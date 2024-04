https://latamnews.lat/20240424/mexico-califica-recorte-financiero-a-universidades-argentinas-como-el-regreso-del-neoliberalismo-1149979853.html

México califica recorte financiero a universidades argentinas como el regreso del neoliberalismo

24.04.2024

El mandatario mexicano refirió que, los ajustes que realiza su homólogo argentino, Javier Milei, son similares a los ocurridos en naciones como Chile y que, en México, se trataron de implementar con la reforma educativa."Esto no es maniqueo, no es de buenos o malos; son dos corrientes de pensamiento, donde [en una de ellas] creen que nada más el Gobierno debe estar al servicio de una minoría, a la que se le facilita que pueda hacer dinero, acumular capital sin importar el pueblo. Así de sencillo, injusto e inhumano. No quieren al pueblo. Son racistas, clasistas y muy hipócritas", subrayó.El 23 de abril de 2024, estudiantes y profesores de las universidades públicas y gratuitas, así como sindicatos, organizaciones sociales y militantes de diversos sectores políticos protestaron en diversas partes de Argentina en defensa del derecho a la educación ante los recortes presupuestarios del Gobierno de Milei.La reacción del presidente argentino no se hizo esperar; publicó en redes sociales una imagen de un león–animal con el que se identifica– bebiendo de una taza con el texto "lágrimas de zurdos".El 24 de abril, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó que cada organismo de la Administración actual es defensor de las universidades públicas y mencionó que el presupuesto de estos centros educativos "se va a seguir discutiendo en las próximas partidas".

