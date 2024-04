https://latamnews.lat/20240430/y-pedro-sanchez-resolvio-quedarse-redito-personal-y-una-mejora-de-sus-posibilidades-electorales-1150105796.html

Y Pedro Sánchez resolvió quedarse: ¿rédito personal y una mejora de sus posibilidades electorales?

Y Pedro Sánchez resolvió quedarse: ¿rédito personal y una mejora de sus posibilidades electorales?

Tras el amago de su dimisión, el presidente español seguirá en el cargo "con más fuerza" y llama a la ciudadanía a hacer una reflexión colectiva.

La decisión del presidente español de seguir al frente del Gobierno luego de amagar con su dimisión y concederse un espacio de cinco días para la reflexión se saldó con una declaración institucional de algo más de ocho minutos de duración, en la que aseguró que seguirá al frente del país "con más fuerza, si cabe"."O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país", manifestó Sánchez, que alertó que "confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias".Sánchez, que afirmó que su decisión "no supone un punto y seguido" sino "un punto y aparte", apeló a "la conciencia colectiva de la sociedad española" y a la necesidad de hacer una "reflexión colectiva" que dé paso a "la regeneración y el juego limpio", pues, afirmó, las "prácticas tóxicas" han colonizado "impunemente" la vida política y pública del país. Sin embargo, no anunció ninguna medida en concreto."El presidente del Gobierno ha preferido huir hacia delante antes que dimitir", declaró en rueda de prensa el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), a quien recrimina que haya "mandado a reflexionar al pueblo, pero no le ha dado la palabra". Feijóo tacha la reflexión de Sánchez de "estrategia personalista" la cual, según él, "no acepta la discrepancia".Por su parte, el exvicepresidente Pablo Iglesias, afectado él y su partido también de los males que ahora Pedro Sánchez denuncia, cree que el presidente "ha hecho el ridículo" y que "no se puede anunciar que te vas a tomar un tiempo para pensar si dimites denunciando el lawfare y aparecer sin anunciar ninguna medida contra el lawfare", según ha asegurado ante los micrófonos de la emisora pública de radio catalana RAC1, donde ha expuesto el ejemplo del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).El 'momentum' políticoHasta su alocución, Pedro Sánchez tuvo en vilo tanto a su partido como a la opinión pública. Siendo un político caracterizado por salir triunfante de situaciones muy comprometidas, muchos entendían que su movimiento también debía entrañar cierto tacticismo. El presidente ha admitido que su carta pudo resultar "desconcertante" porque, ha dicho, en realidad no obedeció "a ningún cálculo político"."La política no es solamente razón y estrategia, también son sentimientos", asegura Jaime Ferri, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que en conversación con Sputnik sostiene que el cálculo político "puede coincidir" en una situación en que "el corazón también incide en la política". En su comparecencia, Sánchez dijo ser consciente de que mostrar sentimientos en política no suele ser admisible. "Pero en este caso, no solamente ha sido admisible, sino que además los capitaliza", añade Ferri.En su opinión, el intento de poner coto al encanallamiento de la vida pública en España "es razonable" porque se estaba llegando "muy lejos", si bien queda por ver que se cambie alguna ley, "en especial la renovación del CGPJ".Cataluña de fondoLa estabilidad del Gobierno de España es precaria y depende en última instancia de los independentistas catalanes del partido de Carles Puigdemont, Junts. Esta situación lleva al economista Fernando Luengo a pensar que Sánchez no renuncia porque así podría decidir poner fin a la legislatura y convocar nuevas elecciones generales, un escenario en el que "se presentaría al mismo tiempo como víctima y como salvador de una situación de crisis que, con el concurso de la extrema derecha mediática y judicial, él mismo ha desencadenado", explica a Sputnik."Las elecciones se producirán, aunque no haya hecho ninguna alusión a ellas. Si el PSOE gana las elecciones catalanas en mayo y gobierna con ERC, será el acabose para Junts, pues tendría en el PSOE a un enemigo", afirma Luengo, que detalla que el momento de anunciar nuevas elecciones en España llegará cuando se dé la situación insostenible de tener a Junts fuera del poder en Cataluña, pero como socio indispensable del Gobierno de coalición central.No obstante, Junts podría no hacer nada por retirar su apoyo parlamentario a Sánchez y precipitar la caída de su Gobierno. "Saben que no pueden ofrecer la oportunidad de que gobierne quien amenaza con sacarles del espectro político", apunta J. Ferri, "porque Vox, por ejemplo, ya ha dicho que ilegalizaría a los partidos independentistas"."Los catalanes son conscientes de que gracias a Pedro Sánchez pueden mirar al futuro con más tranquilidad. No solo Puigdemont, también otros políticos, que temen que se les persiga por supuestos delitos de terrorismo", conviene Ferri, quien infiere que "Sánchez refuerza al PSOE en Cataluña".Como refrendo a sus palabras, el Centro Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó después de la declaración una "encuesta flash" sobre la situación política española en la que la estimación de voto para los socialistas da un vuelco y es muy favorable.Un problema globalEn su declaración, Sánchez conectó la situación creada de guerra judicial y noticias falsas a un marco internacional. "Los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad", dijo.¿Cabe interpretar esta mención al deseo de constituirse como un referente o adalid en la lucha contra tal movimiento?"En el espacio europeo, y quizá más allá, Sánchez tiene una imagen de intentar hacer frente a toda esa ola reaccionaria", afirma Jaime Ferri, que aventura que tal impulso lo intentará trasladar a las elecciones de junio al Europarlamento. Con todo, precisa, su acción se concentrará en exigir el juego limpio, en que la derecha "no ceda" ante la ultraderecha, "que es la que incurre en la mentira, los bulos, las insidias y las descalificaciones".¿Un "muy buen momento" económico?En su apelación a la "conciencia colectiva de la sociedad española, Sánchez ensalzó su capacidad para superar "con éxito" la pandemia de COVID-19 y se congratuló de que viva "un muy buen momento económico" y respire "paz social", pese al "difícil contexto geopolítico internacional". Tal afirmación contrasta con los últimos datos de desempleo o del estado de las economías familiares."Esa valoración es combustible para el enemigo, no era el momento de hacer una valoración crítica, pero sí al menos hacer una reflexión", explica Fernando Luengo, quien asegura que "la gente de a pie no se cree que la economía vaya bien". El desempleo real es "mayor que el oficial" y se está incrementando la categoría social de "pobres con empleo" en medio de una concentración enorme de riqueza y poder en corporaciones energéticas y financieras.Todo este orden de cosas y la articulación de medios de comunicación, redes sociales y poderes judiciales que deriva, manifiesta al mismo tiempo la "incapacidad de las izquierdas de avanzar en una agenda transformadora y que queda relegada a un segundo plano", concluye Luengo, que ve en este punto el motivo de la desafección de su electorado.

