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, javier milei, cristina fernández de kirchner, argentina, universidad de buenos aires (uba), la libertad avanza