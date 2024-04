https://latamnews.lat/20240406/que-hay-detras-de-la-resolucion-de-eeuu-que-propone-prohibir-las-armas-nucleares-en-el-espacio-1149538886.html

¿Qué hay detrás de la resolución de EEUU que propone prohibir las armas nucleares en el espacio?

¿Qué hay detrás de la resolución de EEUU que propone prohibir las armas nucleares en el espacio?

Sputnik Mundo

Washington decidió presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que propone prohibir las armas nucleares en el espacio. Por qué Estados... 06.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-06T18:33+0000

2024-04-06T18:33+0000

2024-04-06T18:52+0000

rusia

eeuu

espacio

onu

carrera armamentista

carrera espacial

defensa

🛡️ fuerzas armadas

🛡️ industria militar

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/06/1149540416_0:229:2825:1818_1920x0_80_0_0_7307e132865ec39f572a126428d15abb.jpg

La resolución insta a los países a comprometerse a "no desarrollar armas nucleares ni ningún otro tipo de armas de destrucción masiva destinadas a ser desplegadas en órbita", reafirmando la expectativa de que los países "cumplan plenamente" el Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967, que prohíbe las armas nucleares en el espacio.Otros detalles del proyecto no se dieron a conocer, pero el embajador adjunto de Rusia ante la ONU Dmitri Polianski lo calificó de "alejado de la realidad" y acusó a Estados Unidos de "otra maniobra propagandística" mediante un "proyecto de documento muy politizado".EEUU no tiene "una buena capacidad de defensa contra los 'asesinos' de satélites"El Pentágono está preocupado por su alta dependencia de los satélites para realizar operaciones militares y "por no tener una buena capacidad de defensa contra los asesinos de satélites", señala el teniente coronel Earl Rasmussen."Esto es lo que puede estar detrás" de su iniciativa de prohibir las armas nucleares en el espacio, precisa el experto militar.A Washington le conviene presentar ahora la resolución, de lo contrario no la habría propuesto, subraya el observador. Si la resolución es en términos favorables para todos, no habrá problema en que otros países la consideren, "pero si sesga las propuestas a favor de Occidente, es posible que China y Rusia se opongan", vaticina Rasmussen.No obstante, de acuerdo con el experto, hay que tener mucho cuidado con las propuestas de EEUU, por ser "el único país que violó o se retiró unilateralmente de más tratados que cualquier otro país".Entretanto, el analista cuestiona si la resolución podría regular no solo el despliegue de armas nucleares en el espacio exterior, sino también su desarrollo."Si nos fijamos en el Tratado [de Antimisiles Balísticos] de 1972, del que se retiró EEUU: ellos estaban desarrollando sistemas de defensa antimisiles y luego se retiraron del tratado y los desplegaron", recuerda Rasmussen.Estados Unidos ha acusado repetidamente a Rusia de desarrollar superarmas espaciales, capaces de inclinar el equilibrio estratégico mundial. La última vez, mediante la creación de tecnología de destrucción de satélites de propulsión nuclear.Al mismo tiempo que acusaba a Rusia de militarizar el espacio, el Pentágono aumentó gradualmente sus propias capacidades de guerra espacial, estableciendo la Fuerza Espacial en 2019 y tomando medidas para reforzar sus actividades militares basadas en el espacio. En diciembre de 2023, el teniente general del Cuerpo de Marines Matthew Glavy subrayó que EEUU debe "ganar el dominio espacial para ganar guerras".En 2008, Rusia y China presentaron la propuesta de Tratado para la prevención de una carrera de armamentos en el espacio exterior (PAROS, por sus siglas en inglés), un proyecto de acuerdo global de control de armamentos diseñado para prohibir el despliegue de armamento, sistemas antisatélite y otras tecnologías avanzadas utilizadas con fines militares en el espacio. Las sucesivas Administraciones estadounidenses rechazaron la PAROS por considerarla una "estratagema diplomática" de Rusia y China que les daría una "ventaja militar" sobre EEUU.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, reiteró en varias ocasiones que Rusia no tiene planes de desplegar armas nucleares en el espacio. Asimismo, el mandatario señaló que "Estados Unidos y Occidente llaman a la derrota estratégica de Rusia, pero, por otro lado, dicen que les gustaría mantener un diálogo sobre estabilidad estratégica", subrayando que ese planteamiento "no funcionará".

https://latamnews.lat/20231008/como-las-fuerzas-espaciales-rusas-bloquean-satelites-starlink-sin-violar-la-ley-internacional-1144523251.html

https://latamnews.lat/20240126/la-cancilleria-china-califica-a-eeuu-como-la-mayor-amenaza-a-la-seguridad-del-espacio-1147751338.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, eeuu, espacio, onu, carrera armamentista, carrera espacial, 🛡️ fuerzas armadas, 🛡️ industria militar