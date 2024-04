https://latamnews.lat/20240422/occidente-esta-al-borde-de-un-enfrentamiento-militar-directo-entre-potencias-nucleares-1149918298.html

"Occidente está al borde de un enfrentamiento militar directo entre potencias nucleares"

"Occidente está peligrosamente al borde de un enfrentamiento militar directo entre potencias nucleares, lo que tendrá consecuencias catastróficas", advirtió Serguéi Lavrov en un videomensaje dirigido a los participantes en la Conferencia para No Proliferación en Moscú.En sus palabras, es especialmente preocupante que sean los tres Estados nucleares occidentales los que figuran entre los principales patrocinadores de Kiev y los principales iniciadores de diversas medidas provocadoras. El canciller señaló que el mundo se enfrenta ahora a una crisis del sistema de control de armas, el desarme y la no proliferación nuclear, que refleja una profunda degradación sin precedentes de la seguridad internacional.Lavrov subrayó que son necesarios esfuerzos conjuntos para construir una arquitectura de seguridad internacional renovada, basada en los principios del multilateralismo, la igualdad y la indivisibilidad, con el fin de evitar una mayor degradación de la situación mundial, mantener la estabilidad a largo plazo y establecer una agenda de desarme realista.Aseguró también que Rusia está dispuesta a reconsiderar la revocación de la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) una vez que EEUU avance hacia ratificar ese documento. Agregó que el paso de Moscú fue una "respuesta lógica a las acciones destructivas" de EEUU y otros países occidentales."Estamos dispuestos a retomar la cuestión de la ratificación del tratado en cuanto lo haga EEUU", aseguró el canciller ruso. Sin embargo, Moscú considera que Washington no está interesado en dar pasos algunos en esta dirección, remarcó.¿Qué es el TPCEN?El TPCEN es un acuerdo multilateral que prohíbe las explosiones de prueba de armas nucleares y todas las demás explosiones nucleares con fines civiles y militares.El tratado fue adoptado en 1996, pero nunca entró en vigor, ya que requeriría la ratificación de los 44 países que tenían energía nuclear o reactores de investigación en el momento de su firma.El 2 de noviembre de 2023, Rusia anuló la ratificación del TPCEN ante la falta de avances de EEUU en ratificar dicho tratado. Al mismo tiempo, funcionarios rusos de alto rango dejaron claro que Moscú, si bien da marcha atrás ahora a la ratificación del tratado, no tiene la intención de reanudar las pruebas nucleares a menos que EEUU lo haga primero.China, EEUU, Francia, el Reino Unido y Rusia (como sucesora legal de la Unión Soviética) son las únicas potencias autorizadas a tener armamento nuclear bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear, en vigor desde 1970.

