https://latamnews.lat/20240628/colonialismo-tecnologico-que-provoca-la-fuga-de-cerebros-de-brasil-1155755119.html

"Colonialismo tecnológico": ¿qué provoca la "fuga de cerebros" de Brasil?

"Colonialismo tecnológico": ¿qué provoca la "fuga de cerebros" de Brasil?

Sputnik Mundo

Los expertos y las investigaciones indican que la biodiversidad brasileña es explotada mayoritariamente por empresas extranjeras. Este fenómeno queda... 28.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-28T16:11+0000

2024-06-28T16:11+0000

2024-06-28T16:11+0000

américa latina

brasil

sociedad

medioambiente

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/03/01/1136316213_0:142:3067:1867_1920x0_80_0_0_130fe6fb0382af3fc5d8175e6cda4d7b.jpg

El estudio, realizado por el Instituto Nacional de la Mata Atlántica (INMA), analizó datos de 1960 a 2021, mostró que solo el 8% de la investigación y el desarrollo de nuevos productos basados en especies nativas tiene lugar en Brasil.¿Qué importancia tiene la biodiversidad brasileña?La profesora Leticia Veras Costa Lotufo, jefa del Departamento de Farmacología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de São Paulo, destacó a Sputnik la relevancia de invertir en estudios sobre la biodiversidad brasileña y el desarrollo de bioproductos.Lotufo subraya la necesidad de productos de alto valor añadido para preservar los ecosistemas y señala que, aunque Brasil tiene leyes restrictivas sobre el acceso a la biodiversidad, es posible seguir los procedimientos legales para enviar muestras al extranjero.Para ella, la ciencia es fundamental para la soberanía nacional.Desde la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro (ECO-92), según Lotufo, se han puesto en marcha varias iniciativas para proteger la biodiversidad y el acceso a los conocimientos tradicionales asociados, como la reglamentación de la ley de acceso de 2015 en Brasil.A pesar de estos avances, la profesora hizo hincapié en la escasa inversión en ciencia en Brasil.La profesora Otilia Pessoa, jefa del Departamento de Química Orgánica e Inorgánica de la Universidad Federal de Ceara, aboga por grandes inversiones en investigación y colaboración para aprovechar al máximo la biodiversidad brasileña.Manifiesta que Brasil tiene una de las mayores biodiversidades del mundo, con un importante número de especies vegetales y animales ya catalogadas.Según ella, tanto el Gobierno como la industria tienen que invertir mucho, sobre todo en investigación básica, que, en su opinión, impulsa el desarrollo de los grandes proyectos y, por tanto, productos.La biodiversidad de la mata atlánticaLos resultados del estudio del INMA se publicaron en la revista World Patent Information y abarcan todos los biomas de Brasil, con un total de 7.395 patentes en todo el mundo derivadas de más de 25.000 especies. De ellas, Brasil solo posee 39 patentes originarias de la mata atlántica, todas ellas en manos de institutos de investigación, universidades públicas o solicitantes individuales.Mientras tanto, países como China, Japón y Estados Unidos dominan el registro de patentes relacionadas con la biodiversidad brasileña. Especies como la grumixameira (Eugenia brasiliensis) y la gloxinia (Sinningia speciosa) son utilizadas con frecuencia por empresas extranjeras para desarrollar nuevos productos en los sectores agrícola, farmacéutico, cosmético, alimentario y de tratamiento de aguas, según el estudio.El estudio identificó 1.258 solicitudes de patentes de especies endémicas de la mata atlántica, lo que pone de relieve el riesgo de biopiratería y la necesidad de un mayor control y seguimiento del patrimonio genético nacional. Muchas de estas especies están en peligro de extinción. Entre las especies con patentes, el 18% de las especies endémicas y el 4% de las especies no endémicas están clasificadas como en riesgo de extinción, mientras que un gran número aún no han sido evaluadas adecuadamente.El estudio también señala que algunas empresas extranjeras que utilizan la biodiversidad brasileña tienen filiales en Brasil, que actúan como facilitadores en el acceso al patrimonio genético.¿Cuáles son las consecuencias de la biopiratería?En cuanto a la regulación del envío de especies al extranjero, la profesora Otilia Pessoa explica que el procedimiento debe ser realizado legalmente a través del Sistema Nacional de Gestión del Patrimonio Genético y de los Conocimientos Tradicionales Asociados (SisGen), bajo la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático.Subraya el impacto negativo en el ecosistema y en la recaudación de fondos para el país cuando el proceso se realiza de forma irregular, lo que equivale a biopiratería.Agrega que enviar muestras ilegalmente, especialmente las de interés científico, que podrían llegar a ser comerciales, ya no contribuye a recaudar fondos para el país y hace inviable el desarrollo de comunidades que podrían disfrutar de los beneficios de la naturaleza.En cuanto al envío de especies al extranjero el doctor en sostenibilidad por la Universidad de Sao Paulo, Erico Pagotto, destaca las vías legales de envío de material biológico o paleontológico al extranjero, mediante acuerdos acompañados de contrapartidas. Sin embargo, alerta, igualmente, contra el contrabando y la biopiratería, prácticas que, según él, ocurren históricamente desde hace más de 500 años.Señala que esto también se observa en la dilapidación del patrimonio socioambiental brasileño, ejemplificada por la extinción de etnias de pueblos ancestrales y la falta de políticas de protección y restauración de biomas.A su vez, el especialista en enfermedades infecciosas, Jose Pozza, menciona la legislación que regula la importación y exportación de especies en Brasil, destacando el largo proceso de concesión de licencias.Para Pozza, uno de los principios de un país es poder proteger su biodiversidad como forma de evitar medidas unilaterales de países extranjeros. Según él, muchos científicos brasileños se han trasladado al extranjero por falta de incentivos, lo que acaba acentuando esta situación.Fuga de cerebros en BrasilUna estimación del Centro de Gestión y Estudios Estratégicos, vinculado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, indica que Brasil puede haber perdido unos 6.700 científicos en los últimos años. El investigador Erico Pagotto subraya que Brasil carece de una tradición de investigación tecnológica de vanguardia, lo que lleva a que muchos investigadores busquen mejores condiciones de carrera fuera del país, fenómeno conocido como "fuga de cerebros".En su opinión, tres aspectos principales explican por qué Brasil aprovecha tan poco el potencial económico de su rica biodiversidad, entre ellos están los recursos económicos, tecnológicos y humanos.Añade que los que trabajan en el campo de investigación en Brasil viven en una situación muy precaria desde el punto de vista laboral, sobreviviendo con escasas becas, con valores miserables y contratos precarios. Subraya que "la investigación cualitativa lleva tiempo, cuesta dinero y necesita infraestructuras", y que ser becario de investigación en Brasil es una forma de "subempleo" o de "trabajos esporádicos".La profesora Otilia Pessoa también lamenta la falta de inversión en Brasil. Desde su punto de vista, Brasil invierte poco en investigación, si tener en cuenta que la investigación requiere tiempo y mucho dinero.

https://latamnews.lat/20240627/conciliar-el-comercio-y-el-desarrollo-sostenible-constituye-una-prioridad-para-brasil-en-el-g20-1155751002.html

https://latamnews.lat/20240626/ecos-de-las-protestas-del-8-de-enero-dara-argentina-asilo-a-partidarios-de-bolsonaro-1155721945.html

https://latamnews.lat/20240625/uruguay-en-defensa-del-agua-y-contra-el-proyecto-neptuno-1155703649.html

https://latamnews.lat/20240610/chile-el-primer-pais-latinoamericano-en-alcanzar-el-sobrepaso-ecologico-1155369066.html

https://latamnews.lat/20240528/la-deforestacion-en-brasil-cayo-casi-un-12-en-2023-1150812418.html

https://latamnews.lat/20240322/la-principal-amenaza-para-los-pueblos-indigenas-es-el-estado-1149129378.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Guilherme Correia

Guilherme Correia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Guilherme Correia

brasil, sociedad, medioambiente, 💬 opinión y análisis