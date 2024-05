https://latamnews.lat/20240506/el-moises-argentino-como-se-vende-milei-al-publico-conservador-de-eeuu-1150276678.html

"El Moisés argentino": ¿cómo se vende Milei al público conservador de EEUU?

Recientemente, Javier Milei fue entrevistado por un medio estadounidense dirigido al público conservador, exponiendo algunas de sus visiones sobre la Argentina... 06.05.2024, Sputnik Mundo

Durante la entrevista, el mandatario argentino elogió en repetidas ocasiones los llamados "valores" estadounidenses, fundamentados en la "libertad del individuo" y en la disminución del papel del Estado en la sociedad. La propia base de la campaña electoral de Javier Milei en Argentina estuvo dirigida para suprimir la participación del Estado en la economía, eliminando una serie de ministerios, por ejemplo, y en la defensa de lo que llamó "la superioridad moral del capitalismo". Además, Milei enfatizó que su llegada al poder en Buenos Aires se debe a la llamada "guerra cultural" en curso actual en Argentina, fenómeno también presente en el resto de países del continente. Según él, esa guerra cultural se da entre dos campos principales. El primero de ellos se refiere a las fuerzas progresistas de izquierda, centradas en el deseo de transformar las sociedades por medio de la defensa de los derechos de las minorías y de agendas identitarias multifacéticas. La segunda fuerza en esta disputa está formada por conservadores de derecha que se guían por la defensa de la tradición y la religión y, al mismo tiempo, enfatizan la libertad individual y de mercado, a nivel económico.No sólo en Argentina, sino también en los propios Estados Unidos e incluso en Brasil, ambos lados de esta disputa están inmersos en una verdadera miscelánea de conceptos que a veces se complementan y otras se contradicen, dificultando cada vez más el diálogo entre las partes.Milei, a su vez, es un personaje político que saltó a la fama precisamente en el contexto de esta "guerra cultural" argentina, pero también, y principalmente, por las precarias condiciones económicas en las que se encuentra el país desde hace muchas décadas.Economista de formación, Milei mencionó que finalmente "los argentinos decidimos madurar […] y, de una vez por todas, empezar a hacer las cosas bien". Durante la entrevista con el público conservador estadounidense, el presidente argentino obviamente no perdió la oportunidad de decir que "los argentinos han decidido abrazar la libertad".Milei sabe que existe un simbolismo muy fuerte en torno a la palabra "libertad" para gran parte de la audiencia estadounidense, así como para su clase política. Después de todo, Estados Unidos todavía se considera el "defensor del mundo libre" y de las "libertades individuales". Por tanto, cualquier líder mundial que utilice estos términos en sus apariciones públicas estará irremediablemente haciendo señas a Washington en busca de apoyo político o incluso financiero.Además, ante la pregunta de su interlocutor "¿qué ejemplo deja Argentina al resto de Occidente?" o "¿en qué se equivocó Occidente?", Milei indica que el principal fracaso habría sido el abandono de los principios fundacionales occidentales de "libertad".Para el argentino, Occidente optó por abrazar la "corrección política" que, a su juicio, no es más que una ideología socialista renovada para el siglo XXI. Ya no es un socialismo anclado en el materialismo histórico de Karl Marx, sino un socialismo anclado en disputas culturales encabezadas por fuerzas políticas progresistas, sin aludir necesariamente a la lucha clásica que involucra a los trabajadores y la llamada burguesía.En este sentido, según Milei, las ideas del pensador italiano del siglo XX Antonio Gramsci habrían alcanzado pleno éxito en Argentina antes de su llegada al poder. Esto se debe a que, a juicio del presidente argentino, los ideales de este "nuevo socialismo" están arraigados en el sistema educativo, mediático, cultural, institucional y gubernamental de casi todo el país. Todos estos segmentos, a su vez, forman parte de lo que Gramsci clasificó como "superestructura".En resumen, para Gramsci era importante frenar la "hegemonía" del discurso dentro de la "superestructura" de la sociedad, para moldear sus valores culturales y, así, evitar que la población cuestionara el status quo. Según Milei, la sociedad argentina había alcanzado un estado de dominación casi total por ideas progresistas, lo que contribuyó al colapso social y económico del país.A partir de estas declaraciones, Milei es vendido al público conservador estadounidense como una especie de "modelo" a seguir, como un líder capaz de revertir las agendas culturales y políticas de este "nuevo socialismo" del siglo XXI. No sorprende, por tanto, que el líder argentino se reuniera con Donald Trump en febrero de este año, además de realizar un viaje a Israel en el mismo mes para reunirse con Benjamín Netanyahu.Ambos encuentros sirvieron para demostrar que la Argentina de Milei reorientó su política exterior hacia Occidente, dando especial énfasis a Estados Unidos, Europa e Israel, en detrimento de sus relaciones con países como China, el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva e incluso los BRICS.Sin embargo, este es quizás uno de los momentos más peculiares para que Argentina diga que está alineada con los "valores humanistas y de libertad" de Occidente, dado el apoyo occidental a las empresas de Israel en Gaza, que desde octubre ya han causado la muerte de más de 34.000 palestinos. Aún así, no es razonable esperar que Milei abandone los diversos simbolismos políticos inculcados en su discurso.Después de todo, su misión es precisamente ganarse la simpatía de la audiencia estadounidense –especialmente de su porción conservadora–, lo que podría generar algunos dividendos para Buenos Aires si Trump gana la carrera por la presidencia en noviembre.Para concluir, al final de la entrevista Milei dice que considera a Moisés —el protagonista del libro bíblico del Éxodo— como el "mayor héroe de la libertad de todos los tiempos". Puede ser que Milei quiera ser recordado así por sus interlocutores en Occidente: una especie de "Moisés argentino" de los subtrópicos.Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las del equipo editorial.

