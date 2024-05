https://latamnews.lat/20240507/el-choque-de-milei-con-el-gobierno-de-espana-diplomacia-disruptiva-frente-a-la-crisis-interna-1150292927.html

El choque de Milei con el Gobierno de España: ¿diplomacia disruptiva frente a la crisis interna?

El choque de Milei con el Gobierno de España: ¿diplomacia disruptiva frente a la crisis interna?

La embestida dialéctica del presidente argentino define una praxis diplomática inusual y una agenda internacional dominada por la participación en foros... 07.05.2024, Sputnik Mundo

La dura reacción del presidente de la República Argentina, Javier Milei, contra el Gobierno de España a raíz de un comentario proferido por el ministro español de Transportes sobre su supuesto consumo de drogas, abrió una pequeña crisis diplomática entre los dos países que ha incrementado la polarización de la vida política a ambos lados del Atlántico.El comunicado oficial de la Oficina del Presidente expresó sin matices la repudia por las "calumnias e injurias" formuladas por el ministro español Óscar Puente, antes de arremeter personalmente contra Pedro Sánchez, recriminándole las acusaciones de corrupción contra su esposa y una política territorial que lleva a "la disolución de España". En el texto también se alude a asuntos internos del Estado español, referidos a la Ley de amnistía aprobada a finales de marzo en el Congreso en beneficio de independentistas catalanes."Ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte", reza también en el comunicado.Al ser preguntado por el fundamento de tal riesgo para las mujeres españolas, el portavoz del presidente argentino, Manuel Adorni, respondió con evasivas y dijo desconocer "exactamente de dónde y de quién surge la base de esa definición", delegando tal averiguación en el subsecretario de prensa y abandonando acto seguido el atril con premura.Mediante una nota emitida por el Ministerio de Exteriores, el Gobierno español rechazó "rotundamente los términos infundados" del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, los cuales no corresponden a "las relaciones de dos países y pueblos hermanos".Factor de polarizaciónLa tensión dialéctica suscitada acontece en plena campaña electoral de las elecciones regionales de Cataluña, donde los socialistas lideran las encuestas, si bien habrán de negociar con otros partidos —incluidos los independentistas de centro-izquierda de ERC— si quieren gobernar.Durante un mitin en apoyo de su candidato a la Generalitat, el líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo (PP), pidió la destitución de Óscar Puente, a quien acusó de crear junto a Sánchez "una crisis política con un país hermano como es la República de Argentina". En Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, defendió a Javier Milei y cargó duramente contra el Ejecutivo español y su política exterior. Durante un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, criticó "la derivada peronista" del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien definió como "autoritario" y "autocrático", y de "ser capaz de insultar a un presidente".En la propia Argentina, el expresidente Alberto Fernández lamentó "profundamente" la reacción del Gobierno argentino. "Nada justifica que en su queja el Gobierno argentino se sume a una campaña vergonzosa de difamación en perjuicio de Sánchez y su familia, lanzada por la derecha española que contó con la colaboración de ciertos medios de comunicación y la complicidad de la justicia de aquel país", escribió en su cuenta personal de la red X."En un momento delicado para la Argentina, estamos en una mentalidad de suma cero", explica a Sputnik Sergio Cesarin, profesor del Instituto del Servicio Exterior de la Nación y de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Cesarin lamenta el actual "estilo de conducción y liderazgo" de su país e indica que el "apoyo político cruzado" durante las pasadas elecciones en España y Argentina también ha resultado determinante.Próxima visita a EspañaMientras tanto, el presidente argentino ha viajado a los EEUU para participar en un foro conservador y entrevistarse de nuevo con el empresario Elon Musk para buscar inversiones. Se trata de la cuarta visita al país norteamericano en los últimos cinco meses. Pese a viajar en el avión presidencial, Milei no ha sido recibido por Biden ninguna de las cuatro veces. Esta total ausencia de pleitesía, por innecesaria, tal vez emane de la propia alineación con Washington, tan clara.La visita a EEUU antecede a la que realizará a Madrid el 18 y 19 de mayo para acompañar al líder de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, en el evento Europa Viva 24. Abascal asistió en diciembre en Buenos Aires a la toma de posesión de Milei, que ahora le devuelve el apoyo de cara a las elecciones al Europarlamento en junio. En España, tampoco está previsto que Milei se reúna con el presidente Sánchez o alguno de sus ministros, si bien estaría abierto a un encuentro con el monarca Felipe VI, según su portavoz, Manuel Adorni.En opinión de S. Cesarin, la agenda de Milei discurrirá obviando la del Gobierno de España. El extremo también es comentado por el escritor y periodista argentino afincado en España Martín Caparrós, que lamenta la presencia de Milei en un "acto de la ultraderecha" y que "no piensa ni saludar a su colega español". "Si alguien insulta al dueño de una casa, ¿después se presenta en esa casa sin que nadie lo invite? Y en cualquier caso, si el señor Milei dice que España es tan horrible, ¿no sería mejor que no hiciera el terrible sacrificio de venir?", se preguntó en la red X.La economía de fondoDesde que asumiera el cargo, Milei acumula varios exabruptos en sus relaciones diplomáticas con otros líderes. Ya llamó "comunista y corrupto" a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; "ignorante" al mexicano Andrés Manuel López Obrador; y "asesino terrorista" a Gustavo Petro, presidente de Colombia."Ha habido críticas muy fuertes también a China, con la que tenemos una relación comercial muy intensa", lamenta Cesarin, que subraya la importancia del último mecanismo de swap activado con Pekín para proveer de reservas al Banco Central.A juicio de este docente universitario, la actual mala praxis diplomática de Buenos Aires acontece a la par que el deterioro continuo de la situación socioeconómica y en un contexto de "movilización social muy fuerte" en todo el país por el ajuste del sector público. "Ahora estamos en un proceso de bajada de la inflación, pero nuestra esperanza es tener una inflación del 9%, seríamos felices con un 9% mensual", explica.

