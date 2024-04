https://latamnews.lat/20240426/la-masiva-movilizacion-estudiantil-en-argentina-marco-un-limite-al-ajuste-de-milei--1150020082.html

La masiva movilización estudiantil en Argentina "marcó un límite al ajuste de Milei"

"El Gobierno se compró un problema grave": la frase con la que el analista político Facundo Cruz resumió el maremoto social desatado por el drástico ajuste presupuestario a las universidades públicas resulta elocuente. Tras una de las movilizaciones más masivas de la historia argentina reciente, la administración Milei aún digiere el duro revés que las calles le dieron a apenas cuatro meses de su asunción.Es que la protesta reunió a los más diversos sectores: sindicatos, centros de estudiantes escolares y universitarios —públicos y privados—, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y un infinito aluvión de autoconvocados de distinta procedencia socioeconómica. Sectores populares pero, sobre todo, de clase media, acudieron al llamado en defensa de una consigna inclaudicable como lo es la universidad pública, gratuita libre y de calidad.¿Punto de quiebre?"La marcha de ayer marcó un antes y un después en la relación entre el Gobierno y la calle, porque tocó una fibra muy sensible de la sociedad argentina", dijo Cruz en diálogo con Sputnik. Según el especialista, la bandera educativa "tiene un consenso altísimo en la sociedad argentina, superior al 90%, y es uno de los grandes acuerdos al interior del país. El mensaje en las calles fue claro: puedes ajustar en muchas partidas, pero con la educación no te metas".El freno al ajuste universitario dispuesto, manifestado en el virtual congelamiento presupuestario ante una inflación interanual de casi el 300% —que supone una licuación real de más del 70% de los recursos—, es de alcance incierto. El capítulo educativo es apenas uno más en una infinita saga de áreas atravesadas por la "motosierra" relucida públicamente por el presidente."Parte del proyecto político de La Libertad Avanza está focalizado en la 'revolución cultural' que quiere dar. El problema es que sobre este tema parece haber un acuerdo tácito que impide un gran cambio de percepción como el que propone el oficialismo", remarcó el analista.La ambivalente reacción del GobiernoEl primer reflejo del presidente Javier Milei consistió en ironizar sobre la protesta, publicando en sus redes una llamativa imagen de un león -animal en el que se referencia el mandatario- bebía "lágrimas de zurdo" (epíteto que engloba desde sindicalistas hasta al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva), en referencia a las protestas callejeras.Sin embargo, horas más tarde el Gobierno terminó cediendo a la presión y convocó al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a una reunión para consensuar la actualización de las partidas presupuestarias congeladas.Este último movimiento tampoco estuvo exento de polémica. En una entrevista televisiva, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, afirmó que las autoridades de las universidades "intentan generar miedo", y denunció la poca transparencia en la ejecución de los gastos de dichas instituciones. Inmediatamente, el mismo CIN que había aceptado la convocatoria repudió las declaraciones del funcionario.Según Cruz, el Gobierno "quedó ante una disyuntiva: o profundiza su rumbo y mantiene los agravios sin dar marcha atrás, o recalibra y alcanza algún punto de consenso con los representantes universitarios. Lo más inteligente sería lo primero, pero el oficialismo no está acostumbrado a volver sobre sus pasos".De la calle al CongresoQuienes tampoco parecieron acusar recibo de la histórica movilización fueron los legisladores opositores pertenecientes a espacios considerados "dialoguistas". Tras la protesta, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria impulsó una sesión legislativa especial para tratar un aumento en el presupuesto universitario. Sin embargo, la iniciativa naufragó por falta de quórum, dado que partidos como la Unión Cívica Radical —históricamente referenciada con las banderas educativas— no acompañaron en su totalidad.Consultado al respecto, Cruz consideró que "el fracaso de la sesión convocada en Diputados muestra que lo que sucede en las calles no necesariamente se traduce a la política". Según el analista, "si la sociedad sigue reclamando contra el ajuste a las universidades, en algún momento los representantes deberán tomar nota al respecto, y habrá que ver cómo impacta esto en el programa económico que el Gobierno busca consensuar con una porción de esa misma oposición".

