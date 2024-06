https://latamnews.lat/20240620/bolivia-esta-dispuesta-a-ceder-gasoductos-para-transportar-gas-de-argentina-hasta-brasil-1155578660.html

Bolivia está dispuesta a ceder gasoductos para transportar gas de Argentina hasta Brasil

Bolivia está dispuesta a ceder gasoductos para transportar gas de Argentina hasta Brasil

Sputnik Mundo

En una reunión de trabajo de la cual participó Sputnik, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, aseguró que el... 20.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-20T04:07+0000

2024-06-20T04:07+0000

2024-06-20T04:07+0000

américa latina

javier milei

luis arce

argentina

brasil

ypfb

enarsa

gas natural licuado (gnl)

💬 entrevistas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/08/03/1142241022_0:2:1080:610_1920x0_80_0_0_25b4785f6581423e1af5f1a7efdb6607.jpg

La llegada de Javier Milei a la Presidencia de Argentina hace poco más de medio año marcó la paralización de las obras públicas. Pero, con demoras, la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) continuó con su plan de revertir el sentido del gasoducto del norte, por donde en las últimas décadas llegó gas boliviano, para transportar este recurso del yacimiento de Vaca Muerta a las provincias del norte argentino. También se prevé comenzar a exportar a Brasil.Atenta a esta nueva coyuntura, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) puso a disposición sus gasoductos para que a través de Bolivia el gas argentino llegue a la ciudad de Sao Paulo, capital industrial del país presidido por Luiz Inácio Lula da Silva. A cambio de este servicio, el Gobierno de Luis Arce calcula recibir una suma de dinero a convenir con Argentina.El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, realizó un almuerzo de trabajo con medios internacionales, entre los cuales estuvo Sputnik, para explicar en detalle las condiciones de su Sistema Integrado de Transporte de Gas Natural, con capacidad de transportar el gas argentino a Brasil. Según el titular de yacimientos, más de 1.000 kilómetros de cañerías estarían listas en octubre próximo para completar esta tarea.Actualmente, Bolivia exporta a Argentina cuatro millones de metros cúbicos al día. Este contrato concluye a finales de junio y sería prolongado hasta octubre. Para ese momento se calcula que estarían finalizadas las obras de reversión en territorio argentino.Según Dorgathen, YPFB pasará a vender a Brasil el gas que ya no irá a Argentina. Además, la estatal sumaría recursos extra con el alquiler del gasoducto."A partir de octubre de esta gestión, Bolivia podrá transportar 3 millones de metros cúbicos al día de gas argentino al mercado brasileño. En este momento no tenemos competencia, porque contamos con un sistema consolidado, operativo y seguro que nos permitirá transportar de manera eficiente y competitiva gas natural desde Argentina hacia los principales mercados de Brasil, como lo es Sao Paulo", dijo el presidente de yacimientos.El nuevo panorama del gasEl gas de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, llegará a las industrias y hogares de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, en el norte argentino. Con la puesta en marcha del gasoducto, el Gobierno de Milei espera ahorrar 1.960 millones de dólares al año que actualmente se gasta por la importación de este energético.Enarsa enviará a las provincias del norte nueve millones de metros cúbicos al día. Otros tres millones se irían a Brasil vía Bolivia, de acuerdo con la previsiones y, a mediano plazo, se podría subir el volumen de exportación a 10 millones de metros cúbicos al día.El sistema de gasoductos que conecta a Bolivia con Argentina ya tiene 13 años, mientras la conexión con Brasil data de finales de los 90.Las obras de reversión, en términos generales, consisten en dar vuelta los motores que impulsan el gas de Bolivia a Argentina, para que a partir de octubre realicen el recorrido al revés.Dorgathen indicó que Bolivia produce 35 millones de metros cúbicos de gas al día, de los cuales 12 millones se destinan al consumo interno y otros cuatro millones van a Argentina, para que el restante (19 millones) se destine a Brasil.El presidente de YPFB aseguró que realizan tareas de exploración dirigidas a descubrir nuevos yacimientos, con lo cual "en 2026 vamos a tener un incremento en las reservas gasíferas".Negocios son negociosDesde la asunción de Milei, su Gobierno tuvo conflictos con varios países de la región, entre ellos Bolivia. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, dijo a la prensa que el presidente Luis Arce alberga en el Estado Plurinacional a supuestos militares de Irán.El Gobierno boliviano exigió a Argentina las aclaraciones y disculpas del caso, lo cual nunca ocurrió."A nosotros nos interesa que la molécula de gas argentino pueda utilizar la capacidad que tenemos en nuestros gasoductos para generar ingresos adicionales. No vemos un óbice para que podamos tener esta situación resuelta en octubre", concluyó.

https://latamnews.lat/20240615/ante-la-paralizacion-de-vaca-muerta-bolivia-puede-seguir-vendiendo-gas-a-argentina-1155470612.html

https://latamnews.lat/20230714/que-pasara-con-el-gas-que-bolivia-le-dejara-de-vender-a-argentina-1141545863.html

argentina

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

javier milei, luis arce, argentina, brasil, ypfb, enarsa, gas natural licuado (gnl), 💬 entrevistas