La cumbre en Suiza demostró que el Sur global "tiene una visión diferente" sobre Ucrania

La cumbre en Suiza demostró que el Sur global "tiene una visión diferente" sobre Ucrania

18.06.2024

De acuerdo con el reporte, la llamada "cumbre de paz para Ucrania" se quedó corta en su intento de ampliar el apoyo internacional para la causa de Kiev, pues "la falta de apoyo muestra que el Sur Global tiene una visión diferente" sobre la crisis ucraniana. Entre las naciones que se abstuvieron de firmar se encuentran Brasil, la India y Sudáfrica (que forman parte junto a Rusia y China del grupo conocido como BRICS), aunque también están México, Armenia, Baréin, Indonesia, Eslovaquia, Libia, Arabia Saudita, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos.El medio agrega que, con su negativa para apoyar el documento final de la cumbre realizada en Suiza, los países no occidentales dejaron claro que ningún foro destinado a alcanzar la paz es viable sin la participación de Rusia. China y Brasil, cada una de forma independiente, han presentado un plan de paz que implica la participación de las dos partes en conflicto.Además de no contar con el apoyo de varios países del Sur Global, Ucrania sufrió del desaire de algunos de sus más importantes aliados occidentales, de acuerdo con el medio. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió no asistir a la cumbre y participó en una recaudación de fondos de campaña con la élite de Hollywood en Los Ángeles, pero envió a la vicepresidenta Kamala Harris, que se marchó tras el primer día.Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, también abandonaron la reunión internacional de manera anticipada. Mientras la primera ministra italiana, Giorgia Meloni estuvo ausente en la primera sesión plenaria.El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia consideró que la conferencia sobre Ucrania, celebrada los días 15 y 16 de junio en Bürgenstock, Suiza, fue un completo fracaso.Según subrayó la portavoz de la Cancillería, María Zajárova, los intentos de presentar la cumbre como un evento "casi a escala universal" resultaron ser "un completo fracaso" y "casi la mitad de los 160 invitados se negaron a hacer turismo político"."Eventos como la reunión de Bürgenstock no son capaces de crear las condiciones y servir de plataforma para un diálogo realmente serio para conseguir una paz verdaderamente integral, sostenible y justa", dijo la canciller del país euroasiático.

