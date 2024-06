https://latamnews.lat/20240626/ecos-de-las-protestas-del-8-de-enero-dara-argentina-asilo-a-partidarios-de-bolsonaro-1155721945.html

Ecos de las protestas del 8 de enero: ¿dará Argentina asilo a partidarios de Bolsonaro?

Ecos de las protestas del 8 de enero: ¿dará Argentina asilo a partidarios de Bolsonaro?

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, 13 de las personas incluidas en la lista ya no se encuentran en Argentina y algunas han solicitado refugio. Por su parte, la Cancillería brasileña ha comenzado a solicitar la extradición de los que aún están en Argentina.Poco después de que la Policía Federal de Brasil identificara la fuga de los convictos al país vecino, el 25 de mayo, el senador Hamilton Mourao pidió al presidente de Argentina, Javier Milei, en su cuenta en la plataforma X, que concediera asilo a los fugitivos. A su juicio, los condenados, que representaban a un grupo descontento con la derrota en las urnas del entonces presidente, Jair Bolsonaro, y la victoria de Luiz Inacio Lula da Silva, "ya no confían en la justicia brasileña".El portavoz del Gobierno argentino, Manuel Adorni, dijo el 10 de junio que las solicitudes de asilo para los prófugos en el país por los actos del 8 de enero se analizarán "individualmente". Aquel día, una semana después de la investidura de Lula como presidente de Brasil, miles de partidarios de Bolsonaro invadieron violentamente los principales edificios institucionales de Brasilia: el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de Planalto, sede del Gobierno.Politólogos entrevistados por Sputnik afirmaron que si Milei sale ganando con una eventual concesión de refugio, Argentina tiene más que perder desde el punto de vista comercial, político y diplomático.Alrededor de 2.000 personas que acampaban frente a los cuarteles de Brasilia fueron enviadas a prisión, de las cuales 775 quedaron en libertad, según el Tribunal Supremo, que condenó a decenas de participantes, algunos por delitos como atentar contra el Estado democrático de derecho. Algunos prófugos condenados cumplían sus penas bajo arresto domiciliario, llevando tobilleras electrónicas.Los prófugos fueron acusados en las investigaciones de la Operación Lesa Patria de la Policía Federal. A lo largo de casi 30 fases, Lesa Patria realizó cientos de detenciones contra vándalos, financiadores, autoridades omisas e incitadores de los crímenes perpetrados. En octubre de 2023, la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) de los hechos aprobó el informe final presentado por la senadora Eliziane Gama, que pedía la imputación de 61 personas, entre ellas Bolsonaro, por los delitos de asociación criminal, violencia política, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado.El profesor y politólogo de la Universidad Presbiteriana Mackenzie Rodrigo Prando cree que si Milei acepta el pedido de Mourao, que fue vicepresidente de Jair Bolsonaro, Argentina estará avalando la tesis de que si un grupo no triunfa, basta con depredar y huir del país:El especialista añadió que por eso cualquier acción que pretenda deslegitimar el sistema electoral y, lo que es peor, el no reconocer que el adversario salió victorioso, es muy negativa, dado que cualquiera que haga esto hoy podría sufrir lo mismo por parte del grupo contrario en el futuro.Por otro lado, el politólogo señaló que estas personas, en virtud del derecho internacional, pueden solicitar asilo político. También llamó la atención sobre el hecho de que Milei había ofendido a Lula en varias ocasiones durante su campaña electoral y había invitado a Bolsonaro a su toma de posesión, generando malestar con el presidente Lula, que envió un representante a la ceremonia.Por lo tanto, aunque la asociación comercial entre Brasil y Argentina sea muy fuerte, la situación diplomática entre los dos países podría empeorarse y deteriorarse con la posible concesión de asilo político.En su opinión, al conceder refugio a los prófugos, Milei ganaría fuerza con la militancia, la exposición en las redes sociales y en los medios de comunicación internacionales, pero perdería posibilidades de relación con Brasil, incluyendo la pérdida de acuerdos comerciales.Para el profesor Jefferson Nascimento, doctorando en Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, el caso es "muy caro no solo al Gobierno de Lula, que fue víctima de este intento de golpe, sino al Estado brasileño en su conjunto, ya que hubo un intento de golpe". En su opinión, es poco probable que Argentina se levante en armas contra su segundo socio comercial por un asunto tan insignificante:Nascimento explicó que cuando un ciudadano solicita asilo en Argentina, esta solicitud es analizada por la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), integrada por funcionarios de distintos ministerios y el Instituto Nacional contra la Discriminación, Acción sobre el Racismo. Agrega que también en este proceso participan organizaciones do gubernamentales y la Agencia de la ONU para los Refugiados, que aunque no tiene poder de voto, sí tiene poder de voz. Es una comisión heterogénea y tiene un historial de toma de decisiones técnicas.El especialista subrayó que existen pruebas muy sólidas de actos delictivos cometidos por la mayoría de los prófugos.Sin embargo, señaló que, como representante de una ideología radical, Milei mantendría movilizadas a sus bases y estrecharía lazos con otros líderes ideológicos internacionales si concedía refugio a los condenados por los actos del 8 de enero.Para Nascimento, uno de los escenarios más probables de la situación es que el Gobierno argentino posponga el proceso de análisis de la petición de asilo de estas personas, para ganar tiempo, con el argumento de que es necesario seguir el proceso legal.

